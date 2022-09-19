Астрахань – город интеллигентных собак

Форпост России на Волге и Каспии излучает бестрепетность и размеренность

Бездомные и одновременно урбанизированные собаки – самое сильное впечатление от Астрахани. Оно совершенно легко гармонирует с восприятием местного Кремля или Театра оперы и балета, в котором проходил VII Каспийский медиафорум. По четвероногим друзьям человека, особенно когда к ним реально относятся как к друзьям, можно очень многое понять о всем городе и его людях.

Собак в Астрахани много. Они спят на лавочках, которые по идее должны занимать бомжи. Кучкуются вокруг предприятий общественного питания, где их подкармливают персонал и посетители. У многих в ушах специальные серьги, которые сообщают, что все необходимые ветеринарные процедуры с животным проведены. Дорогу собаки переходят по пешеходным дорожкам. Даже если их много – никакого шумового загрязнения не создают.

Похоже, что собаки четко понимают свою миссию в городе. В Алматы если человек подозвал пса и не угостил его чем-нибудь съедобным, то всегда нарвется на осуждающий собачий взгляд, призывающий никогда так больше не делать. В Астрахани большие собаки подходят к людям, которые хотят их просто погладить (обычно этим занимаются женщины). Пес в ответ особого восторга не выказывает, но относится к происходящему снисходительно. Он как бы показывает окружающим, что честно выполняет свою часть общественного договора с жителями и городскими властями – ведет себя примерно.

Астраханцы не резкие, спокойно отвечают на заданные вопросы, двигаются без суеты и часто излучают безмятежность. Визуально много этнических казахов на улицах, в магазинах, кафе и в полицейской форме. Как и представители других местных этносов, они тоже получают цинковые гробы из зоны СВО на Украине. Интереса к Казахстану здесь на порядок больше, чем в Калининграде. Все, кто каким-то образом связан с поездками в РК, жалуются на качество дороги Астрахань – Атырау на казахстанской стороне. Новое покрытие там сейчас кладут сразу на нескольких участках, но когда вся трасса примет приемлемый вид никто не знает.

Со стратегической точки зрения Астрахань должна быть форпостом России в дельте Волги и на Каспии. Транспортный коридор «Север – Юг» опять же, который гипотетически способен выступать дублером маршруту через Суэцкий канал, а пока хотя бы создает возможность альтернативы. Такая задача требует денег, но город не производит впечатления места финансового изобилия, создавая совсем другую «денежную энергетику», нежели Москва или Санкт-Петербург.

Во времена Ивана Грозного геополитическое значение района дельты Волги осознавалось в Москве капитально, хотя само слово «геополитика» царь и не знал. Государь лично одобрил чертежи будущего кремля и направил лучших мастеров городового дела: Михаила Вельяминова и Григория Овцына. В качестве строительного материала широко использовалась плинфа – плоский обожженный кирпич – который привозился с развалин Сарай-Бату (уже запустевшей столицы Золотой Орды). Общая протяженность стен кремля 1544 метра, а их толщина варьируется от 2,8 м до 5-ти.

Население Астрахани 520 тысяч человек. Люди отсюда тянутся в Нерезиновую, Поребрик-сити и другие города-миллионники, что делает еще более проблематичным превращение самого города в мегаполис. Естественный потолок возможностей местного бюджета ставит вопрос о разнообразных целевых трансфертах из федеральной казны. Губернатор области Игорь Бабушкин не входит в первую десятку наиболее весовых руководителей российских регионов, а это очень важный момент при распределении ресурсов из Центра. У астраханских автомобильных номеров региональный номер 30. Где-то там же находится и совокупная номенклатурная позиция первого лица области.

В своем выступлении на Медиафоруме г-н Бабушкин напомнил, что Астраханская область – это крупная геостратегическая территория на Каспии. Были и отсылки к Великой Отечественной войне, в которой Астрахань активно участвовала солдатами на фронте, нефтью, транспортом, продовольствием, трудовым подвигом в тылу. Но сегодня главный враг России – НАТО, и на Каспии его нет. Как результат, регион получает финансирование из федеральных фондов не в первую очередь.

Самая мощная линия жизни в плане зарплат для сотрудников создается Астраханским газоперерабатывающим заводом, который местные жители именуют «Завод Газпрома». А если судить по совокупным показателям, то главную сферу занятости и разнообразного содействия горожанам создает дельта Волги (по речной порт включительно). Аргументом к этому выступают рыбаки, которые постоянно снуют с удочками, и необычайное разнообразие волжской и каспийской ихтиофауны на рыбных прилавках Астрахани.

Черная икра является деликатесом и для местных жителей, несмотря на богатую представленность данного сюжета в сувенирах. Если убрать янтарь, то астраханская сувенирная промышленность ни в чем не уступит Калининградской области. Видно, что креатив из местных «сувенирщиков» просто фонтанирует.

Что касается самих осетровых, то областные власти сильно придавили браконьерство, в том числе при помощи беспилотников. В таких условиях индустриальный браконьерский лов осетра становится невыгодным. Потому что он требует рыбацких лодок и катеров с мощными двигателями, например, а когда дорогую технику теряешь из-за действий рыбоохраны, то на второй раз сильно подумаешь. В Калмыкии и Дагестане ситуация с браконьерством гораздо хуже.

Астраханская область еще и лидер в плане искусственного разведения осетровых видов рыб: белуга, русский осетр, стерлядь, севрюга, шип, веслонос, сибирский осетр. Плюс выращивают гибрида – бестер (смесь белуги и стерляди). Попутно проводится селекционная работа для формирования ремонтно-меточных стад осетровых на рыбоводных заводах. Таким образом решается вопрос качественного потомства в условиях дефицита производителей из естественных популяций.

Административный центр 30-го региона Российской Федерации производит впечатление очень безопасного города. Юные девушки, безмятежно гуляющие по его ночным улицам – это очень четкий маркер. Местные журналисты подтвердили, что практически весь криминал Астрахани – это телефонные мошенничества, кражи и бытовые конфликты. Видимо, совершенно неслучайно, что главное направление работы Каспийского медиафорума представляет нетворкинг (расширение сети знакомств для решения профессиональных и личных задач).

На седьмое по счету мероприятие данного формата помимо собственно прикаспийских государств прибыли и новые делегации. Гостей из Узбекистана можно объяснить тем, что в обозримые исторические времена река Амударья по руслу Узбоя текла в Каспийское море (потом она изменила курс на Аральское море). Делегация из Беларуси тоже вполне понятна: Минск в Союзном государстве с Россией, а значит тоже выходит на Каспий. Была еще делегация из Молдовы – здесь тоже без вопросов. В Молдове живут цыгане, а они не могли не забредать в окрестности Каспия.

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