«Токаев выразил надежду на укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и США». «О чем говорит сближение Казахстана и Китая?». «Нападёт ли Россия на Казахстан?». «Минимальную зарплату в 100 тысяч требуют сделать депутаты»

Сетевой Казахстан 20 сентября 2022г.

TENGRINEWS . KZ . «Токаев выразил надежду на укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и США» — По завершении серии встреч с представителями деловых кругов Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял участие в работе казахско-американского инвестиционного круглого стола. Глава государства выразил надежду, что встреча послужит практическим шагом в продвижении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и США.

IA — CENTR . RU . «О чем говорит сближение Казахстана и Китая?» — В 2022 году #Китай резко усилил активность в Центрально-Азиатском регионе. Кульминацией нового курса стал официальный визит председателя КНР Си #Цзиньпина в #Казахстан, состоявшийся в середине сентября и привлекший внимание международного сообщества. Какие цели в Центральной Азии ставит Пекин, и какую роль играет РК в китайской внешнеполитической стратегии – в материале…

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О логистике и лидерстве» — Из тональности освещения прошедшего в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), как, впрочем, из некоторых других аналогичных мероприятий нынешнего года, можно сделать немало интересных выводов. Конечно, каждая страна сделала акцент на своем участии и выступлении своего лидера, но общее освещение совместных решений показывает, кто стал наибольшим бенефициаром. В условиях глобальных конфликтов КНР все больше завязывает на себя экономические и политические вопросы всего региона…

EXCLUSIVE . KZ . «Как Россия будет влиять на предстоящие выборы и сможет ли она это сделать?» — Сейчас мы точно не можем сказать, на кого сделал ставку Кремль – на «Токаева и Ко» или на назарбаевское окружение. Возможно, ПУТИН готов лавировать и считает, что может влиять на ситуацию в Казахстане. Конечно, можно говорить, что ему сейчас не до этого, однако именно срыв всех планов в Украине может усилить давление на нашу страну, чтобы слепить из нее более надежного союзника. По образу и подобию Беларуси, например. Но при этом ему нужна лазейка для выхода в Большой Мир, а лучше, чем через Казахстан это он сделать пока не может.

RITMEURASIA . ORG . Сергей СМИРНОВ – «НПЗ Казахстана: четыре дорого, три – недостаточно» — В Казахстане растет количество автотранспорта, увеличивается транзитный грузопоток и три имеющихся НПЗ (Атырауский, Чимкентский и Павлодарский) не справляются с обеспечением внутреннего рынка необходимыми объемами ГСМ. Не смогла решить эту проблему и тянувшаяся с 2009 по осень 2018 года их модернизация. А ведь после ее завершения планировалось ежегодно экспортировать около 2 млн тонн нефтепродуктов. Более того, в энергетическом ведомстве уверяли, что «благодаря проведенной модернизации у нас есть хороший лаг до 2026-2027 года». Увы, в очередной раз это оказалось не более чем благими пожеланиями.

QMONITOR . KZ . «Нападёт ли Россия на Казахстан?» — О тех, кто раскачивает эту тему, и о том, насколько возможен такой сценарий. В последнее время в информационном пространстве усиленно нагнетается тема, что Казахстан может стать «следующим» после Украины объектом нападения со стороны России. В частности, такое заявление неоднократно делал Михаил Подоляк, один из главных спикеров украинского президента Зеленского. Довольно часто эта тема поднимается и в западных СМИ, в российском и казахстанском сегментах социальных сетей. Но имеют ли такие прогнозы реальные под собой основания? Какие мотивы и цели могут спровоцировать Кремль на такой шаг? Или же подобного рода разговоры не что иное, как элемент информационной войны с целью настроить Казахстан и Россию друг против друга?

«Количество студентов в Казахстане зависит от воли министра?» — Разделение теперь уже бывшего Министерства образования и науки на два самостоятельных ведомства и назначение нового «главного куратора» всей вузовской системы страны рождают вопрос относительно того, как это повлияет на количество высших учебных заведений и численность студенческого контингента в Казахстане. Ведь, как показывает предыдущий опыт, от позиции министра, отвечающего за данную сферу, зависит очень многое.

365 INFO . KZ . «Минимальную зарплату в 100 тысяч требуют сделать депутаты» — При определении ее размера нужно учитывать потребности не только работников, но и их семей. Нынешняя зарплата не соответствует реалиям, а методика исчисления давно уже устарела, считает группа депутатов. Например, базовый должностной оклад для бюджетников не менялся с 2016 года и сейчас составляет менее 18 тыс. тенге. А минимальная зарплата даже близко не находится к рекомендациям Международной организации труда.

NOVGAZ . COM . «Код мира» — Вспышки насилия в разные эпохи зачастую начинались с конфликтов в сфере исторической памяти, отмечалось на третьей международной конференции в поддержку культуры знаний, состоявшейся 19 сентября в Алматы.

AZATTYQ . ORG . «Как судят за клевету в Казахстане? Адвокат Абзал Куспан против политика Булата Абилова» — Адвокат Абзал КУСПАН подал в суд на Булата АБИЛОВА, обвинив оппозиционного политика в клевете, и выиграл процесс. Эксперты Азаттыка видят в этом тенденцию наказывать за слова и объясняют, почему это опасно для гражданского общества.

TIME . KZ . «На риск без страха. Попытка №2» — В Казахстане готовятся ввести страхование профессиональной ответственности медработников, предусматривающее выплаты: пациентам — в случае причинения вреда их здоровью, их родственникам — при летальном исходе. Вместе с тем наказание за уголовные правонарушения медиков планируют гуманизировать. Эти нормы прописаны в законопроекте, который представила министр здравоохранения Ажар ГИНИЯТ в понедельник в мажилисе. В Минздраве рассчитывают, что новеллы вступят в силу с 2023 года.

«Удар по почтам» — Зарплата работников АО “Казпочта” действительно является неконкурентоспособной, признал на брифинге в понедельник председатель правления Серик САУДАБАЕВ. Брифинг был собран после забастовки, проведенной сотрудниками алматинского филиала “Казпочты” 16 сентября.

CARAVAN . KZ . «Треть всех товаров в Казахстане – подделки» — Самые подделываемые товары – это сигареты, алкоголь и лекарственные средства, а 30 % всего, что продаётся на отечественном рынке, завозится нелегально. О проблеме контрафакта в целом и первых итогах мониторинга контрафактной продукции, продаваемой в Алматы, рассказала председатель правления АЛПК Светлана РОМАНОВСКАЯ.

ZAKON . KZ . ««Народный юрист»: реальные истории алматинцев и ответы на сложные вопросы» — В Алматы и во всех крупных городах и регионах Казахстана прошла уникальная бесплатная общенациональная акция «Народный юрист», направленная на повышение правовой грамотности и оказание юридической помощи гражданам…

LITER . KZ . «“Нас обули!”: как маркировка обуви повлияла на рост цен в Казахстане» — С 2019 года в странах ЕАЭС, куда входят Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения и Беларусь, было принято решение маркировать всю ввозимую и отечественную обувь специальными средствами идентификации. Нововведение было призвано решить несколько задач. В их числе борьба с контрафактной продукцией, теневой экономикой и, в конце концов, цифровизация экономических процессов. В Казахстане маркировка обувной продукции вступила в силу 1 ноября 2021 года. Прошел почти год, но некоторые импортеры обувной продукции до сих пор считают, что маркировка принесла больше вреда, чем пользы.

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