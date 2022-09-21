Война Миров. Фергана-а-а!..

Самый взрывоопасный регион постсоветской Центральной Азии опять проявился

Бои местного водного значения, развернувшиеся между Кыргызстаном и Таджикистаном весной 2021 года, перешли в полномасштабные боевые действия двух государств осенью 2022-го. В обоих случаях регионом-детонатором выступает Ферганская долина. Нет никаких признаков, что после трагических событий вопрос исчерпан и забыт.

На дворе стоял 1990-ый год. Мой знакомый приехал в ту часть Ферганской долины, которая административно подчинялась Узбекской ССР. В тех краях жила его мама, «соток» тогда у советских граждан не существовало, и мужчина отправился узнать не случилось ли чего. Ошская резня-1990 только-только отбушевала.

Знакомый стоял на автобусной остановке. Вдруг появился солдат-киргиз в каноническом дембельском прикиде военнослужащего Советской армии. Узбекских и киргизских населенных пунктов в тех краях была чересполосица и дембелю требовалось пройти несколько сот метров до родного дома. Вот только он раньше времени надел на голову вместо форменной фуражки киргизский войлочный колпак.

Практически вся остановка сорвалась как волчья стая, еще откуда-то мигом набежали «помощники». В общем, убили дембеля быстро и его труп остался лежать на дороге. Мой знакомый, видевший до этого вживую только смерть кур и гусей, получил незабываемый жизненный опыт. Теперь нечто похожее сместилось в киргизско-таджикскую чересполосицу Ферганской долины.

Наверное, со времен Тимура в Фергане нет излишков обрабатываемой земли и воды. Сама долина достаточно компактная – эллипс 300 на 170 км. При этом в ней три государственные границы, три таможенные (Кыргызстан одновременно и как таможенный периметр ЕАЭС), спорные территории, наркотрафик, контрабанда, специфическая религиозность. В свете глобальной гибридной войны, где с одной стороны выступает коллективный Запад, а с другой двойка России и Китая, появились мощные силы, которые заинтересованы как в дестабилизации Ферганской долины, так и в ее стабильности.

На период проведения саммита ШОС в Самарканде верх взяли деструктивные векторы. Шавкату Мирзиёеву тоже прилетела дурная весть, поскольку львиная доля географической Ферганы сегодня находится в границах Узбекистана, и там тоже не все слава Аллаху.

Нынешний год выдался особо засушливым для Ферганской долины, где дефицит воды и так само собой разумеющееся состояние. Правда, раньше это не было перманентным поводом к перестрелкам, а теперь еще и к применению реактивных систем залпового огня. Не всякая конфликтная ситуация перетекает в боевые действия, даже если у этого есть заинтересованные лица в Вашингтоне и Лондоне.

Противоречия Бишкека и Душанбе усугубляются слабостью властных институтов Кыргызстана. Когда в 2021 году две стороны договорились по обмену территориями, то формат предусматривал переселение этнических таджиков в Таджикистан и этнических киргизов в Кыргызстан. Задумывалось это для того, чтобы водные споры не превращались в межэтнические и межгосударственные. Душанбе в силу более высокой централизации власти оказался в силах заставить своих граждан поменять место жительство, однако процесс встал из-за неспособности Бишкека провести аналогичные действия в отношении киргизского населения.

Компромисс – это часто ситуация, когда обе стороны одинаково недовольны. Кыргызстан в 2021 году фактически предложил Таджикистану формат, где Душанбе будет недоволен больше. Потому что водораспределительный пункт, из-за которого резко возросло взаимное напряжение, находится на территории КР. Похоже, тогда в политическом руководстве Таджикистана и приняли решение о силовом давлении на Бишкек, чтобы в будущем он стал более договороспособен.

Одним из факторов, который подтолкнул Душанбе на жесткие действия, стало потепление в таджикско-узбекских отношениях. Если во времена Ислама Каримова узбекские военнослужащие минировали границу Узбекистана и Таджикистана, а транзит грузов на таджикскую сторону фактически встал из-за разногласий по поводу строительства Рогунской ГЭС, то при президенте Мирзиёеве Ташкент и Душанбе стали гораздо лучше понимать друг друга. Возобновление транзита через узбекскую территорию заметно развязало Эмомали Рахмону руки в отношении Кыргызстана. В прежние времена Бишкек закрытием транзита мог бы поставить Таджикистан на грань экономической катастрофы.

К сентябрьским боям на границе с Кыргызстаном Душанбе опять подготовился со всей основательностью, поэтому снова победил. Демонстративное уничтожение погранзастав и объектов гражданской инфраструктуры вроде школ призвано донести до Бишкека, что в случае проблем на границе Таджикистан всегда способен решить вопрос силовым путем. Даже «Байрактары» не помогут. Хотя, надо отдать должное турецким беспилотникам, видео уничтоженного с их помощью таджикского военного грузовика по Сети гуляет.

Когда почти половина из 984 км киргизско-таджикской границы не демаркирована и где-то 30% приходится на спорные территории, то значение силового фактора резко возрастает. К тому же таджикские эксклавы Ворух и Кайрагач (Западная Калача) со всех сторон окружены территорией Кыргызской Республики.

Затяжная война Душанбе не нужна. Продемонстрировав силу, Таджикистан после подписания договоренностей главами ГКНБ двух стран о прекращении огня, передал Кыргызстану четырех военнопленных. Таджикская сторона подчеркивает, что согласно требованиям международных конвенций по военнопленным, все четверо были обеспечены медицинской помощью и питанием.

Многие наблюдатели связывают произошедшее с ослаблением позиций России в регионе. Действуй Москва решительно и успешно на Украине, в Душанбе много раз подумали бы над тем, стоит ли устраивать такую заварушку прямо на саммит ШОС. В НАТО вроде тоже не все спокойно: Греция и Турция показывают друг другу военные мускулы, Польша официально выкатила Германии астрономическую сумму по репарациям за Вторую мировую войну. Но там до реальных боевых действий как между членами ОДКБ все-таки пока не дошло. А время сейчас такое, что на первом месте стоит как не потерять, вместо побольше приобрести.

Теперь Таджикистан предлагает демилитаризацию таджикско-киргизской границы. Если принять во внимание, сколько крови пролилось здесь за последние два года, то мера выглядит половинчатой. С нынешним накалом взаимной враждебности пограничные наряды будут стрелять друг в другу, а потом по их запросу приходить на помощь армия. Здесь нужны какие-нибудь миротворцы ШОС, если намерение загасить пожар реальное и исходит от обеих сторон.

Боевые действия в Ферганской долине сильно подпортили имидж Шанхайской организации сотрудничества в деле продвижения себя в качестве альтернативного Западу центру силы. Среди участников одного лагеря должны быть порядок и взаимное уважение. Сейчас же получается, что стреляли друг в друга не только члены ШОС, но и ОДКБ, то есть номинальные военные союзники.

При всей поверхностности аналогий можно заметить, что Таджикистан не первый, кто придумал силовую модель разрешения водно-территориальных конфликтов. Просто он применяет ее в вододефицитном и одновременно демографически избыточном регионе с массой нерешенных социально-экономических, этнических, языковых и прочих проблем.

Ферганская долина – это полноценный пороховой погреб, о чем эксперты утверждали еще в момент развала СССР. Все прошедшие годы подтверждают опасения ученых и специалистов. Просто за тридцать с лишним лет горючего материала накопилось больше, средств «пожаротушения» в виде инвестиций и механизмов добрососедства стало меньше, а забеги с факелами участились. Все-таки пороховой погреб, где соблюдаются меры пожарной безопасности и точно такой же, где они демонстративно нарушаются, представляют собой очень разные ситуации. Соответственно и прогнозы по ним получаются различные.

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