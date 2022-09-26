«Сохранить власть и стать новым «патриархом». Слова и дела президента Токаева». «Какие вызовы могут ожидать Казахстан в 2023 году?». «Мораторий на членство Казахстана в ОДКБ и ЕАЭС предложил ввести политолог». «О текущей ситуации»

Сетевой Казахстан 26 сентября 2022г.

AZATTYQ . ORG . ««Сохранить власть и стать новым «патриархом»». Слова и дела президента Токаева» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ, который в начале своего президентства заявлял, что «не вечно будет у власти», идет на новый срок. В преддверии внеочередных выборов он подписал поправки к Конституции — в том числе о продлении президентских полномочий с пяти до семи лет, — вопреки обещанию не переделывать Основной закон. Азаттык проанализировал некоторые другие заявления и шаги Токаева и выявил в них противоречия.

KAPITAL . KZ . «Какие вызовы могут ожидать Казахстан в 2023 году?» — В этом году экономика Казахстана столкнулась с несколькими геополитическими вызовами. По мнению экспертов Kazakhstan Growth Forum-2022, они затронули не только логистику, но и сказались на уровне жизни населения и политической обстановке. Каких изменений ждать в 2023 году и как смягчить внешние шоки — обсудили эксперты… Политолог Досым САТПАЕВ считает, что Казахстан попал в две ловушки. Первая, по его словам, — это внешнеполитический, геополитический хаос. Следующим вызовом для Казахстана Досым Сатпаев считает дефицит времени. «Его у нас фактически нет. Проблема заключается также в дефиците информаторов. Сколько у нас было госпрограмм, но никто не может их нормально реализовать. Еще один вызов, — легитимность власти».

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ — «О текущей ситуации» — Можно даже поиронизировать на тему того, что в январе российская армия спасала Казахстан, а в сентябре Казахстан спасает российских дезертиров. Между тем, в самом Казахстане ситуация остается более чем сложной. То, что национальная экономика — вследствие провала многолетних программ диверсификации и импортозамещения — не выдержит возможных прямых или вторичных западных санкций, более чем очевидно. Деквалификация отечественного трудового рынка достигла критического размера. Государственные экономические институты демонстрируют патологическую неэффективность и безыдейность. Растущая инфляция и дефицит по многим товарным позициям давят на социальное самочувствие населения.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Валерий САМАРЕЦ-СУРГАНОВ – «Особые выборы» — Журналисты Казахстана в принципе любят выборы. Поэтому официально стартовавшая президентская гонка, кульминация которой наступит 20 ноября текущего года, безусловно праздник для пишущей братии. Вопрос сейчас не только в том, что разнообразные политические силы начинают тратить дополнительные бюджеты на журналистов, пиарщиков, политтехнологов, активистов. Главное для информационной сферы – это ярмарка идей, которая часто преподносит сюрпризы.

LITER . KZ . «Мораторий на членство Казахстана в ОДКБ и ЕАЭС предложил ввести политолог» — После объявления частичной мобилизации в России цена билетов из соседней страны в Казахстан резко подорожала, увеличилось количество запросов в Google “как уехать из России’’и “частичная мобилизация’’, также возрос интерес и к условиям жизни в нашей стране. Редакция обратилась за комментарием о влиянии ситуации в России на Казахстан к директору Института геополитических исследований Асылбеку ИЗБАИРОВУ.

IA — CENTR . RU . «Нурша: «Заинтересованность Казахстана в развитии ОДКБ как никогда высока»» — В условиях мировой турбулентности активизируется работа #ОДКБ и #ШОС как важнейших гарантов безопасности на евразийском пространстве. Одним из ключевых игроков в этих структурах остается #Казахстан. О том, какое место международные организации Евразии занимают в современной дипломатии Астаны, Ia-centr.ru узнал у Советника директора Казахстанского института стратегических исследований (#КИСИ) при Президенте РК, кандидата исторических наук Аскара НУРШИ.

FORBES . KZ . «Галим Хусаинов — о курсе рубля, дешёвой ипотеке, картах «Мир» и российском бизнесе в РК» — Банкир дал интервью Арманжану Байтасову. — Во-первых, российские банки ушли с рынка. Во-вторых, сейчас идет очень большой наплыв иностранных компаний, которые релоцируются в Казахстан и пытаются открыть счета. Для банковского сектора в краткосрочном периоде это достаточно интересная история, которая позволяет сейчас зарабатывать деньги, — отметил он. — Но, с другой стороны, мы получаем множество рисков. Во-первых, это возможность попасть под вторичные санкции. Второй момент: когда у соседа намечается негатив, можно даже сказать, коллапс в экономике, то в долгосрочном периоде это на нас тоже может сказаться.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Наплыв «уклонистов» из России: закроет ли Казахстан границу?» — Волна россиян хлынула в нашу страну после объявленной мобилизации. Не успели пограничники подсчитать точное количество приезжих, а сами они – обосноваться, как уже пошла реакция. Первым отозвался рынок жилья – буквально за ночь ценники на аренду неимоверно подскочили – на 400-500 тысяч тенге сразу. Некоторые арендодатели даже выселяют живущих казахстанцев в надежде как можно больше заработать на россиянах. Эксперты советуют приготовиться всем казахстанцам – на этом влияние притока мигрантов не закончится. Чем еще он грозит нашим гражданам, будет ли Казахстан депортировать «уклонистов» и сможет ли закрыть границы, вместе с экспертами разбирался корреспондент…

QMONITOR . KZ . «Снова фобии… Казахское гостеприимство осталось в прошлом?» — Частичная мобилизация, объявленная властями Российской Федерации 21 сентября, стала причиной исхода немалого числа её граждан в другие страны, в том числе и в нашу. Это ожидаемо всколыхнуло казахстанское общество и разделило его на две части. Одни считают, что впускать сюда россиян ни в коем случае нельзя, другие же, напротив, призывают проявить то самое гостеприимство, которым отличались наши далёкие и не очень далёкие предки.

TIME . KZ . «Проект на скорую руку» — Попытки Минздрава защитить врачей и пациентов вызывают все больше вопросов. А министр признает, что шероховатости будут. А без них никак? На днях главный врач страны Ажар ГИНИЯТ представила в мажилисе законопроект о страховании профессиональной ответственности медицинских работников (см. “На риск без страха. Попытка №2”, “Время” от 20.9.2022 г.). Долгожданный, спорный, а, по мнению некоторых экспертов, это все-таки сырой документ.

«В точку ещё нужно попасть» — ЕНТ хотят приравнять к IELTS и TOEFL. Министр высшего образования и науки Саясат НУРБЕК просит поставить точку в обсуждении причин обучения его детей не в Казахстане, а на Северном Кипре. Все помнят, что в июне после назначения на должность министра Нурбек пообещал журналистам: его дети вскоре вернутся из-за рубежа и продолжат учебу в Казахстане. Вернулись. Но учиться будут все же за бугром.

CARAVAN . KZ . «Казахстан подарил Узбекистану 37 миллиардов тенге» — В 2016 году Казахстан продал на экспорт 2,6 млн тонн муки. В 2021 году – только 1,7 млн тонн. Причина такого падения – на 900 тысяч тонн в год – жесткая протекционистская политика правительства Узбекистана и Таджикистана. Только за счет грамотной фискальной и тарифной политики эти две страны выжали из Казахстана 50 млрд тенге. И эти «подарки» будут только расти, уверен президент Союза зернопереработчиков Казахстана Алихан Кайратбекулы.

365 INFO . KZ . «Наследие СССР — петля на шее казахстанской экономики» — Экономика Казахстана трехуровневая — ресурсная, тендерная и рыночная. Но все постулаты рыночной экономики противоречат принципам тендерной и ресурсной. А чтобы экономика не стагнировала, а развивалась, Казахстану надо определиться с приоритетами. Об этом высказался бизнесмен Ельдар АБДРАЗАКОВ.

KAZPRAVDA . KZ . ««Экзамен» на родине» — Концерт Димаша КУДАЙБЕРГЕНА на Центральном стадионе Алматы собрал более 30 тыс. зрителей. Фанаты, следующие за ним по всему миру, называют это его выступление на родине одним из лучших. На встречу с любимым исполнителем приехали фанаты не только из Казахстана, но и запевшие вслед за Димашем на казахском французы, англичане, китайцы, австралийцы… Вместо заявленных 2,5 часа концерт шел все четыре: начался в 8 вечера и закончился в 12 ночи. Свое выступление артист начал со слов о том, что встреча с алматинской публикой для него своего рода экзамен.

KURSIV MEDIA . «Какие фильмы и как снимали в Алма-Ате во время войны» — Крыши Дворца культуры (сейчас филармония) и кинотеатра «Алатау» (сейчас на его месте стоит ресторан «Макдональдс») служили съемочными павильонами и рабочими цехами для «Ленфильма» и «Мосфильма», которые в конце 1941 года перебрались в Алма-Ату и образовали Центральную объединенную киностудию. ЦОКС собрала вместе десятки самых известных представителей советского кино.

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