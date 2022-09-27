Вклады бизнеса выросли на 912 милиардов тенге за месяц. Более 40% прироста обеспечил всего один банк

В кризисный период предприниматели РК выбирают крупные надёжные фининституты

После тяжёлой весны, когда портфель вкладов бизнеса с каждым месяцем сокращался, ситуация выравнивается: к 1 августа депозиты юрлиц в казахстанских банках достигли 13,64 трлн тг, прибавив всего за месяц 911,9 млрд тг. Сразу 374,8 млрд тг из них пришлось на крупнейший фининститут РК, Halyk Bank: портфель вкладов юрлиц банка достиг уже 5,46 трлн тг. Это 40% всего рынка корпоративных вкладов РК. За год банк прибавил сразу 1,18 трлн тг — это также самый высокий показатель по сектору.

В целом, подобная динамика закономерна: в условиях текущего геополитического кризиса и общей нестабильности в стране и мире бизнес выбирает крупные надёжные банки. А устойчивость Halyk Bank проверена международными рейтинговыми агентствами: в частности, агентство S&P Global Ratings по итогам весны этого года подтвердило рейтинги Halyk Bank на уровне ВB+/В, kzAA, прогноз «Стабильный».

Кроме того, Halyk Bank отличается удобной цифровой поддержкой бизнеса. К примеру, с августа текущего года банк в сотрудничестве с КГД МФ РК первым среди БВУ РК внедрил сервис по сдаче упрощённой налоговой отчётности (ФНО 910.00) для субъектов малого бизнеса в своём приложении Onlinebank.

Второе место по месячному приросту удерживает единственный «американец» в банковском секторе РК — Ситибанк Казахстан: плюс 156,9 млрд тг, до 1,16 трлн тг. Фининститут работает исключительно в корпоративном сегменте. За год Ситибанк Казахстан увеличил портфель на 286,3 млрд тг. В целом сегодня доля банка на рынке корпоративных вкладов составляет 8,5%, что говорит о весьма высоком интересе казахстанских предпринимателей к американской «дочке».

Третье место по месячному приросту — у Евразийского Банка: плюс 141,2 млрд тг, до 854,1 млрд тг. За год фининститут увеличил портфель на 237,7 млрд тг. Банк удерживает 6,3% рынка вкладов юрлиц.

В отличие от не работающего с розницей Ситибанка, у Евразийского Банка, как и у Halyk Bank, портфели вкладов отличаются равновесностью: так, корпоративный сегмент занимает у Евразийского Банка 58%, у Halyk Bank — 53,7% от совокупного депозитного объёма.

Отдельно отметим изменения в топовой десятке банков — держателей вкладов бизнеса. В то время как некоторые крупнейшие фининституты в секторе только приросли (тот же гигант Halyk Bank, Ситибанк и прочие), другие (в первую очередь выкупленный НУХ «Байтерек» Сбербанк, переименованный в Bereke Bank, и ещё один «экс-россиянин» — «дочка» Банка ЦентрКредит, Eco Center Bank) покинули десятку ключевых игроков и отправились в число аутсайдеров.

Напомним: ранее в текущем году, с начала войны в Украине и самого тяжёлого геополитического кризиса столетия, портфель депозитов бизнеса в казахстанских банках сокращался: на 256,1 млрд тг (или 2%) в марте, на 458,2 млрд тг (или 3,6%) в апреле и ещё на 437,7 млрд тг (или 3,6%) в мае.

Негативный тренд переломился в первом месяце лета: за июнь совокупный объём вкладов юрлиц БВУ РК увеличился сразу на 1,04 трлн тг (или на 8,9%). Июль продолжил эту положительную динамику, «отыграв» весенние потери. Таким образом, с учётом летнего роста можно сказать, что ситуация на рынке корпоративных вкладов в РК выровнялась.

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Информация предоставлена Finprom.kz

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