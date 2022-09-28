Война Миров. Мобилизация сознания

Кремль постепенно начинает руководствоваться здравым смыслом

С сознанием мирного времени невозможно качественно провести даже частичную мобилизацию. Мобилизация – это неизбежный шок для общества. Тот факт, что мобилизационные мероприятия в России осенью происходят с куда меньшими издержками и эксцессами, чем на Украине весной – это в том числе результат семи месяцев войны, которая велась контрактной частью армии. Опыт ведения боевых действий в таком режиме и показал, что без мобилизации в сложившихся условиях обойтись невозможно. Если не стоит задача проиграть.

Картина до начала частичной мобилизации выглядела следующим образом. Москва проводит на Украине СВО и одновременно торгует со странами НАТО. В государствах североатлантического альянса с помощью получаемых из России газа, нефти, никеля, титана, алюминия, урана производят военную технику и поставляют ее ВСУ. Кто согласен с таким порядком вещей – заключает контракт с Минобороны РФ или ЧВК «Вагнер» и идет воевать.

После указа президента о частичной мобилизации ситуация в базовых вещах осталась прежней, но у поставленных под ружье теперь не спрашивают их желания участвовать либо нет в описанном выше раскладе. А вот мобилизованные такие вопросы задают, потому что в раскладе железо против мяса за мясо никто играть не хочет. Торгашеская сущность компрадорского капитализма в России пришла в антагонистический конфликт с логикой здорового государства, и он должен быть разрешен.

Уже на ПМЭФ-2022 в июне было четко видно три скорости осознания происходящего. У экспертов никаких иллюзий по поводу гибридной войны коллективного Запада с Россией не наблюдалось и многие из них пытались заглянуть за горизонт. С небольшим отставанием от них в плане включения в сознание военного времени шли журналисты. А вот среди чиновников наблюдался полный компот, где вишня, слива и яблоко плавают каждый сам по себе. Вроде бы им с высокой трибуны четко объяснили, что надо перестраиваться по всем направлениям, но, как показывает прошедшее время, до многих из представителей высокой российской бюрократии очевидные вещи так и не дошли. Многолетний обратный отбор – ничего не попишешь.

Неэффективной оказалась запущенная Кремлем модель постепенного наращивания усилий. Она сломалась об русский культурный код, который понимает что такое «расслабон» и «аврал», но чужд (в основной своей массе) транзитным и переходным вариантам. В общем, Владимир Путин слишком глубоко принял в себя немецкие конструкты и на этой почве просчитался.

Пропагандистская машина, которая успокаивала общество и уверяла, будто все идет по плану, одновременно накрывала и чиновничество, которому отдельно слали циркуляры, чтобы переходили на серьезный формат работы. В итоге задуманного результата мобилизованного госаппарата при невзвинченном населении не получилось – все остались при сознании мирного времени и в его структурах повседневности, по артистов-иноагентов включительно. Поэтому осознать вроде бы элементарную вещь, что напечатать евро в Евросоюзе могут, а газ – нет, для многих государственных функционеров остается непосильной задачей.

Военные специалисты к выводу о неизбежности частичной мобилизации пришли еще в начале июля. Потому что та манера ведения войны, которая навязана российской армии политическим руководством, иного варианта не предполагает. Нужно было либо менять характер войны (оставлять Незалежную без электричества, мостов и железнодорожного сообщения), либо увеличивать численность штыков.

В Кремле решили пойти на крайние полумеры – дали возможность привлекать заключенных-добровольцев в ЧВК «Вагнер». Численность «музыкантов» довели до 50 тысяч человек, но это не означает, что они все на передовой. Кто-то проходит обучение, кто-то на отдыхе, кто-то в отпуске, кто-то в госпитале. Ну а в сентябре закономерно состоялся харьковский провал с тяжелыми морально-психологическими и политическими последствиями для России.

Мобилизация – даже частичная – это автоматическое падение рейтинга президента. Хоть и говорят, что человек по природе своей игрок, а жизнь его самая высокая ставка, даже мужские игры предполагают право добровольности. Или раз пошел призыв без спрашивания желания – нужно приводить в надлежащий вид общие правила игры для всех категорий населения.

Делать этого не хотелось и не хочется, поэтому через Рамзана Кадырова запустили идею «самомобилизации». Может кто и разглядел в этом триумф федерализма, где каждый субъект может принимать решения даже по вопросам военного строительства, но подавляющее большинство увидело нежелание верховного главнокомандующего принимать на себя ответственность. Поняв, что страусовый метод прятания головы в песок не работает (песка не осталось, а об бетон больно), Владимир Путин подписал 21 сентября давно назревший указ.

Теперь российская пропаганда переведена в режим формирования сознания военного времени, но для ее эффективности существуют объективные ограничители. Украине не объявлена война, а в самой стране не введен режим военного положения. Как бросать мобилизованного на передовую, если он видит газотранспортную трубу, по которой «голубое топливо» идет в страны НАТО, а Киеву Москва платит за транзит? Гибридная война до частичной мобилизации и после – это, по идее, разные войны.

Простые люди не понимают сложных геополитических схем, чья целесообразность к тому же весьма сомнительная. А вот то, что призывы прийти на помощь Донбассу звучат, тогда как воды в Донецке все семь месяцев СВО нет – люди знают. Водораспределительная станция находится под контролем ВСУ. Врагов можно закидать вакуумными бомбами и через двое суток подать воду в город, но политического решения для этого нет. Российские власти предпочитают считать количество обстрелов Донецка из артиллерийских систем натовского производства.

Говорят, что российский генералитет из «партии победы» очень недоволен сложившимся положением вещей, потому что очень трудно воевать одной рукой и на цыпочках. Таким людям при больших погонах Кремль может указать, что есть политические соображения, ради которых нужно принести в жертву военную целесообразность. Генералы тоже гибнут под «Химарсами», но для мобилизованных на передовой расклады совсем другие. Для них аргументы «партии капитуляции» кажутся неуместными и предательскими, каковыми они по сути и являются.

Когда дело доходит до мобилизации, то процесс можно сравнить с беременностью. Нельзя быть чуть-чуть беременной – перестраивается весь организм. Референдумы на отвоеванных у Киева территориях призваны объяснить солдатам, что они воюют за Россию (вопрос юридического включения четырех бывших областей Украины в состав РФ будет технически решен в течение нескольких дней). Но этого мало.

С нынешним законодательством, принятым в свое время Государственной думой и Советом федерации, российская промышленность не сможет выполнять гособоронзаказ. Там все построено на рыночных (в реальности – идиотских) принципах, которые предполагают мелочную регламентацию, бессмысленные конкурсы и тупые критерии оценки качества работы. В таких условиях хорошо получать «откаты» и устраивать «распилы», а вот снабжать армию всем необходимым крайне проблематично. Но сам факт того, что на тыл Министерства обороны РФ теперь назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев – крайне положительный знак. Этот человек хотя бы знает что надо делать.

Для достижения победы нужно создавать механизм экстренного реагирования на проблемы, вводить военное положение, объявлять Украине войну, вгонять в стойло прожигателей жизни, которые в режиме нон-стоп хвастаются своим режимом суперпотребления через соцсети. Последнее уже не вопрос морали и приличий, а фактор боеспособности армии. Ну и воевать необходимо нормально, как того требует современная военная школа. Четким маркером того, что Кремль дал отмашку на ведение войны по канонам военного искусства, будет переход действий ВКС на модель боевых действий как в Сирии. Авиация – это самая видимая часть военного айсберга и по ней легче всего судить об общем состоянии дел на фронте.

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