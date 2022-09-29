Что волнует душу казаха в конце сентября

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Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ – «Дети многих казахстанских чиновников даже не подозревают о существовании казахского языка» — На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Сабита РЫСБАЕВА о проблемах казахского языка в современном обществе.

«В общем, пусть дети Саясата Нурбека учатся там, где хотят. На кого нам обижаться, если таков уровень знаний в нашей стране? Дети некоторых акимов и руководителей не знают русского языка, даже не подозревают о существовании казахского языка. Только английский. Должны ли мы сердиться на то, что начальником черных назначили белого?» – посетовал автор.

Он напомнил, что теперь Саясат Нурбек, который не проработал в университете ни дня, стал министром наук.

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На портале Аbai.kz опубликована история Саи КАСЫМБЕК о влиянии ислама на нынешнее поколение и семьи.

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Она рассказала, как готовилась отправиться на свадьбу дочери своей подруги, как мать невесты позвонила ей в слезах и сообщила об отмене церемонии бракосочетания.

«Как оказалось, жених и невеста сходили в мечеть на церемонию неке. Девушка в качестве махра попросила у жениха машину очень дорогой марки. Услышав слова своей невесты, жених поднялся со словами «свадьбы не будет» и ушел не оглядываясь. Когда невеста передала через одного из друзей, что пошутила, жених ответил, что ему ни к чему жена, которая балуется в доме Аллаха. В конечном итоге в слезах осталась мать, которая тратилась на приготовление тоя», ― поделилась автор.

Она добавила, что в свое время они спокойно женились без всяких исламских традиций и даже заводили детей, кочуя по съемным квартирам. Касымбек задается вопросом, в чем смысл настолько почитать арабские традиции?

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На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Жолымбета МАКИША о возможных последствиях пребывания мигрировавших россиян в Казахстане.

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По его словам, до мобилизации 90% опрошенных на улицах россиян на вопрос о том, поддерживают ли они войну, давали утвердительные ответы.

«А сейчас они же сбегают к нам. Они вовсе не против войны, просто не хотят становиться солдатами. Мы должны это понимать. Как только все утрясется, они создадут свой общий чат и начнут вешать свой флаг на автомобили. За исключением побега от войны они ведь тоже по-своему патриоты», ― высказался Макиш.

Автор также предсказывает, что в скором времени от мигрировавших россиян стоит ждать высказываний о том, как их притесняют и унижают в Казахстане.

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Виктор МАЙЛИН – «Масоны? Да есть похлеще персонажи – просто хтонь…» — Таким образом, мы вновь останавливаемся на том, о чем сообщает казахский YouTube и чему был посвящен частью прошлый наш обзор. В частности, ютуб-канал (ЮК) «Уакыт корсетеды».

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Если в прошлый раз аудиторию развлекал (просвещал, увлекал) человек, который записал в масонство часть политического класса Казахстана, то в этот раз было тоже не менее захватывающе и интересно. Ведущий «Уакыт корсетеды» пригласил к себе в студию Омара ЖАЛЕЛОВА. Это кандидат филологических наук, считается видным ученым-абаеведом. С его уст не сходит Абай, Шакарим, Машхур Жусуп, а еще он славен как человек, ратующий за соблюдение и возрождение традиций казахского народа.

Напомним, он прославился пару лет тому назад, тем, что придя в одну из школ, как спикер попал в большой скандал, обнародовав свои взгляды на роль и воспитание казахских девочек. Чтобы не занимать много места, вот один из его тезисов: «Девушки не должны становиться академиками, они должны рожать академиков. Предназначение девушек – рожать». В ответ на это один русскоязычный журналист написал: «Жалел – это вековая казахская хтонь».

Но в мире казахскоязычия он фигура, которая прирастает величием каждый год. В текущем – он избран «верховным бием казахов». По этому поводу Нурсеит Жылкышбай беседует с ним практически около часа и выкладывает эту беседу на свой канал. Омар Жалелов подробно объясняет, что его выбрал народ, но звание – что-то вроде Верховного бия – оно не институализировано и пока что неформально. Но скоро пройдет аттестацию в Минюсте. А так данный древний институт возрожден в Туркестанской области (кто бы сомневался?!)…

Вкратце, главная проблема казахов кроется в том, что нация по сути сама себя еще не осознала (самоидентификация?) таковой и не сделал всех условий для того, чтобы казахом стремились стать все в Казахстане.

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Как выше сообщалось, на территории Туркестанской области давно уже есть прецеденты существования института биев. Понятно же, что этот неофициальный суд может быть третейским судьей в массе дел и не только уголовных…

Вот например было интересно – а как бы решил бий некоего поселка, аула и собрание таких биев, с тем, что мужчина своей жене сконструировал и надевает на нее… трусы из проволоки? В некотором роде «трусы невинности». И причем он заставлял ее одеть такое нижнее белье, когда она выходила из дома. На работу…

«Түркістан облысында келіншек темірден тоқылған іш киім киіп жүруге мәжбүр болған» – к данной истории можно относиться по-разному и даже отмахнуться от нее. Мол, никто же не погиб… Но дело в том, что мужчина периодически избивал эту женщину. И вообще, в данном районе зафиксировано 88 обращений по факту домашнего насилия, из них 74 женщины, 15 из которых были госпитализированы…

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Назира ДАРИМБЕТ – «В Казахстане объявилась «духовная супруга» Назарбаева» — 67-летняя Айша Оразбай рассказала в интервью YouTube-каналу сайта Halyq Uni, как стала «духовной супругой» Елбасы. По ее словам, из-за чувств к первому президенту Казахстана ей пришлось развестись со своим мужем.

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«Он мне снился не раз, а в один из снов сказал мне развестись с мужем», — рассказывает она.

По словам Айша кажы Абишкелини, как она себя называет, все началось с ее идеи построить мечеть и назвать ее именем отца Нурсултана Назарбаева. Понимающие толк в шариате люди якобы ей сказали, что для этого она должна иметь отношение к семье Назарбаевых.

«Мне посоветовали сходить на могилу Карасай батыра, в этот день до меня там побывал и Назарбаев. Люди рассказали, что он принес в жертву черного барашка, а это делается именно на «неке» (обряд бракосочетания). Это я посчитала знаком, и аксакалы сказали: «Что тебе еще нужно, он (Елбасы) не может же лично дать согласие». Совершили обряд неке, были представители от моего имени и Елбасы. Так все и произошло, у меня есть свидетельство», — заявила Айша Оразбай в интервью.

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В сети распространилась фотография экс-депутата Бекболата Тлеухана с юной женой, пишет Stan.kz.

Пользователи бурно обсуждают фотографию бывшего депутата с неизвестной молодой женщиной.

«У Бекболата-ага вроде была другая жена, в одной из программ показывали среднего возраста», «У него четыре жены», «Она, как внучка Бекболата», «У него своя жена, байбише красивая была же», «Да бог с ним, с Бекболатом, бесит, похотливый человек, раньше уважал его, гордился им, думал, за народ болеет. Разбогател тут. Завтра его потомки от многочисленных женщин, как у Кунанбая, женятся и выйдут замуж 90 раз?», — написали они возмущенные комментарии под фотографией в одном из пабликов в Instagram.

Бекболат Тлеухан, ныне проживающий в Турции, был гостем на свадьбе сына Айнур Турсынбаевой, исполнительницы айтысов. Свадьба прошла на прошлой неделе в Стамбуле.

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Звезды казахстанской эстрады объясняют возросшие прайсы на их услуги общим подорожанием продуктов питания и товаров, пишет интернет-сайт Nege.kz в своем обзоре.

Первую строчку в рейтинге казахстанских звезд по стоимости выступлений на тоях занимает певец Кайрат Нуртас. Чтобы пригласить его на торжество, придется выложить 7 тысяч долларов. Если мероприятие в другом городе, то отдельно нужно оплатить стоимость билетов и гостиницы. Известно, что артисты одни не летают, нужно купить билет и оплатить гостиницу еще и администратору. Не отстает от коллеги и певица Ерке Есмахан: ее гонорар также составляет 7 тысяч долларов.

На втором месте — семейная пара Каракат Абильдина и Кыдырали Болманов. Всего за 5 тысяч долларов они споют песни на «тусаукесер» (казахский обряд разрезания пут) вашего ребенка. За 3-4 тысячи долларов Каракат может вывести вашего ребенка за руки перед гостями, собственноручно совершить обряд и спеть 3-4 песни.

Мадина Садвакасова за 600 тысяч тенге споет 4-5 песен на вашем тое. А если захотите «узату» (проводы невесты) провести, то эта цена вырастет до одного миллиона тенге. Все будет согласно традициям: выведут невесту, проводят и споют. Ее коллега Молдир Ауельбекова также берет за узату 1 миллион тенге. Кстати, мать и продюсер Кайрата Нуртаса — Гульзира Айдарбекова, тоже в последнее время выезжает на узату. Вместе с мужем Нуртасом Айдарбековым за 2 тысячи долларов они споют 3-4 песни.

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