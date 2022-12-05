Земля и ее недра принадлежат народу – основа для программы «Новый Казахстан»

Казахстан ныне находится в стремительном транзите

В 2017 году, на подходе к 70-летию, я опубликовал книгу «Фрагменты истории власти и оппозиции в Казахстане, нанизанные на собственную жизнь». Это были именно фрагменты – череда эпизодов-топиков, которые действительно нанизаны на те события во власти и оппозиции в Казахстане, которым был свидетелем или участником.

Переиздавая «Фрагменты…» в электронном виде я предварил то же название еще и таким: «Казахстан и Россия: быть ли им в новом союзе?». Так называлась моя статья в «Караване» 1998 года, наделавшая тогда много шума. По тому времени это, действительно, был вызов, на что я получил отлуп от целого ряда весомых деятелей литературы, истории, науки и политики Казахстана, в самых весомых изданиях того времени. Впрочем, и попыток если не встать на мою сторону, то хотя бы разобраться, в чем Своик прав, а в чем неправ, тоже было достаточно. Включая ряд публикаций на тогдашнем «Навигаторе», нынешней «Зоне».

Ныне объединяющий Казахстан и Россию Таможенный и Евразийский экономический союзы есть уже состоявшаяся реалия, между тем тот вопрос из «Каравана» четверть вековой давности нисколько не потерял ни остроты, ни актуальности. Наоборот, на фоне «специальной военной операции» России на Украине он только еще добирает драматической напряженности.

Уж и не знаю, будет ли мой 75-летний юбилей всего лишь очередным, но вот что Казахстан ныне находится в стремительном транзите и все самое судьбоносно важное, во многом переворачивающее сложившиеся за постсоветское время отношения и представления – это точно. Вот этот транзит я и попытался зафиксировать в новой книге «Казахстан на историческом переломе: от колониально-компрадорской «многовекторности» к новой национализации и интеграции, новой коллективизации и индустриализации».

Если «Фрагменты…» были посвящены тому, что было, то эта книга – тому, что будет. Во всяком случае, тому будущему Казахстана, которое представляется мне наилучшим для меня и моих близких, заодно с громадным большинством казахстанцев. И которое, разумеется, остается не предопределенным и непредсказуемым, однако укладывающимся в рамки общемирового, регионального и наших внутри-казахстанских трендов, а потому и хотя бы чуть-чуть нами управляемым. Будущее нашей страны зависит и от нас, если правильно видеть тренды, правильно формулировать, в какой стране мы хотели бы жить, трезво понимать, насколько наши желания вписываются в рамки достижимости и на этой основе формулировать, что надо бы делать. Делать, что возможно, самим и доводить это понимание до других, включая тех, кто принимает определяющие наше общее будущее решения.

В этом смысле все содержание книги это, если хотите, политическая программа для действительно Нового Казахстана. Программа, основанная на той конституционной новации, что земля и ее недра принадлежат народу.

Кто и когда этой программой воспользуется пока не определено. Читатели, которые доберутся до этого текста уже после ноябрьских перевыборов президента Токаева, или после весенних выборов в Мажилис в следующем году, или после завершения военной фазы украинского и Россия-НАТО конфликта и по ходу следующих событий на Евразийском пространстве будут иметь все больше возможностей для сравнения написанного с реально происходящим. На сегодня же важно другое: такая программа для Казахстана должна существовать и быть доступной в публичном пространстве, как таковая. А уж какого своего слушателя и исполнителя она найдет – вопрос следующий.

И еще.

Говорить о некоей самостоятельной политике Казахстана на фоне идущего сейчас глобального передела не приходится. У нас нет ни военного, ни экономического суверенитета и нет ни одной из тех национальных экономических структур, которые имели бы транснациональный масштаб и на интересы которых могло бы ориентироваться правительство. Наоборот, в Казахстане действуют транснациональные корпорации из Европы, Китая, США и России, — все только сырье-добывающие, именно в оглядке на их интересы и приходится выстраивать нашу «многовекторную» политику.

Наш удел и одновременно талант – встраиваться во внешне образующиеся и внешне продиктованные обстоятельства, и здесь нам нет равных. Так, Казахстан быстрее, глубже и охотнее других частей бывшего СССР оказался встроенным в мировые сырьевые поставки. Благо, разведанных и обустроенных еще при СССР месторождений достаточно. Потому-то даже сейчас, когда идея свободной от вмешательства государства либеральной экономики терпит крах в самих породивших ее ведущих государствах, очередное казахстанское правительство, пусть и при новом президенте, декларирует непоколебимую ей приверженность.

Придет время (после Украины) и процесс формирования Евразийского Союза, включая валютную, политическую и идеологическую составляющие, потребует и от нас того же таланта встраивания, и тут мы опять не будем в отстающих. Но странно было бы требовать от нас неких опережающих инициатив. Тем более что созидательной Евразийской идеи нет сейчас и у самой России и даже для себя. Тем не менее, быстро нарастающий в самом Казахстане кризис «вывозной» экономики объективно готовит предпосылки не для дальнейшего отхода государства от экономики, а для ответственного в нее возвращения.

Что важно: при том, что вне Евразийской интеграции преодоление нынешнего ценового, коммунального, энергетического и общего системного кризиса в Казахстане невозможно, существует более чем достаточно направлений, в которых решительный поворот от компрадорской «вывозной» экономики к национально ориентированному развитию, — в рамках только Казахстана и его возможностей, и необходим и осуществим. А потому излагаемая в книге программа, имея в виду интеграционную перспективу, особого упора на нее не делает. Сейчас главное – показать, что от нас тоже кое-что зависит, а за свою судьбу мы способны отвечать и сами.

Президент Токаев шел (в книге написано – «идет») на перевыборы, выдвинув всеми ожидаемую идею «Нового Казахстана», однако наполненную прежними кадрами и идеологемами. В результате избирательная программа сочетает в себе верные констатации и правильно поставленные задачи с заведомо провальными методами решений. Например, такой фрагмент: «Олигополистический капитализм в Казахстане породил социальное неравенство и дисбаланс внутреннего рынка. Недобросовестная деятельность монополистов препятствовала росту реальных доходов граждан, загоняла их в «ловушку бедности», не давала укрепиться среднему классу. Мы кардинально изменим модель развития экономики. Экономика будет демонополизирована, а государство заметно сократит свое присутствие в бизнесе». Пожалуй, можно согласиться со всем, включая сокращение присутствия государства в бизнесе, вот только … ровно то же самое, кроме хлестких слов «олигополистический капитализм» и «кардинально изменим модель» произносилось по многу раз и при прежнем президенте.

Или вот еще: «Справедливая экономика» означает построение экономики, основанной на балансе интересов и благополучия граждан, бизнеса, государства, а также эффективном использовании ресурсов страны. Для этого предлагается создать современный производительный рынок труда, обеспечивающий высокую занятость и социальную сплоченность людей, сбалансированное территориальное развитие». Тоже замечательная цель, и тоже многократно провозглашаемая и при прежнем режиме, вот только … не сочетаются все такие обещания-намерения с сокращением присутствия государства в экономике. Тоже, кстати, регулярно провозглашаемым и ранее.

Да, реализовать обещание президента-кандидата сократить присутствие государства в экономике до 14% уже к 2025 году принципиально выполнимо. Из чего, с принципиальной же непреложностью последует увеличение олигополистического доминирования и общей монополизации экономики, уменьшение теневой составляющей и общей эффективности, сокращение рынка труда, углубление «ловушки бедности» и ухудшение благополучия граждан.

Мы можем только предполагать, насколько сам президент верит в осуществимость поставленных им целей оглашенными им же методами. И насколько он понимает необходимость и неизбежность как раз не «окончательного» ухода государства из экономики, а активного и ответственного возвращения в нее. Зато точно знаем одно: независимо от степени личного авторства главы государства, любой программный документ президентского уровня есть отражение взглядов, интересов и возможностей всей президентской «команды». Которая, в нашей системе неразделенной власти, есть совокупность чиновничества верхнего уровня всех «ветвей». Каковое чиновничество само плотно интегрировано в «вывозную» экономическую систему, представляя и защищая ее интересы.

Да, сложившаяся в Казахстане олигополистическая, компрадорская и «вывозная» политико-экономическая система по ходу глобального переформатирования сама, — и уже в ближайшие годы, будет кардинально меняться. Но – пока она вся на месте и консолидировано представляет себя в том числе и в президентских программах. Не оставляя иного способа для самовыражения и самому главе государства.

Тем более важно, чтобы в поле зрения всех умеющих читать и думать представителей как власти, так и общества была прописанная в конкретных экономических и организационных терминах альтернатива: что же надо делать, чтобы Казахстан не опрокинулся под ростом цен и падающей платежеспособности населения, не оказался под развалинами электроэнергетики и «коммуналки», чтобы земля и ее недра на самом деле стали бы принадлежать народу и на этой базе началось бы подлинное национальное развитие.

На сколько это будет использовано, — посмотрим, важно, чтобы это просто было. В любом случае, автору осталось всего-то дождаться следующего «круглого» дня рождения и с интересом посмотреть, насколько все быстро-быстро написанное в канун ноябрьских 2022 года перевыборов президента, — в расчете на предстоящие весной перевыборы Мажилиса, укладывалось в реальный ход событий. Надеюсь, не одному мне это будет интересно…

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