Проблемы сырьевой периферии

Ключевые мировые события первых дней декабря были связаны с дискуссиями о перспективах рынка нефти

Для казахстанского бюджета динамика мировых цен на нефть – ключевой элемент любого кратко- и среднесрочного планирования. Пока ожидания на предстоящий 2023 год в целом позитивные: профильные казахстанские эксперты ожидают незначительного снижения средней прогнозной цены на год примерно до 90 долларов за баррель. Однако еще месяц тому назад оценки были более оптимистичны – более 100 долларов. Не исключено, что через месяц эти же оценки придется еще раз корректировать в меньшую сторону.

Дело в том что ключевые потребители нефти постепенно сокращают объемы закупок. Китай в конце года вновь столкнулся с волной коронавируса, и с высокой вероятностью будет вводить масштабные карантинные меры. Что неизбежно приведет к локдаунам на предприятиях, с параллельным снижением спроса на сырье и топливо.

Рост экономики КНР в 2022 году предположительно составит всего около 3,5% при плановом параметре в 5%, то есть окажется меньше почти на треть. Причем из-за карантина страдают именно физические объемы производства, в то время как цена экспорта китайских товаров продолжает расти. Во многом поэтому официальный Пекин сдержанно оценивает риски роста цены нефти – для подобных ожиданий нет предпосылок.

Экономика Европейского союза также взяла курс на самоликвидацию, но уже по геополитическим причинам. Страны еврозоны балансируют на границе нулевого роста и признаков для оптимизма пока не подают. Более того, эмбарго на поставки российской нефти потребует смены поставщиков и соответствующего увеличения «плеча доставки». Заместить российский сорт нефти, относящийся к так называемым «тяжелым» сортам, могли бы другие страны, находящиеся под санкциями – Иран и Венесуэла. Нефть, добываемая в Казахстане также ее хорошо замещает.

Перепрофилировать европейские НПЗ на «легкие» сорта нефти тоже реально – но для этого инвесторы должны видеть перспективы окупаемости такой реконструкции предприятий. С учетом «зеленой повестки» длинные инвестиции в нефтепереработку Европы вряд ли найдутся. А потому легче перенести эти же производства, например, в Турцию или Египет, и завозить в ЕС уже не нефть, а готовое топливо.

Замедление роста мировой экономики беспокоит и элиту стран-сырьевых придатков. Выводы по итогам видеоконференции министров энергетики стран ОПЕК+, прошедшей 4 декабря, подтверждают тенденцию – никто не ожидает роста спроса на нефть как минимум в первом квартале 2023 года. Соответственно, решение о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей остается в силе.

В случае дальнейшего ухудшения спроса страны ОПЕК+ договорились оперативно принять решение о еще большем сокращении объемов добычи. Если по итогам четвертого квартала 2022 года подтвердится спад в Китае и ЕС, то ОПЕК+, скорее всего, примет решение о дополнительных сокращениях добычи уже с 1 февраля 2023 года. В целом, оптимизма по поводу устойчивости нефтяного рынка нет ни у стран-производителей, ни у стран-потребителей сырья.

При этом важно подчеркнуть, что введение ценового потолка на нефть из России страны ОПЕК+ не рассматривают в качестве механизма, повышающего цены на мировых рынках. При соскальзывании мировой экономики в новую рецессию этот механизм не будет иметь никакого значения – цены и так будут значительно ниже текущего уровня в 80 – 90 долларов. А это значит, что ОПЕК+ не ожидает дефицита предложения на рынке – изменится лишь логистика поставок.

Это принципиально противоречит ожиданиям США и ЕС. Последние рассчитывают на сокращение доходов Кремля от нефтегазового экспорта, но при этом опасаются сокращения физических поставок российской нефти и последующего за этим всплеска биржевых цен. На самом деле сценарий, скорее всего, будет иным – страны ОПЕК+ просто перераспределят рынки сбыта в том числе и через механизм своп-поставок, а также путем создания «смесей нефти».

Для этого Москва уже скупила около 100 старых танкеров и решает вопросы страхования перевозок с дружественными странами. Не стоит недооценивать и давно отработанную схему фирм-посредников в дружественных странах, формально получающих нефть по 60 долларов, но реально перепродающих эту же нефть конечным НПЗ уже по рыночным ценам.

По оценкам западных аналитических структур, дефицит танкерного флота для вывоза российской нефти составит 60-70 судов. Но это при условии сохранения текущего объема поставок. А если ОПЕК+ в феврале принимает решение о дополнительных сокращениях, то и потребность в танкерах будет также снижаться.

Предыдущий стресс-тест мирового нефтяного рынка в 2020 году зафиксировал приемлемые уровни стоимости нефти для стран ОПЕК+ на уровне 80 долларов за баррель. На эту стоимость и ориентируются профильные министры стран-производителей нефти сейчас, хотя удержаться в этих параметрах будет нелегко. Цена больше 80 долларов делает рентабельной сланцевую добычу в США, цена меньше – приводит к хроническому недоинвестированию новых нефтедобывающих проектов. ОПЕК+ хотел бы избежать этих крайностей.

Кроме того, примерно при таких ценах на нефть бюджеты стран Персидского залива, и в первую очередь, Саудовской Аравии, становятся сбалансированными. А значит, у них появляется стимул удерживать ее на данном уровне. Россия заложила в бюджет 2023 года еще более низкие ценовые ориентиры – 70 долларов за баррель с дальнейшей перспективой снижения до 65 долларов. Однако нужно отметить, что и эти ориентиры базируются на оптимистичном прогнозе сохранения положительной динамики китайского спроса, неочевидного на сегодняшний день.

Незначительный рост рынка нефти или хотя бы более-менее продолжительная его стабилизация объективно выгодны Казахстану как сырьевой периферии развитых стран. Однако исходить необходимо из консервативного сценария предстоящего снижения цен в первом полугодии 2023 года. Определенные преференции будут связаны с тем, что практически вся казахстанская нефть в 2023 году будет идти в страны ЕС, замещая российские сорта. То есть проблем с рынком сбыта быть не должно.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.