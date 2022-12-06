Проблемы сырьевой периферии

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Ключевые мировые события первых дней декабря были связаны с дискуссиями о перспективах рынка нефти

Для казахстанского бюджета динамика мировых цен на нефть – ключевой элемент любого кратко- и среднесрочного планирования. Пока ожидания на предстоящий 2023 год в целом позитивные: профильные казахстанские эксперты ожидают незначительного снижения средней прогнозной цены на год примерно до 90 долларов за баррель. Однако еще месяц тому назад оценки были более оптимистичны – более 100 долларов. Не исключено, что через месяц эти же оценки придется еще раз корректировать в меньшую сторону.

Дело в том что ключевые потребители нефти постепенно сокращают объемы закупок. Китай в конце года вновь столкнулся с волной коронавируса, и с высокой вероятностью будет вводить масштабные карантинные меры. Что неизбежно приведет к локдаунам на предприятиях, с параллельным снижением спроса на сырье и топливо.

Рост экономики КНР в 2022 году предположительно составит всего около 3,5% при плановом параметре в 5%, то есть окажется меньше почти на треть. Причем из-за карантина страдают именно физические объемы производства, в то время как цена экспорта китайских товаров продолжает расти. Во многом поэтому официальный Пекин сдержанно оценивает риски роста цены нефти – для подобных ожиданий нет предпосылок.

Экономика Европейского союза также взяла курс на самоликвидацию, но уже по геополитическим причинам. Страны еврозоны балансируют на границе нулевого роста и признаков для оптимизма пока не подают. Более того, эмбарго на поставки российской нефти потребует смены поставщиков и соответствующего увеличения «плеча доставки». Заместить российский сорт нефти, относящийся к так называемым «тяжелым» сортам, могли бы другие страны, находящиеся под санкциями – Иран и Венесуэла. Нефть, добываемая в Казахстане также ее хорошо замещает.

Перепрофилировать европейские НПЗ на «легкие» сорта нефти тоже реально – но для этого инвесторы должны видеть перспективы окупаемости такой реконструкции предприятий. С учетом «зеленой повестки» длинные инвестиции в нефтепереработку Европы вряд ли найдутся. А потому легче перенести эти же производства, например, в Турцию или Египет, и завозить в ЕС уже не нефть, а готовое топливо.

Проблемы сырьевой периферии Проблемы сырьевой периферии
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Замедление роста мировой экономики беспокоит и элиту стран-сырьевых придатков. Выводы по итогам видеоконференции министров энергетики стран ОПЕК+, прошедшей 4 декабря, подтверждают тенденцию – никто не ожидает роста спроса на нефть как минимум в первом квартале 2023 года. Соответственно, решение о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей остается в силе.

В случае дальнейшего ухудшения спроса страны ОПЕК+ договорились оперативно принять решение о еще большем сокращении объемов добычи. Если по итогам четвертого квартала 2022 года подтвердится спад в Китае и ЕС, то ОПЕК+, скорее всего, примет решение о дополнительных сокращениях добычи уже с 1 февраля 2023 года. В целом, оптимизма по поводу устойчивости нефтяного рынка нет ни у стран-производителей, ни у стран-потребителей сырья.

При этом важно подчеркнуть, что введение ценового потолка на нефть из России страны ОПЕК+ не рассматривают в качестве механизма, повышающего цены на мировых рынках. При соскальзывании мировой экономики в новую рецессию этот механизм не будет иметь никакого значения – цены и так будут значительно ниже текущего уровня в 80 – 90 долларов. А это значит, что ОПЕК+ не ожидает дефицита предложения на рынке – изменится лишь логистика поставок.

Это принципиально противоречит ожиданиям США и ЕС. Последние рассчитывают на сокращение доходов Кремля от нефтегазового экспорта, но при этом опасаются сокращения физических поставок российской нефти и последующего за этим всплеска биржевых цен. На самом деле сценарий, скорее всего, будет иным – страны ОПЕК+ просто перераспределят рынки сбыта в том числе и через механизм своп-поставок, а также путем создания «смесей нефти».

Для этого Москва уже скупила около 100 старых танкеров и решает вопросы страхования перевозок с дружественными странами. Не стоит недооценивать и давно отработанную схему фирм-посредников в дружественных странах, формально получающих нефть по 60 долларов, но реально перепродающих эту же нефть конечным НПЗ уже по рыночным ценам.

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По оценкам западных аналитических структур, дефицит танкерного флота для вывоза российской нефти составит 60-70 судов. Но это при условии сохранения текущего объема поставок. А если ОПЕК+ в феврале принимает решение о дополнительных сокращениях, то и потребность в танкерах будет также снижаться.

Предыдущий стресс-тест мирового нефтяного рынка в 2020 году зафиксировал приемлемые уровни стоимости нефти для стран ОПЕК+ на уровне 80 долларов за баррель. На эту стоимость и ориентируются профильные министры стран-производителей нефти сейчас, хотя удержаться в этих параметрах будет нелегко. Цена больше 80 долларов делает рентабельной сланцевую добычу в США, цена меньше – приводит к хроническому недоинвестированию новых нефтедобывающих проектов. ОПЕК+ хотел бы избежать этих крайностей.

Кроме того, примерно при таких ценах на нефть бюджеты стран Персидского залива, и в первую очередь, Саудовской Аравии, становятся сбалансированными. А значит, у них появляется стимул удерживать ее на данном уровне. Россия заложила в бюджет 2023 года еще более низкие ценовые ориентиры – 70 долларов за баррель с дальнейшей перспективой снижения до 65 долларов. Однако нужно отметить, что и эти ориентиры базируются на оптимистичном прогнозе сохранения положительной динамики китайского спроса, неочевидного на сегодняшний день.

Незначительный рост рынка нефти или хотя бы более-менее продолжительная его стабилизация объективно выгодны Казахстану как сырьевой периферии развитых стран. Однако исходить необходимо из консервативного сценария предстоящего снижения цен в первом полугодии 2023 года. Определенные преференции будут связаны с тем, что практически вся казахстанская нефть в 2023 году будет идти в страны ЕС, замещая российские сорта. То есть проблем с рынком сбыта быть не должно.

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© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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