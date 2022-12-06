«Российский посол мягко стелет… казахстанскому президенту». «Почему «Назарбаев Университету» нужна экстренная перезагрузка?». «Еще одна киносказка. Был ли Жамбыл антисоветчиком?». «Удастся ли изменить дискредитировавшие себя механизмы государственных закупок?»

Сетевой Казахстан 6 декабря 2022г.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Российский посол мягко стелет… казахстанскому президенту» — В эти дни страна буквально бурлит по поводу большого видеоинтервью Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Казахстан Алексея БОРОДАВКИНА исполнительному директору МИА «Россия сегодня» Кириллу Вышинскому… Это иезуитски комплиментарное в отношении Токаева интервью, представляет Казахстан главным сателлитом России, и таким хитрым образом, ставит казахстанского президента в очень неудобную позицию перед мировым сообществом и собственным народом. Посмотрим, как на эти «вежливые» хитрости российского посла отреагирует казахстанская власть. Если промолчит, то молчание можно будет принять за согласие с сентенциями господина Бородавкина.

QMONITOR . KZ . ««Разбор полетов». Почему «Назарбаев Университету» нужна экстренная перезагрузка?» — Флагман отечественного образования — «Назарбаев Университет» (НУ) сегодня напоминает корабль, устремившийся в гавань нового Казахстана, но попавший в шторм. Дрейфуя без руля и ветрил, он дезавуирует основополагающий принцип своего существования, заключающийся в насыщении образовательной ниши уникальными международными практиками, имплементация которых способна воспитать уникальную плеяду специалистов в самых разных сферах. Очевидно, что вуз, призванный стать примером для казахстанской системы образования, нуждается в экстренном «капитальном ремонте».

«Еще одна киносказка. Был ли Жамбыл Жабаев антисоветчиком?» — Скоро на экраны должен выйти новый художественный фильм «Жамбыл. Жаңа дәуір» («Жамбыл. Новая эпоха»), съёмки которого начались год назад при содействии Государственного центра поддержки национального кино. Иначе говоря, его снимают на бюджетные деньги. Как сообщил в одном из интервью режиссёр картины Жандос Кусаинов, главное внимание её создатели уделили последним девяти годам жизни акына, то есть периоду с 1936-го по 1945-й. А на официальном сайте фильма говорится: «В основу сюжета положено противостояние поэта и советской идеологической машины».

TURANPRESS . KZ . «Удастся ли изменить дискредитировавшие себя механизмы государственных закупок?» — В середине ноября этого года общественность страны с интересом следила за ходом судебного процесса по обвинению бывших чиновников акимата Атырауской области в коррупционных преступлениях, связанных с установкой памятника Абаю Кунанбаеву стоимостью в 145 миллионов тенге (при наличии практически полного его аналога в Павлодаре, обошедшегося тамошней областной казне гораздо экономней – в 55 миллионов). В итоге, экс-заместитель акима области Бакытгуль Хаменова была признана виновной в получении взятки в размере 4,5 миллионов тенге в качестве «отката» от проведенного тендера и выслушала приговор о семи годах лишения свободы (правда, с отсрочкой исполнения на три года и освобождением в зале суда).

TIME . KZ . «Кодекс — новый, стандарт – старый» — Министр труда и социальной защиты населения Тамара ДУЙСЕНОВА представила проект Социального кодекса, согласно которому изменятся размеры страховых и налоговых отчислений, порядок начисления пенсий, пособий, адресной соцпомощи и другие параметры. Однако документ, который призван стать основой новой социальной политики государства, не особо-то вдохновил депутатов.

«Утомлённые стужей» — На девятые сутки после аварии тепло провели до всех экибастузских многоэтажек. Но для горожан ледяной квест продолжается. В подвалах позамерзали все трубы. В городе просто катастрофически не хватает сантехнических бригад.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Теплоэнергетика Казахстана: везде сплошной Экибастуз» — Авария на Экибастузской ТЭЦ в ночь на 27 ноября, в результате которой шахтерский город в Павлодарской области остался без отопления в тридцатиградусные морозы, стала очередным звеном в цепи ЧС в казахстанской энергетике. О плачевном состоянии энергетического оборудования и сетевой инфраструктуры в стране говорится давно, рецепт лечения тоже всем известен: денежные вливания в отрасль. На практике же организовать необходимый денежный поток в отрасль сейчас нереально, поэтому в Казахстане всерьез рассматривают возможность возвращения части станций в госсобственность.

FORBES . KZ . «Тимур Турлов и его украинский актив попали под санкции» — ООО «Фридом Финанс Украина» и сам СЕО Freedom Holding Corp. Тимур ТУРЛОВ (№7 в рейтинге богатейших бизнесменов Казахстана – 2022 по версии Forbes Kazakhstan) включены в санкционные списки Украины. Ограничения в их отношении введены на пять лет. Лицензии компании приостановлены.

LITER . KZ . «На арене новенькие: чем известны недавно назначенные акимы регионов РК» — За последние несколько дней президент назначил и переназначил глав 17 регионов страны. Среди назначенцев есть и относительно новые лица, которые будут работать над развитием и благополучием вверенных им областей, а именно Костанайской, Северо-Казахстанской и Западной-Казахстанской. Кем работали и чем известны в прошлом новые акимы, читайте в материале…

AZATTYQ . ORG . ««Стратегия по восстановлению статуса империи». Как реагируют на «газовый союз» Путина Узбекистан и Казахстан?» — Идея президента России Путина о создании «союза» с Казахстаном и Узбекистаном застигла врасплох Астану и Ташкент, которые собирались заключать соглашение о двустороннем партнерстве, считает директор лондонского аналитического центра Central Asia Due Diligence (CADD) Алишер ИЛЬХАМОВ. Азаттык поговорил с политологом о том, что думают в Узбекистане по поводу инициативы Кремля и реакции на нее президента Казахстана Токаева; как Москва может «надавить» на Ташкент и возможна ли в Центральной Азии интеграция без участия России

TENGRINEWS . KZ . «Кто и как обязан сдавать обязательную декларацию в 2023 году» — С 1 января 2023 года работники госучреждений и их супруги, а также работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги будут обязаны представлять декларацию о доходах и имуществе в налоговые органы, передает корреспондент Tengrinews.kz. За непредставление сведений предусмотрен административный штраф. Другими словами, всеобщее декларирование в 2023 году коснется бюджетников — учителей, врачей, деятелей спорта и культуры, а также сотрудников квазигосударственных и нацкомпаний.

CARAVAN . KZ . «Солдат выполнил приказ командира, открыл огонь на поражение и отправился в тюрьму» — Военный суд Алматинского гарнизона приговорил рядового контрактной службы к шести годам лишения свободы. Солдату вменяется убийство гражданского всадника, который во время январских событий скакал галопом по направлению к воинской части через пустырь, не подчиняясь законным требованиям остановиться. После обязательного окрика «Стой! Стой стрелять буду!» и предупредительных выстрелов вверх военнослужащий охраняемого сектора открыл огонь на поражение. Это случилось шестого января сего года. Напомню, Верховный главнокомандующий к тому времени уже отдал приказ военнослужащим стрелять на поражение.

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