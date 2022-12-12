Юный казахстанский штангист – бронзовый призёр мирового первенства, серебряные медали конькобежки и шорт-трекера на этапах Кубка мира, прощание с первым в истории казахом – олимпийским чемпионом

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Тяжёлая атлетика: молодо – не зелено

Юный казахстанский штангист (ему всего 18 лет) Алексей Чуркин неожиданно для многих стал бронзовым призёром чемпионата мира, проходящего в Боготе, столице Колумбии. Он выступал не в компании сильнейших, а в группе «В» и в сумме двух упражнений набрал рекордную для себя сумму 343 кг (153 кг в рывке и 190 кг в сумме). Это было, когда в нашей стране уже приближалось утро 10 декабря.

На снимке: Алексей Чуркин (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

А через несколько часов на помост вышли фавориты. Лишь двое из них сумели превзойти результат нашего тяжелоатлета, и оба из Индонезии – обладатель «бронзы» последних Олимпийских игр, чемпион мира 2021-го Рахмат Эрвин Абдулла и юный (всего на год старше Чуркина) Рицки Джуниансиа, которые подняли в сумме соответственно 352 и 347 кг. Неудача постигла одного из главных претендентов на победу венесуэльца Хулио Майору, серебряного медалиста ОИ-2020, – он уже в первом упражнении сорвал все три попытки и получил «баранку». А среди остальных участников больше всех поднял призёр ЧМ-2019 болгарин Божидар Андреев – 338 кг, или на пять килограммов меньше, чем Чуркин. Так юный казахстанец оказался на «бронзовой» ступени пьедестала почёта мирового первенства. Причём, что немаловажно, в олимпийской весовой категории.

А вот от кого мы ждали медали, так это от Арли Чонтея, который отстаивал принадлежавшее ему с прошлого года звание чемпиона мира в весе до 55 кг. После рывка он и вьетнамец захватили лидерство, но в толчке Чонтей реализовал лишь одну попытку из трёх. В итоге казахстанец набрал сумму 259 кг – на один килограмм меньше, чем штангисты, завоевавшие серебряную и бронзовую награды. А победу одержал тяжелоатлет из Таиланда с «говорящей» (для русскоязычных) фамилией – Тирапонг Силачай, показавший результат 265 кг.

Сегодня на мировом первенстве начнётся вторая соревновательная неделя. Среди тех, кто выйдет на помост от Казахстана, особого внимания заслуживают Нургиса Адилетулы (весовая категория до 96 кг) и Артём Антропов (до 102 кг).

Скоростной бег на коньках: «серебро» в компании сильнейших

На третьем в нынешнем сезоне этапе Кубка мира, который принимал высокогорный каток канадского Калгари (один из самых быстрых на планете, наряду с ледовой ареной американского Солт-Лэйк-Сити), отлично выступила 24-летняя Надежда Морозова. На своей любимой дистанции 1500 метров она завоевала серебряную медаль, что стало лучшим её достижением в карьере.

Она пробежала «полуторку» за 1 минуту 52,82 секунды – лишь на 0,27 секунды медленнее, чем получившая награду высшей пробы японка Михо Такаги, серебряный призёр двух последних Олимпиад в этой дисциплине. Сразу после Морозовой в итоговом протоколе расположились бронзовая медалистка ОИ-2022 голландка Антуанетта де Йонг и чемпионка мира 2021-го норвежка Рагне Виклунд. В общем зачёте Кубка мира на данной дистанции Надежда поднялась на 3-ю позицию, уступая только Такаги и де Йонг

Хорошо для себя пробежала она и 3000 метров, показав 9-й результат. Отметим также Виталия Щиголева, который, хотя и выступал в группе «В», по итогам всех забегов, включая и те, что состоялись в компании сильнейших, занял 12-е место. А лидер казахстанской команды в женском спринте Екатерина Айдова стала 14-й на самой короткой дистанции 500 метров.

Шорт-трек: казахстанец – лидер общего зачёта Кубка мира

В нынешнем зимнем сезоне в этом виде спорта запланированы шесть этапов Кубка мира, причём два из них состоятся в Алматы. В минувший уик-энд прошёл первый, и в родных стенах казахстанские шорт-трекеры не остались без медали – отличился Денис Никиша.

На снимке: Денис Никиша (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Он довольно уверенно преодолел все стадии, выиграв свои забеги и в предварительном раунде, и в четвертьфинале, и в полуфинале. В решающей гонке за наградами его соперниками стали два корейца, итальянец и поляк. Денис финишировал вторым и завоевал «серебро». Другой наш соотечественник Абзал Ажгалиев, многократный призёр этапов Кубка мира, бежал в финале «В» и занял итоговое 8-е место. Ещё одно приятное событие: Никиша возглавил общий зачёт КМ на этой дистанции. После уже состоявшихся этапов в его активе 224 очка – на 16 больше, чем у его ближайшего преследователя канадца Стивена Дюбуа, бронзового медалиста последней Олимпиады на «пятисотке». На третьей позиции располагается итальянец Пьетро Сигель, на четвёртой – Ажгалиев.

А вот в мужской эстафете, которая на первом этапе Кубка мира принесла Казахстану «серебро», на втором – участие в финале «А» и 4-е место, наши парни не смогли показать всего, на что способны. Им пришлось довольствоваться участием в финале «В» и итоговой 6-й позицией. Впрочем, на начавшейся неделе у них будет шанс реабилитироваться – в пятницу на льду комплекса «Халык-Арена» начнутся соревнования в рамках следующего этапа КМ.

Хоккей: пока «Барыс» вне зоны «плэй-офф»

В регулярном чемпионате КХЛ наступила небольшая пауза, запланированная с учётом интересов национальных сборных. В частности, около половины хоккеистов «Барыса» в составе главной команды Казахстана примут участие в турнире «Кубок Первого канала», который пройдёт в Москве: 15 декабря они сыграют с белорусами, а через два дня – с россиянами.

Перед уходом на перерыв казахстанский клуб провёл на своём льду матч с казанским «Ак Барсом», занимающим место в середине турнирной таблицы Восточной конференции. Стартовый период сложился для хозяев удачно: сначала шайбу в ворота соперников из Татарстана забросил Аркадий Шестаков, а затем отличился Алекс Грант. Впрочем, в середине второй трети гости сократили разницу в счёте. В заключительном периоде они продолжали настойчивые атаки и за четыре с половиной минуты до его завершения добились-таки своего, тем самым переведя игру в овертайм. Дополнительная пятиминутка не выявила победителя, а в серии буллитов удача улыбнулась «Барысу» – 3:2.

Несмотря на победу, наша команда находится вне зоны «плэй-офф». В её активе 37 очков после 40 проведённых матчей, и она занимает 9-е место в Восточной конференции.

Баскетбол: ушёл из жизни великий спортсмен

На 79-м году жизни скончался Алжан Жармухамедов, первый в истории казах, ставший олимпийским чемпионом, участник легендарного матча между сборными СССР и США на летних Играх 1972-го, о котором написаны тысячи статей, а пять лет назад был снят двухсерийный художественный фильм «Движение вверх».

Алжан Жармухамедов

Будущий баскетболист родился 2 октября 1944-го в селе Таваксай Бостандыкского района, который в то время относился к Южно-Казахстанской области (в середине 1950-х был передан Узбекистану). Его отец Мусирбек во время голода начала 1930-х перебрался туда из северного Приаралья. Мать – запорожская казачка. Заниматься баскетболом Алжан начал поздно, в 19-летнем возрасте, когда поступил в Ташкентский институт физкультуры. Выступал за местный СКА, команду второй лиги союзного чемпионата.

В 1967-м, играя за сборную Узбекистана на летней Спартакиаде народов СССР, вошёл в топ-3 лучших снайперов турнира и обратил на себя внимание специалистов. В том же году его включили в состав национальной сборной СССР для участия в чемпионате Европы, по итогам которого он получил золотую медаль. Спустя пару лет Алжан принял приглашение из московского ЦСКА, сильнейшего клуба Союза. В 1970-м дебютировал на чемпионате мира, стал его бронзовым призёром. В следующем году на первенстве Европы, «золотом» для советской команды, Жармухамедов принёс ей наибольшее количество очков и в полуфинальном, и в финальном поединках. На Олимпиаде 1972-го он стал лучшим в её составе по количеству подборов. В решающем матче против американцев за три секунды до его завершения Алжана заменил Иван Едешко: последний и выполнил передачу через всю площадку на Александра Белова, который забросил мяч в корзину. Так сборная СССР впервые отобрала у команды США звание олимпийского чемпиона.

Жармухамедов играл до начала 1980-х. Потом перешёл на тренерскую работу. Его смерть наступила после продолжительной болезни.

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