«Никаких надежд, никаких иллюзий, никакого «нового Казахстана». «Конкурентные и непредсказуемые выборы – отличная альтернатива митингам». «Эксперты предлагают измерять экономическое развитие уровнем жизни казахстанских семей»

Сетевой Казахстан 21 декабря 2022г.

FORBES . KZ . Ермек ТУРСУНОВ, кинорежиссер, сценарист, писатель – «Никаких надежд, никаких иллюзий, никакого «нового Казахстана»» — Смотрю я на то, что вокруг происходит, разговариваю с людьми разными – умными, неравнодушными, пытаюсь сам что-то делать и прихожу к печальному выводу: нет, ничего у нас не получится. Никакого «жаңа Қазақстан». С одной существенной оговоркой – при нынешнем положении вещей. С нынешним отношением к делу. Это – важная оговорка. Она оставляет надежду на будущее. Хотя всё наше будущее осталось позади. Так я считаю. А при нынешней организации и при нынешних подходах – никаких надежд. Никаких иллюзий. Во всяком случае в ближайшие годы. И вот почему…

EXCLUSIVE . KZ . «Еркин Иргалиев: Конкурентные и непредсказуемые выборы – отличная альтернатива митингам» — Наблюдатели «провалили» прошедшие президентские выборы практически во всех регионах под «наблюдением» Акорды. Но не оказала ли власть себе медвежью услугу? Ведь цивилизованные выборы – отличная альтернатива социальным катаклизмам. Какой же из сценариев будет реализован на предстоящих парламентских выборах? Об этом exclusive.kz поговорил с Еркином ИРГАЛИЕВЫМ, исполнительным директором Западного регионального филиала научно-образовательного фонда «Аспандау».

TIME . KZ . «Сезонное очковтирательство» — За срывы в нынешнем отопительном сезоне премьер винит акимов регионов. Наступившие холода, а вместе с ними и аварии на ТЭЦ сдали чиновников с потрохами, ведь в сентябре они заверяли, что местные энергокомплексы полностью готовы к зиме. Как теперь решать проблемы с теплосетями и энергоисточниками, обсудили во вторник на заседании правительства.

«Сеть где развернуться» — Сегодня и завтра интернета в Казахстане. Депутаты мажилиса против строительства в Казахстане сотовых сетей 5G. Они сомневаются в их безопасности для здоровья. Это во-первых. А во-вторых, считают в парламенте, правительство обеспечило бы хотя бы самым обычным интернетом все окраины страны — какие уж тут высокие технологии!.. Но цифровых дел министр Багдат МУСИН призвал не отставать от мировых трендов. По его словам, расположение вышки связи поблизости от абонентов “грозит” им только хорошим качеством связи.

QMONITOR . KZ . ««Агенты влияния» или филантропы? Чем заняты иностранные фонды в Казахстане. Часть 4-я» — Деятельность иностранных фондов, основанная на продвижении принципов демократии, давно уже стала красной тряпкой для исследователей во всем мире. Их постоянно подозревают в разного рода грязных делишках, начиная от политического лоббирования и заканчивая свержением правительств. Но, как говорится, Васька слушает, да ест. Они по-прежнему продолжают насаждать свои правила игры, ежегодно тратя на это миллионы долларов. Очевидно, что для них овчинка стоит выделки.

«Собирается ли КФФ «лечить» профессиональный футбол в Казахстане?» — Опубликованная недавно в нашем издании статья «Почему казахстанский футбол стал «токсичным» и как его вылечить?» вызвала интерес не только у поклонников этой игры. Напомним, что в ней заслуженный тренер республики Павел ЧЕРЕПАНОВ поделился своими мыслями относительно причин того кризиса, в котором оказался спорт №1 в нашей стране. Но читатели спрашивают: а что конкретно может предложить специалист для того, чтобы очистить отечественный футбол от коррупции, сделать национальный чемпионат честным и зрелищным? Предоставляем слово самому Павлу Петровичу.

CARAVAN . KZ . «Солдат-срочник расстрелял отделение погранзаставы в Жамбылской области: истинную причину ЧП скрывают?» — Более трех суток руководство Погранслужбы, включая директора ПС КНБ генерал-майора Ерлана Алдажуманова и всех его заместителей, хранит гробовое молчание по поводу чрезвычайного происшествия на государственной границе. По мнению Комитета солдатских матерей, оправдание как всегда одно и то же — тайна следствия. Нарушить ее они не могут, и потому десятки тысяч матерей, отправивших своих сыновей в армию, должны пребывать в постоянном стрессе.

«Эксперты предлагают измерять экономическое развитие уровнем жизни казахстанских семей» — В Алматы эксперты обсудили уровень и качество жизни казахстанских семей. Организатором мероприятия выступил Международный институт социологии и политики (МИСП). В ходе круглого стола Директор МИСП Андрей ХАН представил результаты исследования «Эталонное домохозяйство 2030». Данное исследование посвящено изучению перспектив повышения уровня жизни домохозяйств как одной из целей развития для экономики страны — Мы провели глубинные интервью и фокус-группы с реальными обычными семьями, в ходе которых обсуждали структуру реальных расходов типичного городского и сельского домохозяйства, а также запросы этих семей, и мы наблюдаем, что расходы равны доходам, нет возможностей для накоплений.

TURANPRESS . KZ . «Сколько не дай…» — Несмотря на ежегодное увеличение дотаций, депрессивные регионы юга страны упорно не желают демонстрировать «тенденцию к росту». В апреле этого года в ходе обсуждения в Мажилисе перспектив новообразованных областей (Абайской, Жетысуйской и Улытауской) министру финансов Ерулану ЖАМАУБАЕВУ был задан вопрос о будущем финансировании этих регионов, а точнее – о их возможной дотационности – Вообще-то, у нас есть только несколько не дотационных регионов. Остальные регионы в разной степени являются дотационными. Что касается новообразованных областей – все будет зависеть от выделяемого бюджета, – несколько уклончиво ответил глава Минфина и добавил: «Если у этих областей будет наблюдаться нехватка средств, то мы будет рассматривать этот вопрос в ходе определения трансфертов и при формировании трехлетнего бюджета…».

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Российский «Мир» снова подключится к казахстанским банкам: санкции близко?» — В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка недавно разрешили казахстанским банкам работать с российской платежной системой «Мир». Ее, напомним, создали в условиях «финансовой изоляции» в качестве собственной альтернативы Visa и Mastercard. Все бы ничего, если бы система не потерпела крах после угроз санкций от США. Опасаясь последствий, от нее отказались многие страны – Турция, Кыргызстан, Узбекистан, Вьетнам, Таджикистан. На какое-то время сотрудничество с «Миром» прекратил и Казахстан, однако спустя некоторое время он снова вернулся. Чревато ли это санкциями для нас, почему внезапно власти дали «добро» и стоит ли нашим банкам работать с этой платежной системой, вместе с экспертами разбирался корреспондент…

AZATTYQ . ORG . ««У каждого должно быть право на прозрачное расследование». Дело журналиста Михаила Козачкова и реакции на него» — Следственный суд Алматы арестовал на два месяца известного казахстанского журналиста-расследователя Михаила КОЗАЧКОВА, ранее задержанного сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу. Согласно официальной информации, его подозревают в «пособничестве организованной преступной группе». Одновременно в Алматы прошла пресс-конференция, посвященная ситуации вокруг Козачкова. В его защиту также высказался Комитет по защите журналистов. За последние полгода это второй случай уголовного преследования журналиста в Казахстане.

LITER . KZ . «От Бинго до Instagram-конкурсов: культура проведения розыгрышей в Казахстане и ее недостатки» — Вся жизнь – игра. Некоторые уходят в крайность, упиваясь ею, другие наслаждаются каждым моментом. В буквальном смысле у каждого из нас есть близкий или знакомый, увлекающийся лотереями, ставками и другими различными розыгрышами. С появлением первых лотерейных билетов трансформировалась сфера развлечений. Каким был этот путь? Как сегодня развивается лотерейный рынок и законны ли розыгрыши в Instagram, рассказываем в материале…

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