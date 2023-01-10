Бразильский карнавал

Наиболее резонансным событием начала года стала провалившаяся попытка государственного переворота в Бразилии

Прошедший год поставил точку в «левом повороте» латиноамериканских стран – на пост президента Бразилии вновь избран социалист Лула да Силва. И фактически, на данный момент все более менее крупные страны региона подконтрольны политикам-социалистам. Таким образом, регион в целом – от Мексики, до Чили, – постепенно уходит от протектората США. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару был одним из немногих региональных политиков, который рассматривал США в качестве образца для подражания.

Данный процесс сам по себе интересен, ведь Латинская Америка – это все-таки вполне органичная часть именно западного геополитического контура влияния, его традиционный сырьевой придаток.

И текущий «левый поворот» может рассматриваться как отказ латиноамериканских сообществ от следования в фарватере американской политики. Одновременно с этим победы социалистов и социал-демократов – это и требование к государственным институтам изменить подходы к социально-экономическим моделям, реализуемым в регионе. Упрощенно говоря, население требует сильной социальной политики, рассматривает государственные институты как единственного «социального донора». Все остальные структуры – от местных сообществ и кооперативов, до крупных корпораций, – показали свою неэффективность.

Но ресурсы на социальные дотации в предельно бедных странах (а фактически вся латинская Америка именно такая) взять можно только у местного и транснационального капитала. Причем в ход может пойти не только увеличение налогов, но и введение прямого управления системообразующими предприятиями. Одним словом, сложилась классическая революционная ситуация – Латинская Америка постепенно готовится «экспроприировать экспроприаторов». Что очень не устраивает последних.

В Бразилии, помимо прочего, имеется и важный внутриполитический аспект: никто не сомневается, что Лула да Силва проведет собственное расследование резонансных коррупционных дел, на основании которых он сидел в тюрьме около двух лет. И часть правых политических элит Бразилии может оказаться «на нарах». Речь идет о подозрениях в финансировании политической активности провластной Партии трудящихся через механизм откатов от нефтедобывающей компании «Петробрас» через ряд фирм-прокладок.

Несмотря на то, что все обвинения в адрес да Силвы в 2021 году были сняты, решение поквитаться с политическими противниками могло остаться. Таким образом, у январской попытки госпереворота вполне понятные внутриполитические причины – правые партии опасаются новых уголовных дел в отношении своих лидеров.

Однако по сложившейся латиноамериканской традиции любой государственный переворот плавно перетекает в политический карнавал. Попытка воспользоваться отсутствием да Силвы в столице удалась лишь частично – протестующие захватили ключевые административные здания. Но на другие крупные города и провинции пороха уже не хватило. Что прямо указывает на невысокий потенциал планирования у митингующих.

В итоге Лула да Силва привел в действие федеральные войска и постепенно восстановил контроль над столицей. Экс-президент Болсонару моментально дистанцировался от своих сторонников – разумно полагая, что не хочет получить срок еще и за попытку госпереворота. Вообще ситуация до боли напоминает попытку госпереворота в Турции летом 2016 года. Имеются подозрения, что властям Бразилии точно так же было заранее известно о планах политических оппонентов и времени начала силовых акций.

Лула да Силва вступает в третий президентский срок с максимально выигрышными картами на руках:

Первоначально неубедительный отрыв от Болсонару всего в 2% голосов избирателей преодолен благодаря быстрому и решительному подавлению переворота. Теперь да Силва воспринимается населением как безоговорочный политический лидер, харизматичный и решительный, несмотря на преклонный возраст (77 лет).

Политические противники откровенно «подставились» с неподготовленным переворотом, и теперь гарантированно «присядут» лет на 10-15 (возможно, сядет даже экс-президент).

Силовики продемонстрировали полную лояльность – хотя еще в ноябре-декабре в управляемости армии, полиции и спецслужб были большие сомнения.

Действия да Силвы получили полную поддержку всего латиноамериканского сообщества еще до завершения подавления протестов – что продемонстрировало перспективы становления Бразилии как регионального центра сил – латиноамериканского центра, в противовес североамериканскому.

Эти тактические успехи теперь важно не растерять: в странах региона всплеск народной поддержки так же быстро сменяется резким спадом и разочарованием в политиках.

Лула да Силва воспринимается как своеобразный «мягкий Чавес»: с сильной социал-популистской риторикой, но без чрезмерного регулирования бизнеса. Однако проблема в том, что такая социально-политическая модель была адекватна десять – двенадцать лет назад и сегодня работать не будет.

Собственно, сама повестка бразильских президентских выборов в ноябре 2022 года вращалась вокруг проблемы недостаточности социальных гарантий для наименее защищенных слоев населения. Упрек экс-президенту Болсонару со стороны избирателей был предельно прост – он не обеспечил приемлемого уровня соцподдержки в условиях эпидемии коронавируса.

И сам факт избрания да Силвы – это призрачная надежда рядовых небогатых избирателей на то, что он сможет восстановить уровень социальных гарантий нулевых и начала десятых годов текущего века. Но ресурсов бюджета страны для этого нет – иначе подобные социальные выплаты сделал бы сам Болсонару перед президентской избирательной кампанией.

Здесь мы видим важный момент, напрямую затрагивающий и Казахстан: пример Бразилии показывает, что страны-сырьевые придатки не могут оперативно усиливать социальную политику из-за искусственно заниженных доходов от экспорта сырья. Фактически, экспорт нашего сырья субсидирует экономики развитых стран. Позволяет им вести проактивную социальную политику за наш счет.

И в этом контексте задачи, решаемые Лулой да Силва, Касым-Жомартом Токаевым, Ильхамом Алиевым или принцем Мохаммадом Аль Саудом примерно одинаковы – выбраться из ценового диктата картеля потребителей ресурсов.

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