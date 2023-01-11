Война Миров. Кремлевская головоломка

Политическая воля – ресурс, отсутствие которого невозможно компенсировать

В 2023-ий год Россия вошла без областного центра (юридически) и с сильно подорванным имиджем политического руководства. Предыдущий год показал, что в старой общественно-политической и социально-экономической парадигме, выстроенной за годы правления Владимира Путина, эффективно противостоять коллективному Западу невозможно. Сможет ли Кремль провести необходимые реформы – вопрос открытый.

Потерю Херсона российская пропаганда хоть и коряво, но смогла выдать за жертву на алтарь военно-политической необходимости. А вот с имиджем политического руководства Российской Федерации после заявлений Ангелы Меркель и Франсуа Оланда просто беда. Экс-канцлер Германии и экс-президент Франции утверждают, что Минские соглашения преследовали только одну цель: дать Украине время для наращивания военной мощи, чтобы она могла противостоять России на поле боя.

Германо-французский план явно удался, из-за чего президент России и глава МИДа выглядят отпетыми лохами. Русский культурный код готов мириться с жестким, но волевым руководителем. Даже в меру вороватый уже не приветствуется. А вот дурак на троне – это очевидная беда. Со времен Михаила Горбачева такие люди категорически отторгаются основной массой населения.

Российская пропаганда целенаправленно формировала президенту Путину имидж умного, терпеливого и волевого политика. Но в 2022 году все это рухнуло при ударе о действительность. Теперь еще и Сергей Лавров предстал простаком, который не смог разглядеть в действиях Меркель и Оланда двухходовой ловушки.

Весь 2022-ой год из России в режиме нон-стоп убегал капитал, а финансовые власти государства никак этому не препятствовали. Никаких кадровых выводов после такой порочной практики не последовало. Дороговизна кредитов не позволяет проводить эффективной промышленной политики, однако Эльвира Набиуллина продолжает возглавлять Центробанк.

США, Франция и Германия анонсировали поставки Украине БМП и БТР на сотни единиц. Это еще не танки, но при больших количествах ими можно проводить наступательные боевые действия. Как Москва планирует парировать все это на поле боя пока остается загадкой.

Вместе с тем, нельзя сказать что прошедший военный год не принес в России никаких изменений. Резко выросло влияние Евгения Пригожина, фактического руководителя ЧВК «Вагнер». Очевидные успехи его бойцов в ходе боевых действий, которые сопоставимыми силами решают военные задачи там, где регулярные российские войска успеха не имеют, резко подняли политический вес первого руководителя.

Большие проблемы с позиционированием возникли у Сергея Шойгу. Одно дело, когда за тобой шлейф побед и военных успехов, и совсем другое, когда Министерство обороны выступает проводником действий, которые с точки зрения военной науки объяснить невозможно. На поле боя так и не увидели танков «Армата», хотя в свое время об их уникальных возможностях вещали сверх всякой меры. Денег на эти машины тоже потратили от души.

Вялая позиция Кремля в ответ на действия Запада как минимум удивляет. С той стороны никто не скрывает планов по расчленению России на новые независимые государства, а места на скамье подсудимых нового гаагского трибунала всем ведущим российским элитариям уже забронированы. По идее, инстинкт самосохранения должен заставлять действовать.

Если у командующего группировкой российских войск на Украине генерала Сергея Суровикина план действий хотя бы просматривается, то у Кремля ничего подобного не наблюдается. Одно время был виден план мира любой ценой, но западные «партнеры» запросили такой политический «аванс», что даже партия капитуляции не смогла запустить процесс переговоров.

Фактически Москву от позорного мира с фатальными последствиями для России спасают западные политики, которые регулярно выдвигают неприемлемые для Кремля условия. Возможно, кто-то в российском политическом руководстве согласен и на такие договоренности, но кейс «Меркель – Оланд» даже идейным поклонникам Запада продемонстрировал, что договариваться там не с кем. Никакие письменные соглашения, а тем более слова не имеют никакого веса – всегда от всего откажутся, отопрутся и никаких угрызений совести испытывать не будут, даже наоборот начнут хвастаться историями про кремлевских лохов.

Вообще 2022 год стал временем перелома в сознании. Получается, что самые надежные партнеры Москвы – это Иран и Китай. Тегеран продал России гигантское количество беспилотников и не прекращает поставки даже под усиливающимся давлением Запада, которое вылилось в том числе в убийство ряда высших офицеров, причастных к передаче БПЛА.

Пекин в своей новейшей истории вообще никому не оказывал столь масштабной поддержки, которая сегодня осуществляется на российском направлении. По большому счету, поставки артиллерийских боеприпасов из КНДР в РФ – это тоже форма помощи со стороны Поднебесной. Без отмашки из КНР Пхеньян вряд ли стал бы лишний раз задирать коллективный Запад. К тому же в современном мире с его средствами коммуникации и слежения все очень быстро становится достоянием общественности.

Немного об общественности. Решение о начале частичной мобилизации запустило тектонические процессы в российском обществе. В этот момент правила игры и общественный договор явочным порядком изменились кардинально. Потому что когда люди, не по доброй воле оказавшиеся в казармах, на полигонах, а потом на передовой показывают, чем их кормят, во что одевают, какое оружие выдают – это имеет совершенно другой вес. Заявления уклонистов от призыва с территории Казахстана или Грузии на этом фоне совсем ни о чем.

Именно общественные настроения не позволили вернуть на центральные каналы многих звезд эстрады и шоу-бизнеса, которые просто тихо убежали из страны после начала СВО. Даже очень высокопоставленные покровители и прочные связи не помогли против волны народного возмущения. Для российской власти это тоже стало сюрпризом и не похоже что радостным. Нарушился вектор принятия решения, из-за чего пришлось учитывать встречную реакцию. В старые времена ее просто проигнорировали бы.

Боевые действия резко повысили планку требований к губернаторскому корпусу, особенно в прифронтовых областях. Сами губернаторы оказались между молотом и наковальней, поскольку у них с одной стороны население, которое страдает от обстрелов и ударов беспилотниками с украинской стороны (включая атаки на объекты критической инфраструктуры), а с другой политическое руководство, требующее не поддаваться панике и производить впечатление бодрости духа.

Владимир Путин не любит брать на себя ответственность, но вынужденно принимает ее, когда все возможности для перекладывания на кого-либо другого исчерпаны. Очень хорошо это проявилось в момент повышения пенсионного возраста. Вот и в этот раз накануне Нового года президент России приехал на расширенную коллегию в Министерство обороны и тем самым показал, что является еще и верховным главнокомандующим.

У Москвы остается очевидное преимущество над Киевом. Украина воюет с полным напряжением сил и «с колес», то есть почти полностью завися от внешних поставок оружия и боеприпасов. Россию тем временем международные военные эксперты оставили на втором месте в мировом рейтинге армий. Это связано не только с ядерным оружием, но и тем очевидным фактом, что Кремль в случае принятия политического решения способен кратно нарастить военное давление на украинскую сторону. Парк авиации, артиллерии и бронетехники все это позволяет. Будет ли принято такое решение – не понятно.

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