Цены на ГСМ для личных транспортных средств выросли на 3% за год

При этом дизтопливо подскочило в цене сразу на 14%

По итогам декабря 2022 года стоимость горюче-смазочных материалов для личных транспортных средств выросла на 0,3% за месяц и на 2,5% за год.

Сильнее всего месячный рост цен ощущался в Актюбинской области: на 6,1%. Далее идут Мангистауская (плюс 0,7%), Атырауская и Костанайская (плюс 0,3% в каждом из регионов) области. В девяти регионах цены остались на уровне предыдущего месяца, а в Жетысуской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях стоимость ГСМ снизилась.

В годовой динамике сразу на 7,7% выросли цены на ГСМ в Восточно-Казахстанской области. В тройке антилидеров также оказались Актюбинская (плюс 7,5%) и Костанайская (плюс 7,3%) области. В Алматинской области цены остались на уровне предыдущего года. В Жамбылской, Улытауской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте наблюдалось незначительное удешевление в секторе.

В разрезе видов топлива бензин подешевел на 0,3% за год, при этом если бензин АИ-92 снизился в цене на 0,7%, то АИ-98 и АИ-95/АИ-96, напротив, подорожали на 0,7% и 1,8% соответственно. Цена на дизельное топливо выросла сразу на 14,2% за год.

Розничные цены на бензин в декабре 2022 года составляли 179 тг за литр для АИ-92, 212 тг для АИ-95/АИ-96 и 234 тг для АИ-98. Литр летнего дизельного топлива в среднем по стране стоил 238 тг, зимнего — сразу 586 тг.

В правительстве рассмотрели меры по обеспечению стабильности на рынке ГСМ. Премьер-министр указал на необходимость усиления мониторинга и контроля над реализацией ГСМ на внутреннем рынке для снижения объёмов «вымывания» топлива за пределы Казахстана. В этой связи он поручил организовать полный охват АЗС цифровой системой учёта отпуска ГСМ.

На 1 ноября 2022 года в стране насчитывалось 4,4 млн легковых автомобилей — сразу на 15,7% больше, чем годом ранее.

Больше всего автомобилей числилось в Алматинской области: 541,5 тыс. Далее идут Алматы (514,9 тыс. машин) и Восточно-Казахстанская область (322,9 тыс. авто).

Большая часть автомашин — 3,7 млн — работали на бензине. Ещё в 325,2 тыс. авто использовалось дизельное топливо, в 313,9 тыс. машин — смешанное топливо (бензин, газобаллонное и электрическое), в 9,9 тыс. автомобилей — газобаллонное топливо, в 577 машинах — электрическое топливо. Ещё у 80 тыс. зарегистрированных легковых автомашин при регистрации не был указан вид используемого топлива.

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Информация предоставлена Еnergyprom.kz

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