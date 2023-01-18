«Жребий брошен. Дороги в «Старый Казахстан» больше нет?». «Почему общество так и не заметило выборы в сенат?». «ЕНПФ в глубоком минусе: пенсионные накопления казахстанцев оказались под угрозой?». «В Казахстане изменили правила пребывания иммигрантов в стране»

Сетевой Казахстан 18 января 2023г.

QMONITOR . KZ . «Жребий брошен. Дороги в «Старый Казахстан» больше нет?» — Наступивший год ознаменовался формализацией окончательного и бесповоротного перехода из старого Казахстана в Казахстан новый. Поставленный Конституционным судом на утрату Закон «О первом президенте – Елбасы» стал своего рода заключительным аккордом в смене общественно-политической парадигмы, наметившейся после трагических событий Кантара. Но насколько гладким будет этот процесс, не будет ли он подвержен «фантомным болям» и какие подводные камни могут помешать его свободному течению? Об этом мы сегодня говорим с известным управленцем и новатором в технологической сфере Саятом НЮСУПОВЫМ, имеющим богатый опыт работы как в системе государственного управления, так и в частном секторе.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему общество так и не заметило выборы в сенат?» — Выборы в сенат стали своеобразной прокладкой между осенней президентской и грядущей весенней парламентской кампаниями, но, как всегда, не вызвали интереса у казахстанцев. И Акорду это, судя по всему, вполне устроило. Почему? Акорда торопилась с выборами в сенат, чтобы обновить верхнюю палату парламента по своему образу и подобию до того, когда это сделают новые составы маслихата.

365 INFO . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Лидеры ЕАЭС идут разными курсами» — Как и ожидалось, минувший год завершился для двух ведущих государств-членов Евразийского экономического союза – Казахстана и России – значительным расхождением в таких ключевых макроэкономических параметрах, как инфляция и цена денег.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «ЕНПФ в глубоком минусе: пенсионные накопления казахстанцев оказались под угрозой?» — С каждым годом надежды казахстанцев на безоблачную старость разбиваются о суровую реальность, потому что пенсионные сбережения в ЕНПФ обесцениваются. Нацбанк недавно отчитался об итогах работы за прошлый год, в том числе по фонду. Как оказалось, доходность наших накоплений составила всего 6,55%, при этом инфляция выросла аж до 20,3%. Это говорит о том, что реальная доходность ЕНПФ составила -13,75%. Почему фонд теряет кровные казахстанцев, а не приумножает, разбирался корреспондент…

TIME . KZ . Марат ДУЛКАИРОВ, заслуженный энергетик Казахстана – «За точкой невозврата» — Страна выживает, инфраструктура работает на пределе возможностей, которых практически уже не осталось. Про износ оборудования все знают. Вопросы: почему так случилось, кто виноват и что делать? На дворе суровый январь. Энергетический баланс напряженный, резервов никаких… 30 лет назад мы решительно приняли политику перехода к рыночной экономике. Ну и переходили бы, не трогая стратегические инфраструктурные отрасли, где вообще и в принципе не было никаких условий для приватизации и хоть какой-нибудь конкуренции. Так нет же — начали уничтожать все устоявшиеся связи… В итоге капитализм не построили, но и все активы отрасли уничтожили.

«Дороги, которые не убирают» — В Семее погодные катаклизмы, испытывавшие регион на прочность с начала года, показали полную несостоятельность коммунальных служб. Хуже всего, что городской акимат предлагает заведомо провальное решение обострившейся проблемы. Все началось с обильного снегопада и метели, которые обрушились на Семей после новогодних праздников. Первыми забили тревогу жители окраин. Они не могли выехать на работу со своих районов.

KAPITAL . KZ . «Снижать пенсионный возраст женщинам за детей предложил мажилисмен» — За каждого ребенка на заслуженный отдых женщин нужно отправлять на два года раньше, считает Аманжан ЖАМАЛОВ. «В частности, подписан закон о заморозке пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года. Планка пенсионного возраста зафиксирована до 2028 года. Считаю, что за это время правительству следует найти оптимальное решение для перезагрузки пенсионной системы. И это не обязательно должно быть повышение пенсионного возраста», — сказал Аманжан Жамалов, обращаясь с депутатским запросом к главе кабмина.

LITER . KZ . «Шоу бюрократии: как быть казахстанцам, если задерживают авиарейс?» — Недоброй традицией последних лет стали задержки рейсов казахстанских авиакомпаний. Соотечественники жалуются на испорченный отдых, нарушенные планы и несоблюдение своих прав. Но даже такие неприятности можно было пережить, если бы местные перевозчики выполняли свои обязательства по отношению к клиентам. Какие права есть у пассажиров и почему авиакомпании не спешат обеспечивать их комфорт…

AZATTYQ . ORG . «В Риддере 16 школ, но лишь одна из них казахская, и та в запустении. Как так получилось?» — «Шанырак» — единственная казахская школа среди 16 школ города Риддера Восточно-Казахстанской области. Дети учатся в двух отдельных корпусах, находящихся в отдалении друг от друга. Оба здания обветшалые. Родители школьников опасаются, что крыша старого здания может обрушиться в любой момент. Но для «Шанырака» новое здание власти строить не собираются.

KURSIV MEDIA . «В Казахстане изменили правила пребывания иммигрантов в стране. Что нужно знать иностранцам» — Граждане стран ЕАЭС теперь смогут находиться в Казахстане 90 дней, но только на протяжении одного календарного периода в 180 дней. До этого в стране не было ограничений на пребывание в течение полугодового периода. Такие изменения власти Казахстана внесли в правила въезда и пребывания иммигрантов в стране. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на сайте нормативных правовых актов 16 января 2022 года. Постановление вступит в силу 26 января.

CARAVAN . KZ . «Ослабление тенге и максимум инфляции: что ждет нас в 2023 году» — В каком направлении подует ветер социально-экономических перемен в Казахстане в 2023 году, и каковыми могут быть грядущие тенденции? Что будет с тенге, и какой динамики ждать на валютном рынке в этом году? Ожидать ли нам новых волн инфляции, и насколько они могут быть значительны? Что будет происходить на рынке труда и рынке недвижимости в стране? И к каким позитивным и негативным поворотам в целом нам нужно быть готовыми?

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