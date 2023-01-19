Что волнует душу казаха во второй декаде января

Сетевые СМИ о казахской прессе

««Воинственный дух казахов»: чего ожидать от казахстанцев в случае начала войны» — На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Жанат Кажыгали о войне в Украине и воинственном духе казахов. — Для тех, кто утверждает, что казахи – трусы, украинские сыны – герои. Да, война это страшно. Но упаси боже, если она начнется на территории Казахстана. Никого нельзя будет удержать дома, особенно казахов. Я говорю это, опираясь на свой опыт, ― отметила автор. По ее словам, им был неведом страх во время декабрьских протестов, хотя в те времена Советского Союза опасались все.

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На портале Аbai.kz было опубликовано интервью с писателем и историком Айдосом Амантайулы. Писатель, обучающийся на докторантуре в США, рассказал о том, как американцы воспринимают казахов.

По словам спикера, в Америке мало кто знает о казахском народе. Если сказать «Казахстан», то сначала вспоминают Головкина, а потом знаменитого певца Димаша Кудайбергена.

Спикер также рассказал о том, изучают ли историю народов Центральной Азии и Казахстана в университетах США.

— Достоверных источников об истории тюркоязычных народов Центральной Азии, и особенно казахского этноса, очень мало. Если ранняя история казахского народа изучалась вкупе с историей арабов и персов, то история позднего Казахстана изучается как часть российской. Я не знаю, проходят ли занятия по казахской истории в других университетах, но в моем университете не проводятся занятия по казахской истории, ― рассказал Амантайулы.

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На портале Аbai.kz было опубликовано высказывание Ермухамеда Маулена о развитии казахстанского футбола.

— Я недавно рассчитал на обычном калькуляторе, что любому казахстанскому футбольному клубу для того, чтобы в течение года играть в премьер-лиге, достаточно 800 млн тенге. 1,2 млрд, которые выделяются сейчас — это чрезмерно много. Тем не менее 7-8 клубов уже умудрились оказаться в долгах. Следовательно, руководство этих клубов не может правильно распределить бюджет. Самые главные расходы — это заработная плата игроков. Привоз средненьких легионеров извне за солидную зарплату и вылет из премьер-лиги, или получение 9-10 места ― не являются поводом для оправдания, ― высказался автор.

По его словам, в этом году в Беларуси был принят новый закон по введению ограничений на заработную плату футболистам, и теперь их заработная плата не будет превышать 5 000€. После этого они начали стекаться в нашу страну.

Как итог, необходимо более точно изучить этот вопрос и с помощью весомых аргументов потребовать сокращения средств, выделяемых клубам.

— Казахстанский футбол, кажется, развивается лучше по мере сокращения выделенных средств, ― предположил Ермухамед Маулен.

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Виктор МАЙЛИН – «Зимней порой вспомнить былое» — Габбас Кабышев – не самая последняя фигура в казахской этнокультурной богеме. Его звезда как казахского литератора стала восходить еще в далекую советскую эпоху. Сатирик по жанровой принадлежности в годы суверенитета стал одним из видных казахских прооппозиционных публицистов, показывая себя человеком, который формулирует самые актуальные запросы своего суверенного народа, государствообразующей нации.

Кстати, он уже бывал героем наших обзоров, например, вот, что о нем сообщалось в данной рубрике в год Токийской Олимпиады, т.е. ровно три года тому назад: «Есть такой писатель Габбас Кабышев, который известен тем, что постоянно пишет публицистику с элементами фрондерских нападок на власть. Целыми десятилетиями. О его выдающихся литературных творениях в эти десятилетия кажется мало кто слышал… Но он любит, впрочем, как и многие собратья по творческому цеху, обращаться с открытыми письмами и обращениями к высокому начальству. Вот и на этот раз он обратился к Президенту, председателю кабинета министров, обоим спикерам парламента с открытым письмом, полным… всяческих советов. К нему есть приписка, что он его отправил правителям еще в прошлом месяце. А ответов как всегда до сих пор нет, а вот, мол, в советскую эпоху на такого рода письма ответы были незамедлительные…. И впрямь – ну что тут скажешь?».

К чему такой длинный отрывок из трехгодичной давности обзора? Да потому что кое-что, едва ли не фундаментальное, мало в чем изменилось в этой нескончаемой саге воззваний, вопросов-запросов, требований к власть предержащим! О чем речь? Как легко догадаться, Габбас Кабышев, можно сказать, неустанно любит постоянно приковывать внимание власти на некие проблемы казахского общества и казахского бытия. Но, к сожалению, а может к счастью ( не всегда его стенания целесообразны и основательны – авт .) мало что меняется в этой диспозиции. В том смысле, что власть, похоже, не обращала прежде – и не обращает прямо сейчас внимания на этот поток сознания. Но попеняв власти, что назарбаевской эпохи, что действующей ныне токаевской – неистово-плодовитый публицист порой прямо апеллирует… к советской власти, к той самой! Дескать, что она на такого рода сигналы, когда творился непорядок непременно реагировала! Другими словами, советская власть замечала критичные сигналы с мест. Тогда как сегодня власть куда более глуха и просто парит сама по себе, не обращая на то все негативное, что творится где-то внизу, где-то внутри общества, где-то во взаимоотношении народа и пресловутой власти – и как объективно теперь все это выглядит – казахского народа и казахской же власти.

Вот и в тот раз, буквально на прошлой неделе, в своем очередном опусе он повторяет этот пример. Весьма странный, если иметь в виду, что национальный писательский корпус в массе своей, что великовозрастные как сам Габбас-ага, что совсем юные поэты и писатели не любят Позапрошлый (а есть еще Старый и Новый), т.е. Советский Казахстан. И с каждым годом все злее и злее поносят его и считают самым «темным веком безрадостной жизни казахов». Но вернемся к материалу.

Итак, на страницах «Жас Алаша» старый литератор вспомнил, что он все-таки сатирик и написал, скажем так, «сатиро-юмореску» под названием «Дұғай-Шұғай» (практически непереводимая игра уменьшительно-ласкательных прозвищ на казахском языке – авт.). Некие два товарища, одного назовем Дугай, другого – Шугай, эдакие театрально-ролевые имена, обсуждают некоторые моменты современной политобщественной и политэкономической жизни страны:

– от неимоверно выросших цен на зелень (продукт питания) до решения верховной власти Казахстана сделать начавшийся 2023 год «Годом русского языка»;

– от никак не переходящего на «полный газ» делопроизводства на государственный язык, т.е. всецело на казахский язык до скорейшего переименования ряда городов на якобы исконно казахские названия (Петропавловск в Кызылжар, а Павлодар в Кереку).

Причем по всем этим проблемам давно посланы запросы, обращения, письма в акиматы, парламент, в канцелярию президенту – но никаких внятных ответов по этим чаяниям то ли «Дугая», то ли «Шугая» (читай – этнокульутурных интеллигенции) как не было от веку, так и нет до сих пор. Вывод: глуха власть к запросам нации, а точнее, к мнению наиболее продвинутой верхушки нации – т.е. казахским литераторам-публицистам. Стена.

И тут Габбас-ага не выдерживает и пишет в самом конце: «Керауыздар кекірейіп, әлі жамандап жүрген Кеңес кезінде келген хатқа бір аптаның ішінде жауап қайтаратын тәртіп болып еді, ол далада қалды, қайда, кімге, қанша жазсаң да, мүлдем елемейтін «мода» шықты» – «В советское время, которое до сих пор бесперечь ругаем, была культура (дисциплина), согласно которой на письма от общественности власть регистрировала и отчитывалась в течение недели. Зато сейчас, все это осталось в прошлом, сегодня – пиши хоть куда, хоть кому, процветает «мода» не реагировать на такую почту».

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Любопытный материал под авторством Бека ТӨЛЕУОВА опубликовала редакция казахскоязычной редакции сайта Экспресс К: «1989 жылы «КСРО аруына» қатысқан қазақ қызының сұлулығы көпшілікті тәнті етті» – «Участница всесоюзного конкурса красоты из Казахстана поразила многих своей красотой». Из заголовка следует, что в далеком 1989 году в тогдашней стране под названием СССР в тогдашней всесоюзной столице состоялся грандиозный конкурс, на котором выбирали самую красивую девушку огромного государства. Накануне в Алма-Ате прошел всеказахстанский конкурс, и его выиграла балерина Сауле Рахметова. Но она не поехала на всесоюзный турнир. Из тогдашней КазССР в этом довольно изнурительном соревновании приняли участие две девушки – Гүлнар Байжұманова из Алма-Аты и Гүльжан Намазбаева из Темиртау. Девушки не потерялись, а Гульжан еще и отличилась тем, что презентовала себя тогда на казахском языке!

Девушка, повторимся, запомнилась всем своей редкой восточной красотой. Сама она была представителем творческой профессии, создавала новые контуры, шила одежду и уже тогда понимала толк в портняжно-модельном производстве (или как сегодня говорят – «модельном бизнесе»). Закончила специализированный по этой теме техникум и продолжила постигать азы профессии в Омске. Стремилась также стать еще и моделью. Освоила и эту профессию.

Однако тогда же, в Москве она заметила и изнанку это мира моды, выражавшейся в теневых сопутствующих явления, как харрасмент и т.д. «Но моему национальному воспитанию претило все это» – объясняет свое отношение к этому Гүльжан Намазбаева. После конкурса она полностью сосредотачивается на том, чтобы окончательно стать дизайнером одежды. А еще оставшись в Москве, освоила профессию фотомодели и работала параллельно в японском журнале. Свою личную судьбу она связала с иностранцем, шотландским аристократом по имени Генри Стейн, взяв фамилию супруга.

Интересно, что будучи уроженкой Каскелена, она с родителями переехала в Темиртау, где ее отец работал в строительной отрасли и был хорошо знаком со своим земляком, который тоже работал в Караганде – Нурсултаном Назарбаевым

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««Президентский» поэт исцеляет слогом, но цены кусаются» — Известный поэт Балтабек Нургалиев, который не устает посвящать стихи Назарбаеву и Токаеву, сообщил, сколько берет за свои творения, пишет портал «Адырна».

Вот какой пост появился на личной странице поэта в ФБ:

«Ты напишешь мне стихотворение?» Есть много людей, которые обращаются ко мне с просьбой лично.

Сразу скажу, цена пяти строф — 200 000 тенге. Это только для простых людей. Другая цена для власть имущих, но с Нового года изменится.

Пять строф будут стоить 1 000 000 тенге. Да выживет наша страна!

Я забыл кое-что сказать. Мое посвященное стихотворение обладает великой исцеляющей силой! Ты просияешь, ты очистишься, твой путь будет открыт!

Но деньги лучше отдавать искренне и не пытаясь поднять шумиху. Потому что в противном случае это может иметь негативные последствия. Вот и все», — написал Балтабек.

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