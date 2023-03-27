«Проверка на вшивость: останется ли парламент нотариальной контрой правительства». «Казахские пленницы. Похищение невест: стоит ли с этим бороться и как?». «Казахстан обещает усилить контроль за реэкспортом в Россию. Закроются ли лазейки?»

Сетевой Казахстан 27 марта 2023г.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Проверка на вшивость: останется ли парламент нотариальной контрой правительства» — 16 марта сенат без участия мажилиса принял поправки в республиканский бюджет на текущий 2023 год. Эти и другие недавние поправки, связанные с госбюджетом и госпланированием, можно легко назвать циничным возвратом в «старый Казахстан» худшего образца. Сможет ли новый мажилис переломить такую ситуацию? Общеизвестно, что до сих пор парламент Казахстана выступал лишь нотариальной контрой для исполнительной власти. Через республиканский бюджет парламент контролировал только 50%-60% расходов правительства и не вмешивался в стратегию экономического развития страны. В результате, в своей экономической политике глава государства и его карманное правительство делали всё, что хотели, без какого-либо контроля со стороны общественности в лице парламента. Такую ситуацию нужно срочно ломать, и позиция нового парламента по этим вопросам сразу же станет тестом – насколько независимым является мажилис от президентской власти.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Знать казахский модно»: как меняется статус госязыка в обществе» — Популяризации казахского языка последние годы уделяется огромное внимание, благодаря чему он усиливает свои позиции. Все больше молодежи и представителей разных этносов говорят на нем, все больше курсов и мероприятий проводятся в стране. О том, как за это время вырос статус госязыка и что необходимо для его дальнейшего развития, в интервью рассказала заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Наталья ДЕМЕНТЬЕВА.

MATRITCA . KZ . «Дос Кошим: Ономастика – показатель самостоятельности страны» — С приобретением Независимости проблемы ономастики в РК вышли на первый план. Наименования городов, страны, областей, районов, сел, водоемов и т.д. дают разностороннюю информацию. В том числе и по истории, языку, географии этого государства. А в начале 90-х гг. по основным наименованиям в стране можно было заключить, будто казахи и их родина появились лишь в ХIХ в. или в начале ХХ в. с приходом советской власти. Ведь даже свое официальное имя на русском языке приобрели лишь в 1925 г.: вместо «киргизов», «киргиз-кайсаков» – «казаки», которое в 1936 г. было заменено на «казахи».

TURANPRESS . KZ . «Отмена «визарана»: изменится ли миграционная ситуация?» — Подобно мартовскому половодью, в считанные дни затопившему населенные пункты в ряде регионов, совсем скоро ожидается оживление потока иммигрантов, который традиционно хлынет в большие города Казахстана: как известно, пик миграционной активности приходится на весенне-летний сезон… Ну, а граждане стран ЕАЭС смогут пребывать в нашей стране 90 дней, но только на протяжении одного календарного периода в 180 дней. Тем самым отменен так называемый «визаран» – способ, позволявший гражданам стран ЕАЭС обновлять срок пребывания в Казахстане путем повторного пересечения границы после его истечения (предыдущая редакция постановления не содержала ограничений на пребывание в течение полугодового периода).

QMONITOR . KZ . «Кто и зачем лепит из Маргулана Сейсембаева «ориентир для молодежи»?» — Позиционирующий себя как известного бизнесмена и общественного деятеля Маргулан СЕЙСЕМБАЕВ обессмертил своё имя, выпустив в свет литературный шедевр имени себя. Да и Бог бы с ним – кому какое дело, чем олигархи тешат свое самолюбие, если бы не последовавшая за этим «эпохальным событием» явно нездоровая общественная реакция. Зашедшиеся в экстазе массы на аффекте не просто сели в глубокий поперечный шпагат, но и как-то подозрительно быстро разглядели у своего кумира нимб, наличие которого, по их разумению, наделяет объект их вожделения правом сеять среди подрастающих поколений всё, что тому взбредёт в голову.

«Казахские пленницы. Похищение невест: стоит ли с этим бороться и как?» — Официальной статистики, сколько невест похищается в Казахстане, нет, но, судя по тому, что каждый его житель наслышан о таких историях, в том числе с элементами насилия, экзотический обычай остается весьма популярным в нашей стране. То же самое касается многожёнства, которому способствуют растущая религиозность населения и негласное одобрение со стороны властей. А это не только не красит, казалось бы, современное общество, но и тянет его назад.

KOMMERSANT . RU . «ЕС масштабирует санкции» — Евросоюз может ввести санкции против соседей России, речь о странах Центральной Азии, которые, как считает Брюссель, помогают Москве обходить ограничения. В ЕС обратили внимание, что за последние месяцы объем экспорта европейской продукции в эти государства заметно вырос. Особенно часто в регион ввозят стиральные машины, подержанные автомобили и фотокамеры. Брюссель уверен, что технику в итоге перепродают России, где электронику разбирают, а компоненты используют для ремонта военного оборудования, сообщает издание Telegraph.

AZATTYQ . ORG . «Казахстан обещает усилить контроль за реэкспортом в Россию. Закроются ли лазейки?» — Со следующего месяца в Казахстане может заработать система, призванная отслеживать в онлайн-режиме цепочку перемещения товаров от границы к границе, чтобы не допустить обхода санкций в отношении Москвы, пишут западные издания со ссылкой на источник в Астане. Запуск инструмента считают попыткой Казахстана продемонстрировать приверженность соблюдению антироссийских санкций на фоне давления Запада. Но означает ли это закрытие лазеек?

RATEL . KZ . «Российский эксперт Евгений Надоршин: Списывать доллар сильно рано» — Нервозность рынков дошла до того, что ожидания рецессии выросли, а это другие прогнозы по росту мировой экономики. Совершенно четко возросшая волатильность отражается на ценах на сырье. Казахстан это затронет как минимум по каналам торговли: нефть уже дешевеет, это удар по вашей основной торговой позиции. Конечно, какие-то позиции, например — уран, не пострадают, а вот нефть… Может быть, удастся отделаться относительно небольшим объемом финансовых потерь, но главное слово здесь – потерь. Если нефть будет по 40 долларов за баррель? Остаться вне таких проблем, побыть наблюдателем — невозможно. Вероятность рецессии в США возросла, по моим субъективным ощущениям, ее наступление в ближайшие два квартала составляет более 50%, я это рассматриваю как базовый сценарий.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Электроэнергетика на развилке» — Размышляем, может ли эта отрасль Казахстана развивать саму себя и насколько её перспективы завязаны на наших соседей. Зима прошла, но будет следующая, а к ней энергетики обязаны готовиться с весны. Опять ребром встают вопросы крайнего износа, необходимости нового строительства и повышения тарифов, конечно. Фактически мы подошли к развилке, от которой назад пути уже нет, а выбор предстоит между “зеленой” энергетикой, угольной и атомной. И этот выбор не технический, не просто энергетический или экономический, а, если хотите, мировоззренческий, выбор судьбы в стремительно меняющемся сейчас мире.

«Трамвай, он для кого или под кого?» — Кто будет реализовывать проект ЛРТ в Алматы, пытался выяснить наш корреспондент. Аким Алматы Ерболат ДОСАЕВ пообещал жителям Алмалинского района, что в начале апреля расскажет, “как мы будем строить ЛРТ”. Наконец-то! Который год мусолим эту тему, очень хочется хоть какой-то конкретики. И она уже начинает появляться! Правда, не так быстро, как обещал аким…

CARAVAN . KZ . «Куда и на что Минздрав и «СК-Фармация» потратили 270 миллионов долларов?» — Члены правительства Казахстана скрывают проблемы в фармацевтической отрасли страны? То, что лекарства в Казахстане дорожают, замечают даже здоровые граждане. Хотя, как утверждают врачи, абсолютно здоровых людей у нас нет – есть недообследованные. Месяц назад «Караван» рассказал о ситуации с производством в стране лекарственных средств и медицинских изделий. Разослал запросы в министерства, которые в той или иной мере причастны к этому сектору экономики. Ответы поразили насмерть.

FORBES . KZ . «Топ-20 частных школ Астаны и Алматы по доходам» — 10-й год подряд Forbes Kazakhstan представляет рэнкинг частных школ Астаны и Алматы по их заработкам. Сам по себе этот показатель не является определяющим в оценке качества обучения в том или ином заведении, и тем не менее… За эти годы в стране и в мире многое изменилось, что нашло отражение и в нашем рэнкинге. В начале 2010-х еще были сильны позиции старых частных школ. Алматинские «Достар», «Лидер», «Престиж» прочно держались в первой десятке топ-20. Сегодня заведений, основанных в 1990-е, в рэнкинге меньшинство. Сильны позиции алматинского «Мираса» и TAMOS. По-прежнему в списке присутствуют «Престиж», Авторская школа Жании Аубакировой и Galaxy (прошедшая основательный ребрендинг в 2014-м).

ZAKON . KZ . «Хватит сваливать: как в Казахстане борются со стихийными свалками и почему их не победить» — На территории Алматинской области и окраинах Алматы несанкционированные свалки появляются каждую неделю. Бороться всеми силами с ними пытаются местные жители, общественники и чиновники, но пока безрезультатно. Буквально через некоторое время на пустыре снова вырастают горы мусора. Активисты уже не первый год призывают власти страны ужесточить закон и эффективнее бороться со стихийными свалками.

TENGRINEWS . KZ . ««В эту сферу приводит низкая самооценка». Почему казахстанские девушки идут в проституцию» — В нашем недавнем материале одна из секс-работниц рассказала корреспонденту Tengrinews.kz, как оказалась в сфере интим-услуг. Сегодня мы задали несколько вопросов психологам, которые работают с такой категорией людей. Почему и как казахстанские девушки становятся секс-работницами? Как это сказывается на их здоровье? Правда ли, что в этой сфере огромное количество суицидов? И почему оттуда так сложно уйти?

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