«Кастинг депутатов проводили в Акорде». Чего ждать от нового состава мажилиса Казахстана?». «Нам нужно выбраться из болота клановой экономики». «Казахстан готовится к информационной обороне». «Экономист Чукин: Придётся пить горькие лекарства»

Сетевой Казахстан 29 марта 2023г.

AZATTYQ . ORG . ««Кастинг депутатов проводили в Акорде». Чего ждать от нового состава мажилиса Казахстана?» — По итогам внеочередных выборов в мажилис Казахстана прошли шесть лояльных к власти партий. Партия-гегемон «Аманат» получила наибольшее количество депутатских мандатов — 40 мест в парламенте, остальные пять партий будут делить между собой 29 мандатов. Большая часть самовыдвиженцев оказалась тоже аманатовской. Эксперты считают, что казахстанцам вновь достались депутаты, которые «будут смотреть в рот власти», а «репертуар будущих парламентских спектаклей» будут составлять в Акорде.

««Он всего добился сам». История об акиме Ахметове, его сыне Талгате, бизнесмене Бактыбаеве и контрактах на миллиарды» — Он строит высотные здания в центре Усть-Каменогорска, выигрывает миллиардные тендеры от акимата, его часто видят рядом с акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым. Бизнес предпринимателя Айдоса Бактыбаева из Усть-Каменогорска процветает. Азаттык выяснил, что Бактыбаев является деловым партнёром Талгата Ахметова, сына областного акима.

TIME . KZ . Едил МАМЫТБЕКОВ, экономист — «Нам нужно выбраться из болота клановой экономики» — Необходимо менять модель управления развитием. Даже не особо сильно углубляясь в анализ всевозможных программ, можно утверждать, что не видно должной отдачи от бюджетных вложений в эту управленческую сферу. В результате дефицит госсредств на социальное развитие приходится брать из Нацфонда, который, как известно, не только неприкосновенный. Обществу давно уже следует задаться вопросом: в чем причины подобной малоэффективной управленческой модели, поставленной с ног на голову? Связано это, на наш взгляд, со снижением уровня государственного подхода к планированию и управлению социально-экономическим развитием страны в целом, отраслевых комплексов и регионов в частности.

«А в Африке трассы-то какой ширины?» — Чиновники считают вздором утверждения, что казахстанские дороги хуже африканских. Правда, признают, что они все равно далеки от мировых стандартов качества. Зампредседателя комитета автомобильных дорог Мининдустрии и инфраструктурного развития Амангельды БЕКОВ рассказал, что в этом году планируется построить и отремонтировать 7000 километров республиканской сети и 4000 километров местных автодорог. В результате 92 процента дорог республиканской сети и 87 процентов локальной будут приведены в нормативное состояние.

IA — CENTR . RU . Максим КРАМАРЕНКО – «Казахстан готовится к информационной обороне» — В Казахстане приняли Информационную доктрину, что это означает и как изменится работа СМИ в республике? Согласно доктрине, главная проблема, заботящая власти Казахстана, – обеспечение идеологического и информационного суверенитета. В документе есть отсылка к факторам, угрожающим этим формам суверенитета. Несомненно, на формирование списка угроз информационной безопасности Казахстана оказали влияние события трагического января 2022 года. Тогда государство оказалось неспособным контролировать некоторые каналы коммуникации и распространяемые через них призывы к обществу проявлять неповиновение властям. Поэтому в тот момент государство прибегло к крайним мерам – отключению интернета и сотовой связи, сохранив работающими только радио и телевидение, находящиеся под государственным контролем.

QMONITOR . KZ . «Русские школы: как Казахстан выглядит на фоне других постсоветских стран?» — Казахстан остаётся одним из лидеров на постсоветском пространстве по такому показателю, как доля детей, получающих образование на русском языке, в общем контингенте учащихся общеобразовательных школ. Безоговорочное первое место здесь занимает Беларусь (разумеется, если не брать в учёт Россию), а наша страна идёт второй. Но в то же время Казахстан за эти тридцать с лишним лет быстрее, чем целый ряд других республик бывшего СССР, сокращал эту долю. С учётом того, что 2023-й объявлен в государствах СНГ Годом русского языка, имеет смысл более подробно остановиться на данной теме.

FORBES . KZ . «Экономист Чукин о реформах в Казахстане: Придётся пить горькие лекарства» — Первый вопрос, который Арманжан БАЙТАСОВ задал Алмасу ЧУКИНУ, звучал так: «Почему вы считаете, что в Казахстане нет по-настоящему свободной рыночной экономики?». «Сложный вопрос», – признался экономист. На его взгляд, это связано с тремя вещами. Во-первых, экономика Казахстана сырьевая, или рентная, как он ее называет, и 70% ВВП «создается в зоне действия ФНБ «Самрук-Казына» и НУХ «Байтерек»... В-третьих, продолжил Алмас Чукин, несвободной экономику Казахстана делает регулирование. Правительство занимается ручным управлением: запрещает экспорт, ограничивает импорт и т.д. «Мы все время говорим про свободный рынок, но правительство в любой момент принимает любые решения и о рынке сильно не задумывается», – считает экономист.

«Аграрная страна: почему Казахстан не смог обеспечить McDonald’s мясом» — Одной из самых обсуждаемых новостей в начале года стал уход из Казахстана бренда McDonald’s. Это произошло после прощания франшизы с российским рынком, но не из-за войны напрямую — сработал принцип домино: казахстанский «Мак» столкнулся с трудностями в поставках мясных котлет из РФ. Видимо, головной офис компании настаивал на полном прекращении сотрудничества с поставщиками из России. Замена полуфабрикатов на местные — казахстанские рассматривалась недолго. Чиновники из Минсельхоза РК, напомним, начали оперативный анализ рынка в поисках компании, способной удовлетворить спрос McDonald’s. Но, видимо, такие не нашлись.

TURANPRESS . KZ . «Почему голосовали за партию «Ауыл»?» — «Ауыл» много лет был аутсайдером выборного процесса, но в нынешнем марте получил второе место. По мнению социолога Гульмиры ИЛЕУОВОЙ, к этому привел целый ряд факторов — Даже если партия будет молчать в мажилисе, бренд все равно сработал на них по прошествии стольких лет. То есть это не «Ауыл» сильно поднялся, это «Аманат» серьезно просел, тем самым обеспечив «высвободившиеся» голоса. Кроме прочего, на селе ситуация тяжелая, недовольство там высокое, если партия найдет правильные слова, предпримет какие-то действия, чтобы хоть как-то помочь, то и аульчане, и горожане в первом поколении займут их сторону. «Аманат» сейчас не очень понятная людям сила, – заключила Гульмира Илеуова.

RATEL . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Беспечность властей по поводу воды излечивается только катастрофами» — Никого на левом берегу Астаны не смущает ситуация, что даже в столице уже 25 лет не могут сделать нормальную воду: первые 25 лет вода пахнет, и от неё отлетают почки. Теперь следующие 25 лет будут мужественно пытаться решить проблему дефицита даже плохой воды. Сначала бесконтрольно заселяли столицу, сделав миллионник, когда первоначальный план был 60-100 тыс жителей, а теперь удивляемся. Не поможет насосная станция, если просто ЖК с сильным насосом будет воровать воду у ЖК с плохим насосом. Воды то нет. Это в столице богатейшей страны. А в городах поменьше — десятилетиями нет горячей воды летом и часто просто нет никакой воды.

EXCLUSIVE . KZ . «Китайские бизнесмены знают, что такое «крыша» в Казахстане» — Ху Хайсинь, генеральный директор Союза китайских предприятий в Казахстане, дал понять, что китайские инвесторы теперь отдают предпочтение Узбекистану. Но при этом он сравнивает инвестиции в экономику с больничной капельницей. Если ее поставить неправильно, то кровь не попадет в сосуды и нанесет большой вред организму человека. Айдар Амребаев, директор Центра политических исследований уточняет – этот вред может стать фатальным.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Утекает контрабандой по серым схемам»: Казахстану грозит дефицит дизеля?» — Вслед за замораживанием розничных цен на топливо в Минэнерго решили установить и предельные оптовые ценники. Чиновники представили проект приказа, который будет находиться на публичном обсуждении до 30 марта. Однако ни одна из этих мер никак не предотвратит утечку отечественных ГСМ, убеждены эксперты. Еще в феврале в Казахстане ввели запрет на вывоз топлива. Однако работает он лишь на бумаге. На деле же бензин и дизель продолжают нелегально утекать за рубеж, а иностранный транспорт по-прежнему заправляется дешевым казахстанским топливом.

ZAKON . KZ . «Дело темное: планируют ли США ремонтировать биолаборатории в Казахстане» — Не так давно на просторах Рунета появилась информация о намерении Штатов отремонтировать биолаборатории в странах бывшего СССР… В итоге на просьбу прояснить ситуацию отозвался Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, который заявил, цитата: «В настоящее время в Казахстане не рассматривается вопрос проведения ремонта биолабораторий с участием иностранных государств«.

LITER . KZ . «Почему «степной этикет гостеприимства» не стал профессиональным в сервисе Казахстана» — Как стать успешным ресторатором и почему национальная черта казахов гостеприимство не становится профессиональной чертой при ведении бизнеса? Своим мнением поделился столичный ресторатор Диас НУРГОЖИН.

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.