«Депутаты новые, а проблемы – старые». «Досым Сатпаев: Как в Казахстане 30 лет пытаются узаконить лоббистов». «Пока у вузов есть «хозяева», Казахстану не видать своего «Гарварда». «10% населения страны зарабатывает больше, чем остальные 90%»

Сетевой Казахстан 30 марта 2023г.

TIME . KZ . «Депутаты новые, а проблемы – старые» — Первая после выборов сессия депутатов парламента особых сюрпризов не преподнесла. Спикером мажилиса единогласно был избран прежний спикер прежнего мажилиса Ерлан КОШАНОВ. Однако сменились вице-спикеры. Аманатовца Павла КАЗАНЦЕВА сменил однопартиец Альберт РАУ, а вот прежнего вице-спикера (тоже члена партии Amanat) Балаим КЕСЕБАЕВУ сменила депутат от партии “Ак жол” Дания ЕСПАЕВА. За обе кандидатуры новых заместителей Ерлана Кошанова депутаты VIII созыва проголосовали также единогласно. По мнению политолога Данияра АШИМБАЕВА, такому унисону во мнениях удивляться не стоит — Важно, что президент дал политическую оценку прошедшим выборам и тем самым эту тему закрыл. Он назвал выборы честными, конкурентными и демократичными и отметил, что всем были предоставлены равные возможности. Тем самым он дал понять всем недовольным, что официального пересмотра итогов выборов уже не будет.

«Чем Казахстан хуже?» — Про вторую попытку внедрить вакцинацию против вируса папилломы человека, вспышку кори в нашей стране и Pfizer от ковида для всех. Эксклюзивное интервью главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан ЕСМАГАМБЕТОВОЙ — Ситуация ухудшается по всему миру. В прошлом году было зарегистрировано порядка 155 тысяч случаев кори. Это последствия ковидных ограничений (по данным ВОЗ, в 2022 году от этой инфекции не были привиты около 40 миллионов детей) плюс отказы от вакцинации. К сожалению, их количество растет и в нашей стране, что влияет и на нынешнюю вспышку: половина из заболевших — отказники.

AZATTYQ . ORG . «Спикер без оппонента и молчащие депутаты. О чём Токаев говорил, а что не сказал перед «обновлённым» мажилисом» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ отстаивает итоги парламентских выборов, прошедших впервые после кровопролитных массовых протестов в январе 2022 года, которые завершились их подавлением, пытками задержанных и гибелью более 200 человек. 29 марта депутаты мажилиса VIII созыва впервые пришли на заседание парламента, где перед ними выступал президент. Токаев в основном говорил о планах по развитию страны, обойдя тему Кровавого января и продолжающихся задержаний и арестов участников мирных акций.

««В крайне социальном напряжении». Зачем золотодобытчиков Жолымбета отправили в простой и почему работники считают это «принуждением к увольнению»» — Работников золотоизвлекательной фабрики в посёлке Жолымбет Акмолинской области отправили в простой. «Алтыналмас», разработчик месторождения, предлагает людям трудоустройство на другой фабрике, принадлежащей его дочерней компании, но условия многих не устраивают. Работники считают, что таким образом их принуждают к увольнению. В компании это отрицают и считают, что социальной несправедливости в «Алтыналмасе» нет.

QMONITOR . KZ . «Старые лица нового парламента: репутация депутатскому мандату не помеха?» — Прошедшие выборы, по логике, должны были стать заключительным аккордом в реквиеме по «Старому Казахстану». Но, несмотря на то, что, судя по итогам избирательной гонки, нижняя палата парламента вполне может стать витриной новых лиц и идей, всё же избежать побочных эффектов, похоже, не удалось. Обращает на себя внимание присутствие среди будущих депутатов фигур, никак не олицетворяющихся с «Новым Казахстаном», — слишком уж неоднозначным выглядит их бэкграунд.

KURSIV . MEDIA . «Чем запомнилось правительство Смаилова» — Правительство Казахстана ушло в отставку после парламентских выборов. По закону после выборов депутатов в стране формируют новый кабмин. Экс-премьер РК Алихан СМАИЛОВ был назначен на эту должность после январских событий в 2022 году и занимал ее чуть больше года. Появится ли в стране новый премьер-министр или президент и мажилис предпочтут переназначить Смаилова, пока неизвестно. «Курсив» вспоминает, чем запомнился кабинет министров под его руководством, пришедший для того, чтобы исправить ошибки старого Казахстана.

TENGRINEWS . KZ . «Сохранит ли Алихан Смаилов пост премьер-министра. Мнение политолога» — Директор Центра актуальных исследований «Альтернатива», политолог Андрей ЧЕБОТАРЕВ поделился мнением, какие шансы есть у Алихана Смаилова сохранить пост премьер-министра — С одной стороны, Алихан Смаилов был назначен сразу после январских событий. Поэтому руководимому им правительству пришлось преимущественно заниматься вопросами стабилизации ситуации в стране и со многими из них оно более-менее справилось. К тому же, в отличие от своих предшественников, Смаилов свою деятельность на посту премьера осуществляет менее 1,5 года. Так что, на мой взгляд, на грань возможной отставки он пока не вышел. То есть не сделал много из того, что мог бы сделать. Наконец, список лиц, способных прийти ему на замену, весьма мал.

FORBES . KZ . «Досым Сатпаев: Как в Казахстане 30 лет пытаются узаконить лоббистов» — 29 марта на открытии первой сессии парламента РК VIII созыва со стороны президента прозвучало заявление о том, что в стране существует кулуарное лоббирование интересов финансово-промышленных групп и поэтому надо изучить международный опыт законодательного регулирования и контроля лоббистской деятельности. Комичность всей этой ситуации заключается в том, что тема разработки закона, который регулировал бы лоббистскую деятельность в Казахстане, с довольно длинной бородой и муссируется с 90-х годов. И призывы контроля лоббистов уже звучали — на моей памяти было даже несколько вариантов проекта соответствующего закона, которые обычно застревали на уровне парламентских комитетов и по разным причинам отклонялись депутатами.

TURANPRESS . KZ . «Пока у вузов есть «хозяева», Казахстану не видать своего «Гарварда»» — В 2022 году просвещение и высшее образование с наукой получили свои министерства, что в экспертной среде назвали самым верным решением. Руководить высшей школой и учеными президент назначил одного из противоречивых чиновников нового состава кабмина. Пост министра для Саясата Нурбека стал ключевым в карьере. Область деятельности – проблемная, а потому менее, чем за год существования министерства науки и высшего образования Нурбек и его заявления неоднократно оказывались под шквалом критики. Председатель Общественного совета Министерства науки и высшего образования, президент общественного объединения «Центр анализа и стратегии «Белес», президент Международного университета Астана Серик ИРСАЛИЕВ поделился своим видением развития нового ведомства.

KP.KZ . «Как жить дальше?» — По данным соцопросов, к началу 2023 года лишь у небольшой части казахстанцев остались накопления, остальные вынуждены жить от зарплаты до зарплаты. Все дело в неравенстве доходов. Чтобы понять, откуда взялось это неравенство, в ERI (Институт экономических исследований) провели специальное исследование, которое показало, что 10% населения страны зарабатывает больше, чем остальные 90%.

EXCLUSIVE . KZ . «Что скрывает от нас добывающий сектор Казахстана?» — Статус Казахстана в международной Инициативе прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) приостановлен из-за того, что страна до сих пор не опубликовала национальный отчет по недропользованию за 2020 год. Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) объяснило это последствиями пандемии и январских событий. Мария ЛОБАЧЕВА, исполнительный директор ОО «Эхо», рассказала об истинных причинах.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Царствует в своем регионе»: как Даниал Ахметов полгода «бегает» от журналиста» — 68-летний Даниал АХМЕТОВ – один из долгожителей на политическом олимпе. В своем кресле он «закрепился» весьма плотно – вот уже 8 лет руководит Восточно-Казахстанской областью. Однако, несмотря на многолетний опыт, коммуникации со СМИ у него все никак не складываются. Почти полгода журналист Асхат НИЯЗОВ добивается интервью с ним, даже ездит на мероприятия с его участием в попытке задать вопросы. Щепетильные и неприятные для чиновника, разумеется. Но воз и ныне там – каждый раз находятся отговорки.

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.