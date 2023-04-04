«Чем оппозиция Токаеву будет отличаться от оппозиции Назарбаеву?». «Программа «Болашак»: мало пользы, зато много понтов и коррупции?». «Обещали парк: Что происходит на территории бывшего трамвайного депо в Алматы». «Генеральский побег»

Сетевой Казахстан 4 апреля 2023г.

EXCLUSIVE . KZ . «Чем оппозиция Токаеву будет отличаться от оппозиции Назарбаеву?» — Главным итогом прошедших выборов можно назвать формирование новой оппозиции нового Казахстана. Пока не ясно, как сложится ее дальнейшая судьба, но многое будет зависеть от реакции общества. В прошедшую субботу в Алматы прошло первое заседание так называемого «Народного парламента» («Халық парламент»), организованного экс-кандидатами в депутаты (мажилиса и маслихатов сраны). По итогам мероприятия было принято два документа, которые несут в большей степени ультимативный характер, а также заявление о выходе на большой митинг.

TURANPRESS . KZ . «Кто возглавил «Самрук-Казыну»: комментарий политолога Данияра Ашимбаева» — Новый глава фонда «Самрук-Казына» Нурлан ЖАКУПОВ — весьма любопытная фигура. Отец — Каршага Жакупов работал начальником технического управления Министерства связи, гендиректором центра радиофикации АО «Казахтелеком», возглавляет ТОО «Центр радиофикации Алматы». 45-летний Нурлан Жакупов — выпускник МГИМО. Работал в ENRC, «Chambishi Metals PLC» (Замбийский актив ENRC-ERG), «Research, Investment and Development Ltd» (Москва) и «Credit Suisse».

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Программа защиты свидетелей и конвенция о подкупе: новые методы борьбы с коррупцией в Казахстане» — В сравнении с прошлыми годами, можно уверенно сказать, что в казахстанском обществе с каждым днем формируется и крепнет антикоррупционное сознание. Во многом, конечно, помогла цифровизация различных сфер, но нельзя обойти вниманием и другие меры по профилактике взяточничества. Пожалуй, самый яркий пример – вознаграждение за информацию о коррупции. Только в прошлом году 134 казахстанца поощрили на 40,6 млн тенге. Жителю Атырауской области, к примеру, выплатили 12,2 млн за сообщение о нарушении закона. При этом осведомителям гарантируют полную конфиденциальность. А с января этого года они подпадают под программу защиты свидетелей. Как повышают антикоррупционную культуру в обществе, в интервью рассказал депутат Мажилиса, председатель общественного совета Агентства по противодействию коррупции Марат БАШИМОВ.

QMONITOR . KZ . «Программа «Болашак»: мало пользы, зато много понтов и коррупции?» — В нынешнем году международная программа «Болашак» отметит свой 30-летний юбилей. За эти три десятилетия благодаря ей почти 12 тысяч казахстанцев получили образование в ведущих университетах мира. В то же время всё громче звучат скептические оценки относительно её эффективности и даже целесообразности. Критики считают, что программа не оправдала затраченных на неё миллиардных средств, поскольку она даёт слабый выхлоп для экономики, государственного управления, науки и высшего образования. Поэтому, с их точки зрения, необходимо либо кардинально её пересмотреть, либо вовсе закрыть.

CARAVAN . KZ . «В Казахстане гораздо легче расщеплять атомы, чем доказать, что ты хороший учитель» — В сегодняшнем материале мы порассуждаем о важности труда педагога в стране. Ощущают ли казахстанские учителя повышения авторитета своей профессии в полной мере? Что они думают о требованиях по отношению к себе, и считают ли они их слишком завышенными? И какие спорные моменты в отечественной сфере образования они могут назвать наиболее чувствительными?

IA — CENTR . RU . «Управленческая революция: коренизация и ликбез в Казахстане в 1920-е» — Придя к власти в 1917 году, большевики запустили широкий набор реформ – среди них были инновации в национальной политике. Уже 2 ноября 1917 года в РСФСР была принята Декларация прав народов России, утверждавшая этническое равноправие и отмену ограничений по национальному и религиозному признаку. Составной частью этой политики стала коренизация – опыт ее первого этапа (1920-1926 годов) проанализировала к. и. н., доцент кафедры востоковедения АлтГУ Инна АНИСИМОВА в статье для научного журнала «Известия Алтайского государственного университета».

TENGRINEWS . KZ . «Как живут казахстанцы. Мнение эксперта» — «Население поголовно живет в бедности». Подобное мнение стало общепринятым, а новости в его поддержку охотно формируются и разносятся: «казахстанцы тратят половину доходов на еду», «доходы населения составили 80 тысяч в месяц», «142 тысячи достаточно, чтобы быть богатым». Эксперты казахстанского аналитического центра Desht провели разбор уровня жизни казахстанцев, чтобы узнать, насколько правдивы подобные заявления. По мнению экспертов, проводимые опросы о качестве жизни охватывают разные части населения, но не все. Опросы, особенно платные, проводятся преимущественно среди бедных: состоятельные попросту отказываются их проходить. Данные по зарплатам стабильно собираются лишь среди больших компаний и госучреждений, массовый малый бизнес отчитывается редко и далеко не весь.

INFORMBURO . KZ . «Обещали парк: Что происходит на территории бывшего трамвайного депо в Алматы» — Когда из Алматы был изгнан трамвай, ходили слухи, что территория депо приглянулась какому-то застройщику. Но ни ТРЦ, ни ЖКХ здесь так и не появились. Работу алматинского трамвайного депо приостановили в далёком 2015 году. Позже в акимате объяснили, что на этом месте появится общественное пространство – амфитеатр, экстрим-парк, парк искусств, воркаут-зона и танцевальные площадки, а также молодёжный лофт-центр.

TIME . KZ . «Генеральский побег» — Как Серику Кудебаеву удалось обвести вокруг пальца всех, включая следствие, суд и бывших коллег? В понедельник, 3 апреля, в Талдыкоргане должно было состояться, возможно, последнее заседание суда первой инстанции по делу экс-главы департамента полиции Алматинской области (в ее прежних границах) Серика КУДЕБАЕВА. По данным множества источников, в тот день ожидалось долгожданное оглашение приговора. Но теперь судебное разбирательство приостановлено — Кудебаев покинул страну и объявлен в международный розыск.

«Пока земля не шелохнётся…» — Действующие в стране нормы позволяют строить здания на тектонических разломах, а сейсмоаудит в Алматы проведут визуально. Как такое возможно, а также то, какие многоэтажки Алматы и как проверят во время грядущего сейсмоаудита многоквартирных домов, выяснял наш корреспондент.

FORBES . KZ . «Казахстанка тренирует нейросети в стартапах Кремниевой долины» — Не нужно отказываться от своей мечты, даже если путь к ее воплощению не пролегает по гладкой прямой дороге, а оказывается подобен тропинке, петляющей между холмами. В этом уверена участница рейтинга «30 до 30» Forbes Kazakhstan, экономист по образованию, действующий специалист в области машинного обучения и инженер по робототехнике 29-летняя Акбота Ануарбек.

AZATTYQ . ORG . ««Можно усмотреть политическую мотивацию». За что преследуют активиста Аслана Утепова» — В Уральске проходит суд над местным активистом Асланом Утеповым, руководителем общественного объединения «Народ против коррупции». Юриста, который получил известность в городе, помогая сиротам в борьбе за права и выступая против внеаптечной продажи опиоидного препарата «Трамадол», обвиняют в «мошенничестве» и «подстрекательстве к даче взятки». Утепов считает дело против себя сфабрикованным, а правозащитники усматривают в его преследовании политический мотив.

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