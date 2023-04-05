Война Миров. Новая инструкция для российского МИД

«Самобытное государство-цивилизация» сказало дипломатам что делать

Российская бюрократия все делает медленно и поздно, зато в правильном направлении. Министерство иностранных дел Российской Федерации – это особенно кондовая структура, куда импульсы из реального мира проникают очень плохо и искаженно. Отдельные яркие личности и профессионалы имеются, но как организация – обнять и плакать (рыдать). На втором году СВО Кремль спустил «памятку» для своих дипломатов сверху, поскольку все остальные каналы смены повестки МИД не воспринимает.

Новая концепция внешней политики РФ сильно отличается от тех документов, которыми российские дипломаты пользовались все время боевых действий на Донбассе и в первый год СВО. Ирония судьбы в том, что исторически дипломатические работники появились как люди, способные заглянуть за горизонт и подсказать политическому руководству алгоритмы действий на перспективу по тому или иному направлению.

В реальности же дипломатическая служба предельно закоснела, коряво понимаемой дисциплиной лишена мобильности, гибкости и инициативы, утратила аналитическую функцию. Дипломатические структуры за провал блицкрига на Украине несут такую же ответственность, как деятельность спецслужб и военная разведка. По степени приносимому России вреда МИД уступает только олигархам и финансовому блоку государственного управления.

Сильной стороной дипломатического ведомства является упорное следование Инструкции. Правда, новая Инструкция как работать кардинально отличается от тех, которыми российские дипломаты пользовались до 31 марта. Прежде смыслом деятельности считалась интеграция Российской Федерации во всевозможные наднациональные структуры. Из-за этого на призывы здоровой части российского политического класса срочно выходить из той же Всемирной торговой организации, МИД давал официальные ответы, будто ВТО является важной и удобной площадкой отстаивания российских интересов. Специально акцентируем: речь идет о структуре, которая целенаправленно мешает РФ развиваться.

Другой момент: участие высокопоставленных российских дипломатов в международных мероприятиях по «зеленой повестке» в то самое время, когда в Германии стали срочно расконсервировать угольные ТЭС, против китайских производителей солнечных панелей на Западе ввели ограничения, а как грамотно утилизировать литиевые батареи для электромобилей до сих пор не придумали.

Теперь дипломатам объяснили, что Россия позиционирует себя как «самобытное государство-цивилизация», евразийская и евро-тихоокеанская держава. В общем, с фетишем про все европейское (вернее, западноевропейское) приказано завязывать, содомии противостоять, смотреть на Восток, Юг и в сторону Арктики.

Если перевести определенные положения концепции с официального языка на понятный, то Москва обещает с другими государствами поступать зеркально по их поведению в отношении РФ. С друзьями все должно пройти гладко. Вот Кремль подарил Никарагуа 100 тысяч тонн пшеницы, а Манагуа в ответ признала Крым частью России.

Сможет ли МИД с врагами вести себя адекватно враждебно – вызывает сомнения. Из штопора «жестов доброй воли» сам Кремль до сих пор не вышел. Из-за этого за конфискацию $390 млрд государственных активов и подрыв «Северных потоков» ответа не последовало (только недовольное бурчание), за теракты с убийствами Дарьи Дугиной и Максима Фомина (Владлена Татарского) их организаторы не наказаны. Для сравнения: в Беларуси за атаку с помощью дронов на самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах арестованы более двадцати человек и потенциально многим светит «вышка».

Как Россия будет работать в отношении «хитрых» государств – вообще не понятно, поскольку собственного такого ресурса ей явно не хватает. Из сферы управления известно, что управляющий субъект должен быть сложнее, чем управляемый объект. В противном случае успеха быть не может. А в данной нише внешней политики Москва должного уровня сложности не демонстрирует.

Некоторые положения новой концепции напомнили советский стиль догорбачевской эпохи. Если кратко, то его можно сформулировать «кто над нашим миролюбьем насмеется – кровавыми слезами обольется». Само по себе постоянное обращение Кремля к фактору силы продиктовано в том числе низким качеством дипломатической работы. Армия в войне на Украине тоже показывает себя не блестяще, но у нее очевиден потенциал наращивания мощи и соответствующих возможностей на поле боя, а вот можно ли перевести в турборежим российский МИД – вопрос открытый.

До дипломатов прямым текстом концепции доносится, что против их страны ведется гибридная война нового типа. Для людей в теме может показаться странным, почему чиновникам требуется донесение информации в лоб, они ведь дипломаты. Но именно потому все и облечено в простейшие формулировки, ибо верховная власть уже не испытывает иллюзий относительно качества дипломатического корпуса.

Попутно даются индикаторы, по которым работники внешнеполитической сферы могут отслеживать схему «свой – чужой». В них защита территориальной целостности Российской Федерации, русский язык, искажении истории России/СССР, разнообразные посягательства на российских граждан и их имущество, ЛГБТ-тематика.

Интересный момент про враждебные действия против союзников Москвы вне зависимости от того, являются они признанными государствами или нет. В текущих условиях речь идет о Приднестровье. То есть дипломатам сразу объясняют, что в случае военной атаки на Тирасполь хоть со стороны Киева, хоть по линии Кишинева, МИД должен не «отморозиться», а сразу начать работу в указанном ему ключе.

Есть очень важный блок, который непосредственным образом затрагивает Казахстан. Поэтому приведем его полностью: «В целях предотвращения возникновения биологических угроз и обеспечения биологической безопасности Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание: 1) расследованию случаев предполагаемой разработки, размещения и применения биологического и токсинного оружия, прежде всего на территориях сопредельных государств; 2) предотвращению террористических актов и (или) диверсий, совершаемых с использованием опасных патогенов, и ликвидации последствий совершения таких актов и (или) диверсий; 3) расширению сотрудничества с союзниками и партнерами в сфере обеспечения биологической безопасности, прежде всего с государствами – членами ОДКБ и государствами – участниками СНГ».

Среди международных организаций, которым Кремль намерен оказывать максимальное содействие, перечислены Союзное государство России и Беларуси, ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС. После того, как в ООН отказались расследовать подрывы «Северных потоков», к данной международной площадке Москва охладела. Вообще-то отказ от расследования – это форма признания вины. В штатном режиме большие державы так не поступают, а просто вставляют палки в колеса расследованию. Но когда на дворе фазовый кризис, то и разрушение правил выступает его обязательной частью. Кстати, в данном аспекте размещение тактического ядерного оружия в Беларуси не выглядит алогичным действием.

К счастью для России, ее значимость в свете интересов других государств зависит не только и не столько от качества работы МИДа. Например, Ирану, который поставляет Москве разнообразные системы вооружений, дружественный центр силы в Кремле нужен для расширения собственного геополитического маневра. В отношении Тегерана коллективный Запад ввел меньше санкций, чем против РФ, зато действуют они гораздо дольше.

Страны ОПЕК+ заключили соглашение с участием России по сокращению нефтедобычи, чтобы приподнять цену на «черное золото». Разумеется, у картеля сейчас есть мощная поддержка в лице Китая, однако Пекин сам является крупнейшим в мире импортером углеводородов, поэтому взаимопонимание с Москвой, как продавцом нефти, в ряде вопросов гораздо важнее.

Китай, между прочим, на своих политических картах перестал красить четыре острова Южно-курильской гряды в цвета Японии. Это делалось более шестидесяти лет, когда Мао Цзэдун поссорился с Советским Союзом. Вроде бы мелочь, а приятно.

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