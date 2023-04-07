О том, зачем Токаеву прежние министры, кто вывел в соцсети сепаратистов СКО, о замалчивания кризиса в сельском хозяйстве и шпионских заговорах

Обзор Telegram и Youtube каналов

Казахстанский сегмент мессенджера Telegram продолжает активно развиваться. А в целом, по данным разработчиков, ежемесячно приложение посещают уже не менее 700 миллионов человек. Авторские каналы тут раскручивают политологи, экономисты и журналисты. В обзоре «Zonakz» предлагает «горячие» новости, версии главных событий, мнения экспертов прошедшей и этой недели в Telegram-канале и YouTube.

Ягодки, то впереди!

Неделька выдалась еще та! События, как землетрясения сотрясали казахстанский сегмент Telegram-канала и, надо заметить, авторы ТГ предложили достаточно широкий выбор версий, мнений и, куда без них, — шпионских заговоров.

Политолог Данияр Ашимбаев — 7 408 подписчиков, https://web.telegram.org/k/#@dashimbayev,

конечно, не мог обойти тему прошедших скандальных выборов в Парламент и местные маслихаты, и включиться в общее их обсуждение.

Ашимбаев неожиданно встает на защиту Президента Токаева и пытается объяснить, почему все чувствуют себя обманутыми, отвечая на вопрос, который ему адресовали читатели — в чем смысл обновления, если спикеры обеих палат Парламента и Премьер сохранили свои посты?

«Сохранение спикеров Сената и Мажилис более чем оправдано — это опытные политики-тяжеловесы, соратники Токаева», — пишет в своем Telegram-канале политолог.

К примеру, назначение генерала антикоррупционной службы на пост главы администрации может означать усиление контрольных и мониторинговых функций, а заодно и равноудаление от ключевых игроков, система которых сложилась за последний год, полагает автор.

Судя по всему, прогнозирует Ашимбаев, скучать в Парламенте и регионах никому не придется.

«Им (мажилисменам- авт.) предстоит держать ответ по исполнению бюджета прошлого года и реализации национальных проектов. Ситуация и там, и там — аховая. Кроме того, необходимо сдержать и даже сократить инфляцию, которая по итогам I квартала в годовом исчислении уже составляет 18%. Одновременно необходимо провести повышение цен на ГСМ и коммунальных тарифов — при беднеющем населении и провале программы повышения доходов населения и «дорожной карты занятости», которые исполнены только на бумаге», — отрезвляет публику и депутатов политолог.

Кому валерьяночки?

Shishkin_like — 8990 подписчиков, https://web.telegram.org/k/#@shishkin_like

Если понадобится список свежих хайповых тем, загляните в Telegram-канал редакции журналиста Дмитрия Шишкина — они готовят ежедневные медиаобзоры важных, на их взгляд, новостей.

Привлекает внимание спецпроект канала «Достоверно о важном». Журналисты проделали кропотливую работу, разложив по полочкам (и «косточкам») пусть небольшой, но весь фармацевтический рынок Казахстана – с владельцами фармкомпаний, офшорами, интригами и т.п.

«Наш автор Ольга Настюкова изучила данные консалтингового агентства Vi-Ortis, которое специализируется на фармацевтической аналитике, и выяснила, кто в Казахстане – основные поставщики лекарств в аптечные сети. Тут мы обнаружили и фигуранта отечественных списков Forbes, и бывшего шымкентского депутата, и российских миллионеров…», — интригует ТГ Shishkin_like.

Авторы напоминают: отечественный фармацевтический рынок практически полностью зависит от импорта. По данным Vi-Ortis, в 2022 году он составил 799,3 млрд тенге, что на 13% больше, чем годом ранее. По данным Минздрава, объем рынка чуть больше — 863 млрд тенге, из них 162 млрд тенге приходятся на отечественных производителей. Среди постсоветских стран ключевыми поставщиками лекарств в Казахстан являются Россия, Украина и Беларусь. По официальным данным, из России в 2022 году завезли 6,4 тыс. тонн расфасованных лекарственных препаратов, из Беларуси — 1,2 тыс. тонн, из Украины — 730 тонн, сообщает ТГ.

И в 49 жизнь только начинается

Политпросвет KZ – 328 подписчиков, https://web.telegram.org/k/#@politprosvet_kz

Набирает обороты новый авторский Telegram-канал журналистки Мадины Аимбетовой – одного из бывших редакторов канала Shishkin_like. Автор презентует себя как политический обозреватель, предлагает инфографику, биографические данные тех, кто в ближайшее время будет задавать политический и экономический ритм всей стране, дает коллективный портрет новому Парламенту.

«Из депутатов мажилиса VIII созыва 31,63 % работали на госслужбе, 25,51 % занимались бизнесом, 6,12 % — юристы, столько же спортсменов, 10,2 % трудились в НПО. Остальные депутаты – это врачи, журналисты, артисты, писатели, работники сферы образования. … Средний возраст депутатов мажилиса – 49 лет. Причем только 11 из них все еще попадают в категорию «молодежь» — им не более 35 лет. Женщин среди депутатов всего 17. В принципе, 30-проентная квота для молодежи и женщин почти соблюдена, хотя две дамы попадают под обе категории – это женщины моложе 35 лет», — сообщает, помимо прочего, автор канала.

В ТГ Политпросвета публичные истории — хорошие и не совсем, из жизни избранников народа.

«Жигули Дайрабаев – человек, который теоретически мог стать президентом Казахстана. Во всяком случае, попытался. На тот момент, когда партия «Ауыл» выдвинула его кандидатом в Президенты Жигули Дайрабаеву было уже 67 лет….», — рассказывает журналист.

Как можно показать страну

Информационно разъяснительный канал EL.INFO — 79 754 подписчика,

https://web.telegram.org/k/#@elinfo_kz

Передышку от информационного потока предлагает EL.INFO. Telegram-канал разместил свою версию «Города Казахстана глазами нейросети», который выглядит наиболее удачным из всех попыток создать образ городов страны в лицах людей. Во всяком случае приятный, вдохновляющий просмотр 40-секундного видеоролика читателю гарантирован.

Возвращаясь к реальности, ТК сообщает тревожные новости. За год у более чем 12 тысяч казахстанских детей выявлен аутизм. Идет рост заболевания. В 2022 году аутизм подтвердили у 12 087 детей в Казахстане.

Набирает «лайки» этого Telegram-канала история, как левую казахстанскую солярку по 350 тенге нашли в Кыргызстане. Блогер из Астаны Улан Абишев проверил, торгуют ли в Кыргызстане соляркой из Казахстана и насколько просто её купить. Торгуют вовсю, пишут авторы канала, и не скрывают.

Кого попало ну, не берите в министры!

НЕХабар -79930 подписчиков, https://web.telegram.org/k/#@nehabar

А вот тема митингов казахстанских фермеров в Актобе, открытого обращения к западноказахстанских сельхозтоваропроизводителей к Президенту страны, в связи с патовой ситуацией, сложившейся во многих сферах сельского хозяйства, не нашла широкого отклика в ТГ. Но исключением стал Telegram-канал НЕХабар.

«Было много кадровых перестановок, и многие чины сохранили свои позиции. Но есть одно ведомство, которое точно должен возглавить новый человек ‼️ И это — Министерство сельского хозяйства РК. То, как фермеры страдали от джута в прошлом году, а казахстанцы — от высоких цен и отсутствия товаров первой необходимости, не должно остаться безнаказанным», — пишут авторы ТГ.

Они также напоминают какие у специалистов в аграрном секторе есть претензии.

«Нестабильность мер господдержки и прогрессирующее сокращение объемов финансирования АПК. Именно поэтому они написали коллективное письмо на имя А. Смаилова, с просьбой выбрать на должность министра с/х человека, способного сделать ведомство «фермероцентричным», заботиться об условиях труда и бизнеса для 200 тысяч СХТП по всей стране», — читаем в ТГ НЕХабар.

Предлагались и кандидатуры — Айдарбек Ходжаназаров и Болатбек Нажметдинулы.

«Опытные бизнесмены, работавшие и на земле, в регионе, и в центре, понимающие технологические процессы, механику финансирования отрасли, проблемы кадров и многое другое», — говорится в письме фермеров.

К советам сельских производителей, как уже известно, не прислушались. Разгребать проблемы фермеров будет переназначенный министр Ербол Карашукеев.

Шумел камыш, горел камыш…

ALIBEKOV — 102 468 подписчиков, https://web.telegram.org/k/#@alibekovkz

В горящих камышах на побережье Каспийского моря на этой неделе в своем авторском канале решил разобраться журналист и блогер Бейбит Алибеков.

«Я правильно понимаю, что под прикрытием горящих камышей, АНПЗ на который потратили сотни миллионов народных $, вовсю дымит на весь Атырау уже неделю?

Завтра будут переназначать нового молодого министра экологии, попросил депутатов фракции Respublica устроить ей экзамен и trash talk на эту тему», — его пост в Telegram-канале вызвал резонанс.

С АНПЗ прислали ответ.

«Смысл такой: мы ничего не жгли, выбросы были разовые, реконструкция на заемные деньги (но отдавать то на наши, так как завод квазигосударственный)», — пишет автор.

Официальный ответ АНПЗ выложен в ТГ, а тему производства блогер продолжил приглашением голосовать на тему повышения цен на ГСМ.

«Кажется абсолютно разумной мера, по которой нужно включить налог на транспорт в стоимость ГСМ. Все будут его платить, заправляя авто, даже машины не на казахстанском учете или транзитные — идеально и справедливо. Правда, тут можно залезть в теневой рынок, и вы увидите какое будет ответное лобби. Упроститься администрирование, не будет погонь за должниками, арестов. Высвободятся сотрудники КГД», — пишет Алибеков.

Везде засада

Гиперборей – 266 тысяч подписчиков, https://www.youtube.com/watch?v=tgLWCJcVAV8

Вадим Борейко на этой неделе учил журналистов трепетному отношению к государственным символам и провел очередной рейтинг с одним из лидеров протестного движения «Оян, Казахстан», политологом Димашем Альжановым, получившим образование в Великобритании.

Горячие темы, среди прочих – сепаратисты из СКО, народный Парламент и масштабный буллинг известного журналиста Тамары Вааль, которая замешкалась и не встала вовремя после включения Гимна Казахстана.

«…Сложно представить, чтобы подобные организации не были под наблюдением КНБ…. Это больше похоже на запланированое Правительством Казахстана, чем некая организация, которая действительно начала говорить за отделение (Петропавловской -авт.) области», — уверен спикер Геперборея.

Альжанов предлагает посмотреть на происшествие с другой стороны – учесть, что ролик свободно «гулял» по интернету не один день, а сами организаторы не совсем понимали, что делали.

«Суть мероприятия перевести повестку дня с выборов на безопасность страны… «Пугалка» с сепаратизмом в Северо-Восточных регионах Казахстана нужна, и чтобы закрыть вопрос выборности местной власти, чтобы все думали — нельзя передавать власть на местах, иначе страна развалится», — объясняет спикер.

История журналиста интернет-журнала «Власть», политических и коррупционных расследований Тамары Вааль, которая подверглась массовому буллингу в соцсестях закончилась извинениями главного редактора издания.

«Это очень нехорошее следствие и показывает уровень общества», — заметил политолог.

Сама Тамара опубликовала пост в Фейсбуке на казахском языке, извинившись.

Спикер Борейко напомнил, между прочим, что гимн написан Назарбаевым, как и многие символы созданы теми, кто, по его мнению, мало что имеют общего с патриотизмом.

«Заиграл гимн, бросай работу, вставай, руку к сердцу и пой – это госсимволы!», — не отказал себе в совете коллегам Борейко.

Погружение в заговоры

Нурсултанский соловей -70579 подписчиков, https://web.telegram.org/k/#@nursolovej

Это несерьезно — в унисон Борейко вторит Telegram-канала Нурсултанского соловья, рассуждая о «приключениях сепаратистов в Павлодаре». Автор также предлагает свою версию причин попытки объявить независимой Павлодарскую область. Он обращает внимание на другие «группы сторонников теорий заговора или группы, базирующиеся на антинаучных и имеющих признаки культа откровенно сектантских убеждениях, которые годами безнаказанно действуют на территории Казахстана».

Они проявили себя в период «коронавирусного кризиса», распространяя фейки и саботируя кампанию по вакцинации населения, напомнил автор. Благодаря действиям подобных групп и общественных объединений, был свернут и законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию в 2020 году, заявляет авторский Telegram-канала:

«Травлю законопроекта организовали «Церковь саентологии», «Единство осознанных КЗ» и МОД «Народное единство» — общественные группы, ничем не отличающиеся от так называемого «Народного совета». То же самое годом ранее, в 2019 году, произошло и с поправками к кодексу о здоровье, которые с подачи все того же «Единства осознанных КЗ» столкнулись с валом критики в казахстанском сегменте сети Интернет. Именно «Единство осознанных КЗ» в период «коронавирусного кризиса» стало наиболее популярным в Казахстане участником антиваксерского движения».

Что касается так называемого «Народного совета» в Северо-Казахстанской области, то он не является каким-то уникальным «сепаратистским объединением», не создан российскими политтехнологами, и никак не аффилирован с официальным Кремлем, а является классическим примером «движения суверенных граждан», убежден Нурсултанский соловей.

Ссылок нет, но интересно

РПУ «Данк» 4392 подписчика https://web.telegram.org/k/#@rpudank

Telegram-канала именуемый разведывательным управлением «Данк», претендует на эксклюзивную, скандальную информацию, публикуя новости инсайдеров, фото и видео.

Без ссылки на источник, авторы сообщают, что «экс-Аким Алматинской области Амандык Баталов посетил дом известного криминального авторитета СНГ, самого влиятельного бизнесмена Узбекистана, казаха по этническому происхождению – Салимбая Киргизбаевича Абдувалиева. Согласно имеющейся информации, стороны обсудили совместное финансирование в сферу материального производства на территории Узбекистана, а также дальнейшую реализацию готовой продукции в Казахстане».

Кто куда улетал-прилетел, кого и за что сняли с должности – это сюда.

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