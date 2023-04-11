Понаехали там

Инициатором нынешнего обострения оказался Кирилл Кабанов, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России. Кабанов яркая фигура. Он начинал как сотрудник Комитета госбезопасности. Потом занялся общественно-политической работой. Создал Национальный антикоррупционный комитет, ставший на какое-то время широко известным. Но сейчас, насколько я могу судить, этот комитет из одного Кабанова и состоит.
Как член СПЧ Кирилл Кабанов регулярно делает громкие заявления, в том числе по проблемам миграции. Выступает с не менее громкими инициативами. Осенью прошлого года, например, он сказал, что приезжие из Центральной Азии, которые хотят быстро получить гражданство РФ, должны сначала пойти в российскую армию и на войну. Мигранты, успевшие получить гражданство до начала военных действий на Украине, тоже, по мнению Кабанова, обязаны послужить России. А лучше повоевать за неё. Отработать паспорт с орлом.
Эта инициатива некоторое время активно обсуждалась в СМИ и блогах. Совет по правам человека даже начал готовить дополнения в соответствующий законопроект. Но, похоже, инициативу не поддержали в высоких кабинетах. И вот недавно Кабанов снова оказался в центре внимания. Он рассказал, как ходил в полицию продлевать разрешение на владение оружием и увидел, что примерно треть желающих иметь такие разрешения составляют мигранты, недавно получившие российское гражданство и плохо владеющие русским языком. Оказывается, никаких ограничений для них не существует. Вчера получил паспорт, сегодня можешь подавать заявление «на оружие».
Кирилл Кабанов считает, что это в корне неправильно. Он сослался на данные некоего закрытого опроса, согласно которым 40 процентов новых российских граждан из ЦА готовы, если понадобится, «защищать свои национальные и религиозные ценности с оружием в руках». Кабанов напомнил, что мигранты давно уже создали в Москве и других российских городах тренажёрные залы «для своих». А теперь, по его словам, формируют этнические вооружённые группы. Их обязательно захочет использовать в своих целях «пятая колонна», которая намеревается устроить в России государственный переворот, считает Кабанов. Нельзя исключать, что она их и создаёт. Мигранты могут стать ударной силой и пушечным мясом «антпутинского восстания». Надо принимать срочные меры. В том числе установить ограничения для новых граждан на право приобретения оружия. Ввести испытательный срок или что-то вроде того. И вообще наконец-то посмотреть на ситуацию, сложившуюся вокруг мигрантов и миграции, с государственных, а не коммерческих или ведомственных позиций.
Конечно же, эта тема была подхвачена. Снова появились горячие публикации о том, что владельцы российских строительных компаний, не думая о последствиях, десятками и сотнями тысяч завозят в страну мигрантов из постсоветской Азии. Тем самым меняют национальный состав населения России, создают анклавы, чуждые местным обычаям и порядкам, а иногда и прямо враждебные им.
В который раз был задан риторический вопрос: вы утверждаете, что в стране не хватает работников. Но русским из ближнего зарубежья очень трудно получить российское гражданство. Кто в этом виноват, какая пятая колонна?
«Если вы говорите, что вам нужны тысячи рабочих рук, тысячи мигрантов, то почему вы не делаете ничего, чтобы в приоритетном порядке в Россию ехали русские? – спрашивает у кого-то, наверное у Путина, мой коллега. – Их только в Казахстане три миллиона. Им не нужно учить русский язык. Большинство из них отлично образованы и обладают высокой квалификацией. Так в чем проблема? Никто никогда не ответил мне на этот вопрос».
Путин опять отмолчался. А я напомнил коллегам, что весь этот пафос, вполне оправданный до начала военных действий на Украине, потерял актуальность. Надолго или нет – неизвестно, однако казахстанские русские сейчас не очень охотно едут в Россию. Наоборот, из России в Казахстан после начала СВО и объявления мобилизации уехали несколько сотен тысяч хорошо образованных россиян с высокой квалификацией.
Ситуация вокруг мигрантов обостряется в России не первый и не второй раз. Она уже несколько десятилетий остаётся нервной. Периодически случаются всплески эмоций. Но сейчас градуса туда добавляет общий тревожный фон, связанный с войной на Украине и неясными перспективами этой войны. Я заметил, что раньше на моих читателей и просто на собеседников в блогах вполне успешно действовали аргументы из официальной статистики, опровергающие слухи о «дерусификации» России. По данным четырёх последних переписей – 1989, 2002, 2010 и 2020 г.г. русских в стране более 110 миллионов. Около 80 процентов населения. Эта цифра за тридцать с лишним лет не изменилась. «Новые граждане» из Центральной Азии и гастарбайтеры с российских строек не в состоянии поколебать национальные пропорции.
Ещё год назад статистика убеждала читателей, а сейчас не убеждает. Мне ожесточённо доказывают, что эти данные устарели, приводят примеры резонансных преступлений, совершаемых мигрантами, ссылаются на того же Кирилла Кабанова: «серьёзный человек, обманывать не станет».
Так получилось, что медийный шум вокруг заявлений члена СПЧ совпал с другой громкой историей. С протестами вокруг планов строительства в одном из московских районов новой большой мечети. Вроде бы самой большой в российской столице. И даже не просто мечети, а мусульманского религиозного центра. Причём, всё это собирались строить по соседству с православным храмом и рядом с озером, которое называется Святое.
Район не центральный, находится за московской кольцевой дорогой. Места там много. Но планы вызвали возражения местных жителей. Они стали собирать подписи с просьбой отменить строительство или перенести его в другое место. Несколько раз собрали сходы.
В ответ поднялась волна возмущения среди мусульман. По большей части виртуальная, но энергичная. Иногда и с угрозами в адрес противников строительства. Не остался в стороне Рамзан Кадыров. Он назвал организаторов протеста трусами. Предложил им проявлять свой патриотизм на войне. Ехать на Донбасс, и там, потеснив плечом мусульман, сражаться с врагами России.
Кадырову так же виртуально, но энергично возражали. Говорили, например, что московские мусульмане – торговцы с рынков, таксисты и гастарбайтеры со строек, на войну тоже не особенно рвутся.
Когда страсти достаточно разгорелись, московский мэр Собянин сообщил, что стройка у Святого озера отменяется. Мечеть будет построена в другом месте, очень удобном, недалеко от метро.
Почему такое мудрое решение нельзя было принять сразу, какая пятая колонна этому мешала, мы, скорее всего, никогда не узнаем. Вообще, вся история с огромной мечетью, которую зачем-то собирались строить не где-то, а на берегу Святого озера, потеснив православный храм, чрезвычайно похожа на провокацию. Западным спецслужбам просто положено забрасывать в московскую мэрию именно такие проекты и раздувать именно такие слухи. Но провокаторов, конечно, не найдут и даже искать не будут. Всё спишут на чью-то глупость и чьё-то нахальство. Которых и правда с запасом.
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