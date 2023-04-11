Понаехали там

В Москве опять обострились антимигрантские настроения

Инициатором нынешнего обострения оказался Кирилл Кабанов, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России. Кабанов яркая фигура. Он начинал как сотрудник Комитета госбезопасности. Потом занялся общественно-политической работой. Создал Национальный антикоррупционный комитет, ставший на какое-то время широко известным. Но сейчас, насколько я могу судить, этот комитет из одного Кабанова и состоит.

Как член СПЧ Кирилл Кабанов регулярно делает громкие заявления, в том числе по проблемам миграции. Выступает с не менее громкими инициативами. Осенью прошлого года, например, он сказал, что приезжие из Центральной Азии, которые хотят быстро получить гражданство РФ, должны сначала пойти в российскую армию и на войну. Мигранты, успевшие получить гражданство до начала военных действий на Украине, тоже, по мнению Кабанова, обязаны послужить России. А лучше повоевать за неё. Отработать паспорт с орлом.

Эта инициатива некоторое время активно обсуждалась в СМИ и блогах. Совет по правам человека даже начал готовить дополнения в соответствующий законопроект. Но, похоже, инициативу не поддержали в высоких кабинетах. И вот недавно Кабанов снова оказался в центре внимания. Он рассказал, как ходил в полицию продлевать разрешение на владение оружием и увидел, что примерно треть желающих иметь такие разрешения составляют мигранты, недавно получившие российское гражданство и плохо владеющие русским языком. Оказывается, никаких ограничений для них не существует. Вчера получил паспорт, сегодня можешь подавать заявление «на оружие».

Кирилл Кабанов считает, что это в корне неправильно. Он сослался на данные некоего закрытого опроса, согласно которым 40 процентов новых российских граждан из ЦА готовы, если понадобится, «защищать свои национальные и религиозные ценности с оружием в руках». Кабанов напомнил, что мигранты давно уже создали в Москве и других российских городах тренажёрные залы «для своих». А теперь, по его словам, формируют этнические вооружённые группы. Их обязательно захочет использовать в своих целях «пятая колонна», которая намеревается устроить в России государственный переворот, считает Кабанов. Нельзя исключать, что она их и создаёт. Мигранты могут стать ударной силой и пушечным мясом «антпутинского восстания». Надо принимать срочные меры. В том числе установить ограничения для новых граждан на право приобретения оружия. Ввести испытательный срок или что-то вроде того. И вообще наконец-то посмотреть на ситуацию, сложившуюся вокруг мигрантов и миграции, с государственных, а не коммерческих или ведомственных позиций.

Конечно же, эта тема была подхвачена. Снова появились горячие публикации о том, что владельцы российских строительных компаний, не думая о последствиях, десятками и сотнями тысяч завозят в страну мигрантов из постсоветской Азии. Тем самым меняют национальный состав населения России, создают анклавы, чуждые местным обычаям и порядкам, а иногда и прямо враждебные им.

В который раз был задан риторический вопрос: вы утверждаете, что в стране не хватает работников. Но русским из ближнего зарубежья очень трудно получить российское гражданство. Кто в этом виноват, какая пятая колонна?

«Если вы говорите, что вам нужны тысячи рабочих рук, тысячи мигрантов, то почему вы не делаете ничего, чтобы в приоритетном порядке в Россию ехали русские? – спрашивает у кого-то, наверное у Путина, мой коллега. – Их только в Казахстане три миллиона. Им не нужно учить русский язык. Большинство из них отлично образованы и обладают высокой квалификацией. Так в чем проблема? Никто никогда не ответил мне на этот вопрос».

Путин опять отмолчался. А я напомнил коллегам, что весь этот пафос, вполне оправданный до начала военных действий на Украине, потерял актуальность. Надолго или нет – неизвестно, однако казахстанские русские сейчас не очень охотно едут в Россию. Наоборот, из России в Казахстан после начала СВО и объявления мобилизации уехали несколько сотен тысяч хорошо образованных россиян с высокой квалификацией.

Ситуация вокруг мигрантов обостряется в России не первый и не второй раз. Она уже несколько десятилетий остаётся нервной. Периодически случаются всплески эмоций. Но сейчас градуса туда добавляет общий тревожный фон, связанный с войной на Украине и неясными перспективами этой войны. Я заметил, что раньше на моих читателей и просто на собеседников в блогах вполне успешно действовали аргументы из официальной статистики, опровергающие слухи о «дерусификации» России. По данным четырёх последних переписей – 1989, 2002, 2010 и 2020 г.г. русских в стране более 110 миллионов. Около 80 процентов населения. Эта цифра за тридцать с лишним лет не изменилась. «Новые граждане» из Центральной Азии и гастарбайтеры с российских строек не в состоянии поколебать национальные пропорции.

Ещё год назад статистика убеждала читателей, а сейчас не убеждает. Мне ожесточённо доказывают, что эти данные устарели, приводят примеры резонансных преступлений, совершаемых мигрантами, ссылаются на того же Кирилла Кабанова: «серьёзный человек, обманывать не станет».

Так получилось, что медийный шум вокруг заявлений члена СПЧ совпал с другой громкой историей. С протестами вокруг планов строительства в одном из московских районов новой большой мечети. Вроде бы самой большой в российской столице. И даже не просто мечети, а мусульманского религиозного центра. Причём, всё это собирались строить по соседству с православным храмом и рядом с озером, которое называется Святое.

Район не центральный, находится за московской кольцевой дорогой. Места там много. Но планы вызвали возражения местных жителей. Они стали собирать подписи с просьбой отменить строительство или перенести его в другое место. Несколько раз собрали сходы.

В ответ поднялась волна возмущения среди мусульман. По большей части виртуальная, но энергичная. Иногда и с угрозами в адрес противников строительства. Не остался в стороне Рамзан Кадыров. Он назвал организаторов протеста трусами. Предложил им проявлять свой патриотизм на войне. Ехать на Донбасс, и там, потеснив плечом мусульман, сражаться с врагами России.

Кадырову так же виртуально, но энергично возражали. Говорили, например, что московские мусульмане – торговцы с рынков, таксисты и гастарбайтеры со строек, на войну тоже не особенно рвутся.

Когда страсти достаточно разгорелись, московский мэр Собянин сообщил, что стройка у Святого озера отменяется. Мечеть будет построена в другом месте, очень удобном, недалеко от метро.

Почему такое мудрое решение нельзя было принять сразу, какая пятая колонна этому мешала, мы, скорее всего, никогда не узнаем. Вообще, вся история с огромной мечетью, которую зачем-то собирались строить не где-то, а на берегу Святого озера, потеснив православный храм, чрезвычайно похожа на провокацию. Западным спецслужбам просто положено забрасывать в московскую мэрию именно такие проекты и раздувать именно такие слухи. Но провокаторов, конечно, не найдут и даже искать не будут. Всё спишут на чью-то глупость и чьё-то нахальство. Которых и правда с запасом.

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