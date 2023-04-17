Итоги первенства Азии по борьбе, казахстанские теннисистки в финальной части командного чемпионата мира, новый рулевой хоккейной сборной РК и сенсации в отечественной футбольной премьер-лиге

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Борьба: в разных стилях – разные результаты

В Астане завершился чемпионат Азии. Казахстанцы завоевали 20 наград (из 30 возможных), в том числе 7 высшей пробы, и заняли первое место в медальном зачёте. Следом за ними расположились японцы и иранцы, у которых одним «золотом» меньше. Правда, последние выступали только в мужских соревнованиях – в Иране сохраняются ограничения на занятие женщин спортом, особенно единоборствами. Хотя наши спортсмены выиграли общий медальный зачёт, успешными можно признать выступления только «вольников», тогда как в двух других стилях борьбы результаты могли быть и получше.

Вольная борьба. Из десяти казахстанских палуанов четверо стали чемпионами Азии. Этого звания удостоены выступавшие в средних весах Санжар Досжанов (до 70 кг), Дархан Есенгали (до 74 кг), Болат Сакаев (до 79 кг) и Азамат Даулетбеков (до 86 кг). Ещё двое, юный Ризабек Айтмухан (до 92 кг) и супертяж Юсуп Батырмурзаев (до 125 кг), получили «серебро», проиграв в финалах соответственно японцу и монголу. А вот в лёгких весах наши борцы выглядели неубедительно. Стоит отметить, что от Казахстана в этом стиле выступали исключительно победители чемпионата страны, проведённого два месяца назад в рамках республиканской Спартакиады. Относительная неудача сборных Ирана и Японии, которые на прошлогоднем мировом первенстве стали в командном зачёте 2-ми и 3-ми (после США), возможно, объясняется тем, что в их составах были далеко не все первые номера.

На снимке: Дархан Есенгали (фото с сайта UWW – Объединённого мира борьбы)

Итоговое положение в командном зачёте: 1.Казахстан – 179 очков. 2.Япония – 129. 3.Иран – 124. 4.Узбекистан – 120. 5.Монголия – 118. 6.Кыргызстан – 109.

Греко-римская борьба. Хотя здесь участников в сумме было меньше, чем в вольной борьбе (в среднем по 11 в каждой весовой категории против 13), а значит, и уровень конкуренции оказался пониже, лишь три казахстанца из десяти добрались до финальных поединков. Причём двое, Диас Кален (до 82 кг) и Нурсултан Турсынов (до 87 кг), проиграли в этих схватках соответственно кыргызу и иранцу, тем самым завоевав серебряные медали. И лишь один, Ибрагим Магомадов (до 72 кг), поднялся на верхнюю ступень пьедестала почёта. Ещё пятеро казахстанцев получили «бронзу»: называть их фамилии не имеет смысла, поскольку занять 3-4 места среди 9-10 участников – не то, чем стоит гордиться. И в медальном, и в очковом зачётах наши борцы стали третьими, пропустив вперёд себя иранцев (у них 5 наград высшей пробы) и кыргызов (3). А если считать только шесть олимпийских весовых категорий, то в них сборная Казахстана и вовсе осталась без «золота»: она довольствовалась одной серебряной и тремя бронзовыми медалями.

Итоговое положение в командном зачёте: 1.Иран – 196 очков. 2.Кыргызстан – 166. 3.Казахстан – 160. 4.Узбекистан – 121. 5.Япония – 116. 6.Индия – 115.

Женская борьба. Две наши участницы из десяти дошли до финалов и одержали в них победы. Чемпионками Азии стали выступавшие в двух самых тяжёлых весах Жамиля Бакбергенова (до 72 кг) и Эльмира Сыздыкова (до 76 кг), которые наряду с завоевавшей «бронзу» Еленой Шалыгиной (до 68 кг) являются старожилами сборной. В олимпийских весовых категориях медали оспаривали по 7-8, в неолимпийских – по 10-11 девушек. Команда Японии, сильнейшая в мире, даже приехав, по сути, молодёжным составом, уверенно выиграла командный зачёт. В первую тройку вошли также Китай и Индия, а сборная Казахстана стала 4-й.

Итоговое положение в командном зачёте: 1.Япония – 205 очков. 2.Китай – 149. 3.Индия – 143. 4.Казахстан – 141. 5.Узбекистан – 119. 6.Монголия – 117.

Теннис: снова в дюжине сильнейших

Женская сборная Казахстана второй год подряд добилась права участвовать в финальной стадии розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг (командного чемпионата мира). Это право она оспаривала в противостоянии с теннисистками из Польши.

На снимке: Юлия Путинцева (фото с сайта Казахстанской федерации тенниса)

Соперницы приехали в Астану без своего лидера – первой ракетки мира Иги Швёнтек, что, конечно же, облегчило задачу подопечным Ярославы Шведовой, капитана сборной РК. В стартовом поединке второй номер нашей команды Юлия Путинцева (45-я в рейтинге Женской ассоциации тенниса – WTA) встречалась с весьма сильной оппоненткой Магдой Линетт (19-я). Начало сложилось для Юлии неудачно: она проигрывала 0:4, 2:5, потом у польки были три сет-бола. Но Путинцева с честью вышла из сложной ситуации и завершила первую партию в свою пользу, а затем победила и во второй – 7:5, 6:3.

После этого на корт вышли Елена Рыбакина (7-я) и малоизвестная Вероника Фальковска (253-я), которая значительно уступает нашей теннисистке в классе. И хотя полька постаралась навязать борьбу, Рыбакина ожидаемо выиграла – 6:3,6;4. А назавтра в первом поединке второго дня она довольно уверенно взяла верх над Линетт – 6:4, 6:2. Общий счёт в противостоянии двух команд стал 3:0, и надобность в проведении двух оставшихся встреч отпала. Тем не менее, стороны решили провести парную игру, в которой Путинцева и Анна Данилина уступили своим соперницам – 4:6, 4:6.

В финальную стадию розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг вышли команды Казахстана, США, Испании, Чехии, Германии, Франции, Италии, Канады и Словении. Они присоединятся к сборным Швейцарии и Австралии, которые как финалисты прошлогоднего розыгрыша заранее гарантировали себе участие в решающей стадии турнира.

Современное пятиборье: первый блин – комом

В свой очередной международный сезон вступили «рыцари пяти качество», как называют мастеров этого вида спорта. Первый этап Кубка мира на минувшей неделе принимала столица Турции – Анкара.

В соревнованиях женщин приняли участие 76 пятиборок, в том числе две представительницы Казахстана – многоопытная Елена Потапенко (уроженка Луганска через три дня отметит своё 30-летие), имеющая за плечами две Олимпиады, на одной из которых она замкнула топ-10, и молодая Людмила Яковлева. Первая преодолела квалификацию, но в полуфинальном раунде выступила неудачно, набрав 23-ю сумму очков, и не попала в число 18 финалисток. А вторая выбыла из борьбы уже после начальной стадии, заняв в итоге 40-е место.

Удачно стартовал в мужских соревнованиях 21-летний Георгий Борода-Дудочкин из Тараза. Он показал 3-й результат в своей квалификационной группе и общий 9-й среди всех 82-х участников, что позволило ему без проблем пройти в полуфинал. Набери там казахстанец такую же сумму очков (1180), быть бы ему среди 18 финалистов, но на сей раз дела у него не заладились, и он стал 25-м. Другой наш соотечественник, Темирлан Абдраимов, тоже вчерашний юниор, занял итоговое 63-е место.

Кстати, победителям этапа Кубка мира – спортсменке из Литвы и египтянину – достались первые путёвки на Олимпиаду-2024. А для наших пятиборцев главным отборочным турниром станет тот, который пройдёт через пять месяцев в рамках летних Азиатских игр. На нём и мужчины, и женщины из стран Жёлтого континента разыграют по пять олимпийских лицензий.

Хоккей: на чемпионат мира – с новым тренером

Новым главным тренером национальной сборной РК назначен Галым Мамбеталиев, а его помощниками, как ожидается, тоже станут только отечественные специалисты. Именно они будут готовить команду к чемпионату мира в элитном дивизионе, который пройдёт совсем скоро, с 12 по 28 мая, на ледовых аренах Финляндии и Латвии. Такое решение вызвано не столько спортивными причинами (хотя прежний наставник Андрей Скабелка провёл неудачный сезон в КХЛ: ведомый им «Барыс», базовый клуб сборной, занял последнее место в Восточной конференции), сколько тем, что Скабелка является гражданином Беларуси, и власти стран-хозяек ЧМ просто могут не пустить его на свою территорию. Кстати, такой же риск существует в отношении некоторых игроков национальной команды РК, имеющих российские паспорта.

На снимке: Галым Мамбеталиев (фото с сайта хоккейного клуба «Барыс»)

57-летний Галым Мамбеталиев уже возглавлял сборную Казахстана. Было это пять лет назад, когда она выступала во втором дивизионе. Тогда наши хоккеисты заняли третье место, уступив второе (дававшее путёвку в класс сильнейших) итальянцам – команды набрали одинаковое количество очков, но казахстанцы потерпели поражение в очном поединке. В нынешнем сезоне Мамбеталиев тренировал «Номад», фарм-клуб «Барыса», и привёл его к «золоту» чемпионата страны.

На предстоящем мировом первенстве сборная РК сыграет в группе «В» с командами Канады, США, Швейцарии, Словакии, Латвии, Норвегии и Словении. Эти хоккейные коллективы по разу встретятся друг с другом (матчи пройдут в Риге). Четыре лучшие из них выйдут в «плэй-офф», а сборная, занявшая последнее место, будет вынуждена покинуть высший дивизион.

Футбол: победная серия «выскочки» и разгромное поражение фаворита

Неожиданный лидер чемпионата Казахстана продолжает идти без потерь: в 6-м туре петропавловский «Кызылжар» выиграл в гостях у павлодарского «Аксу» и теперь имеет 18 очков из 18 возможных. Команда выделяется, прежде всего, умением хорошо обороняться: всего один пропущенный мяч в шести матчах – отличный показатель. При этом и свой гол или даже два, как в минувшем туре, она пока стабильно забивает. Следующую игру «Кызылжар» проведёт дома с занимающим последнее место «Каспием», а значит, у него хороший шанс продлить своё лидерство.

Занимавшая второе место «Астана» на своём поле сенсационно потерпела крупное поражение от алматинского «Кайрата» – 0:3 – и теперь отстаёт от «Кызылжара» на шесть очков. Её осечкой воспользовался вице-чемпион страны «Актобе», который на своём поле разгромил со счётом 4:0 «Атырау» (дважды отличился привлекаемый в национальную сборную полузащитник Арман Кенесов) и сместил столичную команду с её прежней позиции. Вчера по очкам его могли догнать либо шымкентский «Ордабасы», либо костанайский «Тобол», которые встречались друг с другом.

Отметим третью подряд победу кызылординского «Кайсара», который после неудачного старта вроде бы пришёл в себя. Эту команду в нынешнем году возглавил Виктор Кумыков, при котором карагандинский «Шахтёр» стал первым казахстанским клубом, пробившимся в групповой этап еврокубкового турнира – Лиги Европы.

«Аксу» – «Кызылжар» 0:2

«Астана» – «Кайрат» 0:3

«Актобе» – «Атырау» 4:0

«Жетысу» – «Кайсар» 0:2

«Шахтёр» – «Мактаарал» 3:0

«Каспий» – «Окжетпес» 2:1.

Турнирное положение после 6 туров (без учёта результата матча между «Ордабасы» и «Тоболом»): «Кызылжар» – 18 очков, «Актобе» – 13, «Астана» – 12, «Кайрат» – 11, «Тобол» и «Ордабасы» – по 10 (по одной игре в запасе), «Кайсар» – 10, «Окжетпес» – 9, «Атырау» – 7, «Шахтёр», «Аксу» и «Жетысу» – по 4, «Мактаарал» и «Каспий» – по 3.

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