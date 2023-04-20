Что волнует душу казаха во второй декаде апреля

Сетевые СМИ о казахской прессе

«Депутатов от «Ауыла» призвали сдать мандаты» — В казахстанском обществе бурно обсуждают депутатов партии «Ауыл», сообщает газета Abai.kz. На прошедших осенью прошлого года президентских выборах они выставляли свою кандидату, сегодня они являются депутатами парламента. Активисты гражданского общества, обвиняя их, запустили петицию с требованием лишить одного из них депутатского мандата, а второй, по их мнению, не имеет морального права сидеть на таком ответственном месте.

В немилость впала депутат Каракат Абден, которая говорила о налогообложении казахстанских девушек, вышедших замуж за иностранных граждан. Об этом она говорила, когда была кандидатом в президенты. На первом заседании мажилиса она повторила свое предложение, тогда активисты выразили протест, заявляя, что Каракат Абден нарушила статью 39 Конституции РК. Немало и тех, кто выступил в защиту депутата. Однако последнее слово скажут в партии «Ауыл».

Второй депутат, которого критикуют в казахстанском обществе, Жигули Дайрабаев. Он тоже принимал участие в прошлогодних президентских выборах. Еще тогда сообщали о возбуждении против его сыновей уголовного дела за мошенничество. Сыновей Жигули — предпринимателей Марата Дайрабаева и Дидара Молдакалыка обвинили в хищении чужого имущества в крупном размере по сговору с группой лиц.

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«Как же понять холостому министру чаяния многодетных родителей», — рассуждает Сабит Рысбаев. Его размышления опубликовали на странице газеты Alashainasy.kz. В своих размышлениях он затрагивает развитие детского футбола в Казахстане. По его словам, развитие детского футбола требует определенных затрат, поэтому они обращались к министру культуры и спорта Асхату Оралову, но все тщетно.

По мнению Сабита Рысбаева, нетрудно понять, почему казахстанским командам трудно победить европейские команды. Потому что там к футболу относятся как к науке. Там много детских академий, дети живут в общежитиях, питаются по режиму и все свое внимание они уделяют футболу. Ничем больше они не озадачены, поэтому у них появляются Ронаду, Месси, а у нас?

«У нас, если честно, детский футбол превратили в бизнес. Набирают по 30-40 ребят, в неделю тренируют по 2-3 раза и распускают. Кроме этого, у нас очень дорогая аренда зала. С 10 детьми не расплатишься, поэтому надо набирать толпу детей, только считанные команды работают, как положено. Сейчас аренда зала стоит 45 тысяч тенге, мы писали Асхату Оралову, чтобы нам снизили эту сумму на 20 тысяч, из министерства связывались, но потом пропали. Иногда думаю, наверное, им не нужен детский футбол. Им лучше заплатить миллионы долларов за легионеров… С другой стороны, как может понять многодетных родителей холостой министр спорта», — написал Сабит Рысбаев.

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Виктор МАЙЛИН – «Назревает писательская битва и выходят новые кинокомедии!» — Акберен Елгезек – это довольно известная личность в творческой сфере страны, так и за ее пределами. Прежде всего, активной позицией в общественно-политической жизни. Т.е. универсальный человек: он литератор, автор нескольких поэтических сборников и премий, пишущий на государственном языке, владеет на неплохом уровне русским, параллельно он работал в различных госучреждениях, например, в одном из акиматов южных областей. Эдакий поэт и чиновник в одном лице. Но в последние несколько лет он как бы вернулся на родную стезю – был одним из секретарей Союза писателей Казахстана…

И вот вдруг он совершил демарш, объявив во всеуслышание о своем уходе с поста первого заместителя председателя СП, признав, что он когда-то желал что то изменять в писательской организации, но, видать, не получилось – и он принял решение покинуть его. Данное событие всколыхнуло общественное мнение как минимум в писательском цехе страны, на него откликнулся в соцсетях, и не только казахскоязычная интеллигенция. Между тем, так сказать, по заранее принятому положению Союз писателей стоит накануне выборов. Вот и в своем заявлении в соцсетях Акберен Елгезек так и сообщил, что предстоящий писательский курултай (собрание-выборы) заранее спланирован и он в нем участвовать не намерен…

По этому поводу выступил на портале nege.kz председатель СПК Улугбек Есдаулет, где он выказал удивление с заявлением в соцсетях своего уже бывшего заместителя и сказал, что между ними никаких проблем, разногласий не было. Хотя, материал озаглавлен был так: «Ақбереннің ӨКПЕСІ бар сияқты…» –«Похоже, у Акберена была какая-то обида…». Когда-нибудь общественность и не только творческо-литературная, наверное, узнает главную причину такого громкого ухода. Но гораздо интереснее узнать о тех, кто хочет участвовать в предстоящем курултае-собрании и стать секретарем СП и тем самым кое-что поменять в этой организации. Между прочим, до сих пор дислоцирующейся в Алматы на проспекте Аблай-хана в старинном здании в центре мегаполиса. В советскую эпоху и творческая организация и само здание были одними из самых притягательных мест огромной республики. Были ведь и тоже до сих пор существуют другие творческие союзы – художников, композиторов, кинематографистов, журналистов – но самым, как принято сегодня говорить, крутым был все-таки именно Союз писателей…

И вот, оживить старейший творческий союз, то есть сотворить то, с чем, надо понимать, не справился поэт Акберен Елгезек, вызвался другой, еще более молодой (по сравнению с Акбереном и не говоря уже об Улугбеке…) писатель, книгоиздатель Арман Әлменбет. В старейшем издании «Жас Алаш» он поделился следующими соображениями. Само интервью, которое он дал Жақсылықу ҚАЗЫМҰРАТҰЛЫ, так и называется: «Жазушылар одағының төрағалығына кандидатурамды ұсынамын» – «Я выдвигаю свою кандидатуру на пост председателя Союза писателей». Арман Әлменбет начал с того, что практически никто и никогда не озвучивал бюджет СП, который выделяется государством на его содержание. Поэтому его прикидки пока что предварительные. Он удивляется, что нынешнее бедноватое состояние СП стало таковым, что писатель, литератор не обладает каким-то авторитетом, влиянием. Хотя есть от чего оттолкнуться, например, Союз писателей владеет не только помпезным зданием в Алматы, но еще какими-то объектами, имеет свои издания, которые прозябают.

Он против маркировки писательского корпуса на молодых, заслуженных и т.п. Он считает, что это устарелое деление при выборе нового руководства Союзом писателей: главное – надо все поставить на разумные рельсы и расшевелить-таки организацию. Причем так, чтобы писатели в тех же изданиях СП как газета «Казак адебиеты» и журнал «Жулдыз» имели достойные гонорары и он даже озвучил примерные цифры. Разумеется, можно не проверять, но точно никто таких гонораров не платит сегодня ни в одной казахскоязычной газете или портале. Так же он заметил, что зарплаты в этих изданиях крайне низки. Ведь он когда-то тоже работал в одном из них и не думает, что сейчас они находятся на достойном уровне. Одним словом, программа-минимум такова, что весь старый состав правления Союза писателей и главных редакторов вышеперечисленных изданий – вряд ли останутся и смогут быть союзником этому молодому человеку, если он, конечно, встанет во главе организации… Он хотел бы сделать из СП (из места его дислокации) притягательное место в социокультурном отношении, куда бы приходили студенты из Академии Жургенова, консерватории и др. учебных заведений за новыми и интересными книгами и было место для чтения.

Правда, несколько удивил один из пунктов будущих преобразований. Если Арман возглавит СП, он прекратит практику, которая тянется еще из сталинских (это Арман так говорит в интервью) времен. Это так называемые «траурные митинги», когда умирает некий писатель, достигший в свое время хоть каких-то тиражей, имеющий имя, выставляется в холле СП, с ним прощаются, и он отправляется на кладбище. К тому же сейчас казахи придерживаются мусульманского масхаба при погребении – одним словом, он запретит такого рода митинги. Русская секция Союза писателей такую традицию может сохранить. Это очень щепетильный вопрос и он вполне может сыграть негативно во время борьбы за кресло председателя… Время покажет.

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Актер дубляжа должен иметь голос, похожий на оригинал, при озвучивании попадать в артикуляцию героя, передавать чувства и интонации. Қайрат Әділгерей, известный казахский артист, является одним из корифеев в этой профессии. Но еще больше он известен как артист разговорного жанра, юморист. Его пригласила к себе на интервью Динара Сатжан – казахстанская журналистка, телеведущая, fashion-продюсер, блогер. В свое время получила широкую известность, будучи ведущей новостей на телеканале «Хабар». И напомним победительница конкурса «Миссис Казахстан-2008». В общем, даже трудно сказать кто известнее. Ну и что тут такого, может, скажет кто-то? И причем тут обзор казахскоязычных масс-медиа? Ведь все знают, что Динара ведет в основном все свои программы на русском языке… Так-то оно так, но Қайрат Әділгерей и Динара Сатжан сделали вполне себе презентабельное и интересное интервью о профессии, о новом фильме «Хотя бы кинода-2», который накануне премьеры раскручивает Кайрат, об отношении к жизни, к гонорарам… Такое светская, веселая и занимательная беседа на… и тут нельзя сказать, что оно было на казахском языке или на русском языке – это был какой-то симбиоз.

Удивили оба. Динара, задавая вопрос, могла не сбиться на русский язык, а ее акцент ни сколько не указывал на то, что она все же, по большому счету, русскоязычный журналист, а ее собеседник и главный герой передачи удивлял весьма живым и насыщенным русским. Такой формат общения, слов нет, присутствует в самых что ни на есть сугубо казахскоязычных редакциях, например, у того же Нурсеита Жылкышбая. Еще раз напомним нашумевшее его двухсерийное интервью с одной из бывших жен Б. Назарбаева. Там Нурсеит практически ни разу не прибегнул к русскому языку, а его собеседница (тезка Сатжан – прим.) часто пересыпала свою речь русскими предложениями, но звучали они отнюдь не так легко и впопад изящно, как у ее коллеги (они оба имеют отношение к эстраде) Қайрата Әділгерея…

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – «В советские годы Петропавловску вернули название Кызылжар: кто виновен в обратном переименовании» — На портале Zhasalash.kz была опубликована статья Култегин Бека с архивными материалами о возвращении Петропавловску исторического названия Кызылжар.

По мнению автора, несмотря на всю казахстанскую независимость, когда речь идет о национальных интересах, достаточно вопросов, которые до сих пор тревожат душу казахского народа. Одной из них является бездействие по возвращению исторических названий земель, в особенности в северных регионах страны.

В начале советской эпохи, то есть в 1925 году, издание «Правда» сообщило, что название города изменено на Кызылжар. 18 июля президиум Акмолинского губернского исполнительного комитета принял постановление о переименовании Петропавловска в Кызылжар.

«Постановление Акмолинского губисполкома от 18 июля 1925 года о переименовании г.Петропавловска в г.Кзыл-Жар подтвердить и возбудить перед ВЦИКом ходатайство об утверждении этого переименования», ― говорится в тексте документа.

Документ был утвержден Центральным исполнительным комитетом Казахской АССР. Оригинал документа отправили в Москву, копию в Кызылжар. В документе стоит подпись Санжара Асфендиярова.

«Деятель Алаш орды Асфендияров, который в то время был заместителем секретаря Всероссийской ЦКК, рисковал собственной жизнью, дабы вернуть историческое название городу. Смогут ли нынешние власти сделать хотя бы меньшее из этого», ― посетовал автор.

В статье было отмечено, что название города продержалось недолго. В октябре того же года он снова был переименован в Петропавловск. Этому поспособствовал приезд в Казахстан Филиппа Голощекина.

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На портале Аdyrna.kz было опубликовано высказывание Серика Жолдасбая о том, что в этом году исполнилось 300 лет со времени одной из самых страшных трагедий в истории казахского народа ― «Актабан шубырынды, Алаколь сұлама».

«Несмотря на то, что о событии не забыли отдельные лица, отсутствует какое-либо движение со стороны властей. А эксперты, хотя и дали разную оценку проблеме, указали две основные причины ее игнорирования», ― отмечает автор.

По словам политолога Азимбая Гали,в стране предпочитают не поднимать такие исторические события, как голодомор или «Актабан шубырынды».

«Я думаю, что основная причина не отмечать историческую дату связана с соседними государствами. Мы находимся между великими державами, такими как Россия и Китай. Если мы будем вспоминать 300-летие «Актабан шубырынды», нам придется открыто говорить и о совершенных соседями поступках. То есть «Актабан шубырынды» имеет международный контекст», ― высказался политолог.

«Народ, который не усвоил правильные уроки из своей истории, обречен совершать те же ошибки», — считает Азимбай Гали.

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