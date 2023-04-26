«Поставил ли приговор бывшему руководителю спецслужбы Кариму Масимову точку под самым кровавым эпизодом в новейшей истории Казахстана?». «Политические реформы в Казахстане: ожидания и реальность». «Блогосфера в Казахстане достигла своего пика»

Сетевой Казахстан 26 апреля 2023г.

IA — CENTR . RU . «Политические реформы в Казахстане: ожидания и реальность» — 26 апреля в Астане откроется XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана: ожидается, что президент Касым-Жомарт Токаев представит на ней новые идейно-политические проекты «Справедливого Казахстана». О том, каковы итоги уже осуществленных реформ и связанных с ними электоральных кампаний, Ia-centr.ru рассказал директор Центра прикладных исследований TALAP Рахим ОШАКБАЕВ — Состав правительства по персоналиям изменился процентов на восемь, а партия власти, которая всегда имела большинство в парламенте, по факту не только сохранила его, но даже увеличила, если мы принимаем во внимание одномандатников. Последние выборы вызвали очень много недовольства: они прошли с определёнными нарушениями, фальсификациями и вбросами, которые пока не нашли правовой оценки. У нас есть очень много разочарованных одномандатников.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Совершенно секретный суд» — Один из видных «староказахстанцев», экс-премьер и на момент ареста председатель всесильного КНБ, Карим МАСИМОВ признан судом виновным по части 1 статьи 175 («Государственная измена»), части 3 статьи 179 («Насильственный захват власти»), пункту 3 части 4 статьи 362 («Превышение власти и должностных полномочий») Уголовного Кодекса РК. Он приговорен к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Суд прошел в закрытом режиме, под грифом «совершенно секретно» и потому мы не имеем возможности анализировать и давать соответствующие оценки доводам сторон и самому приговору и вынуждены лишь дать не правовую, а политическую оценку этому факту. А она такова. Этот приговор замалчивает место и роль самого Нурсултана Назарбаева во время трагического Кантара.

AZATTYQ . ORG . «Приговор Масимову, неперевёрнутая страница Кровавого января и «прежний» Казахстан» — Поставил ли приговор бывшему руководителю спецслужбы Кариму Масимову точку под самым кровавым эпизодом в новейшей истории Казахстана? Насколько «новое» государство, о строительстве которого второй президент объявил после консолидации власти и ослабления предшественника, отличается от «старого»? Как система Касым-Жомарта Токаева реагирует на растущие внутренние вызовы и что происходит за кулисами межэлитной борьбы? Азаттык поговорил об этом с Лукой АНЧЕСКИ, исследователем Центральной Азии из Университета Глазго.

CARAVAN . KZ . «Казахстану надо готовиться к войне. К торговой войне» — Санкции против России напрямую бьют по Казахстану. Инфляция в 20% в прошлом году – это одно из следствий попытки ЕС и США отрезать Москву от мировой торговли. Насколько она удается сказать трудно. Пусть это оценивают страны, которые вводят такие запреты. Но то, что мы, жители Казахстана, стали хуже жить, — напрямую связано с санкциями.

TIME . KZ . «Абсурд на законном основании» — Шымкентские предприниматели, получившие небольшие земельные участки под малый бизнес пару лет назад, сегодня рискуют остаться на бобах. Как выяснилось, социально-предпринимательская корпорация Shymkent, которая щедро раздавала эти наделы с 2020 года, пошла вразрез с действующим земельным законодательством. Теперь по одну сторону баррикад департамент по управлению земельными ресурсами, затеявший проверку законности выдачи участков, по другую — возмущенные предприниматели.

TURANPRESS . KZ . «Бактериологическая безопасность Казахстана: реальные проблемы или мифические угрозы?» — В марте этого года медиа ресурсы нескольких государств постсоветского пространства (и Казахстан, безусловно не был исключением) распространили новость о том, что США якобы намерены провести комплекс мероприятий по ремонту и модернизации биолабораторий, расположенных в Казахстане, Армении, Азербайджане, Узбекистане и Грузии.

QMONITOR . KZ . «Нуждается ли Казахстан в законе, запрещающем пропаганду ЛГБТ?» — Недавно депутат мажилиса, прошедший по одномандатному округу, Ардак НАЗАРОВ направил запрос на имя вице-премьера правительства Алтая Кульгинова с предложением ввести законодательные нормы, запрещающие пропаганду ЛГБТ-движения на территории Казахстана. Эта тема уже не в первый раз всплывает в нашем информационном поле в негативном ключе. Попробуем разобраться, не раздувают ли некоторые из мухи слона, и насколько нужен нам подобный закон на самом деле.

SPIK . KZ . Бигельды ГАБДУЛЛИН – «Клан экс-министра живет и процветает!» — Недавно, выступая на заседании Национального совета по науке и технологиям, Президент РК Касым-Жомарт Токаев упомянул «печальный опыт» холдинга «Парасат», чей бывший руководитель «получил американское гражданство и вместе с семьей благополучно покинул страну». Могу смело назвать имя этого человека — Нуралы Бектурганов. Это довольно занятная личность с точки зрения науки мошенничества. О нем не единожды писала моя газета «Central Asia Monitor». Так что о нем мне есть что рассказать.

TENGRINEWS . KZ . ««Здесь покупают дома политики, актеры и казахи». Как казахстанцы тратят миллионы на недвижимость за рубежом» — Казахстанцы предпочитают вкладываться в не просто роскошные, а в так называемые умные покупки. Все чаще клиенты из Казахстана скупают жилье за рубежом с целью либо дальнейшей перепродажи, либо сдачи в аренду. И лишь в редких случаях люди берут для собственного проживания. Так говорят специалисты по недвижимости в США и Испании. В какие города и закрытые лакшери зоны едут клиенты из Казахстана и по каким ценам они готовы выкупать дома — об этом читайте в материале…

EXCLUSIVE . KZ . «Блогосфера в Казахстане достигла своего пика» — Что такое блогерство, как на нем зарабатывают, и правда ли, что это приносит огромные деньги? Сооснователь и руководитель PR-агентства Grey Cardinals, Александр КЕРИМОВ рассказал о том, что происходит за «кулисами» этого бизнеса.

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