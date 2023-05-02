Не приходя в сознание…

Наиболее резонансным событием прошедшей недели стало заявление Джо Байдена о намерении бороться за пост президента США в 2024 году

Решение действующего президента США фактически дает старт президентской избирательной кампании. При этом обращает на себя внимание тот факт, что Джо Байден не способен объективно оценивать свое физическое и ментальное состояние и, соответственно, свои возможности по исполнению президентских обязанностей.

Президент США Джо БАЙДЕН. (Фото: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Но почему другие функционеры Демократической партии настолько же некритичны в отношении его кандидатуры? Можно предложить несколько версий:

Во-первых, состояние действующего президента позволяет вмешиваться в принятие политических решений его многочисленному окружению – помощникам, советникам и т.п. Высших функционеров Демократической партии устраивает фигура действующего президента в качестве «свадебного генерала» – он не особо вникает в документы, которые ему приносят на подпись. В результате можно лоббировать свои политические интересы, одновременно перекладывая всю ответственность на практически недееспособного лидера.

Во-вторых, состояние дел в стране и мире таково, что быть на первых ролях рискованно. Более молодой политик, оценивающий перспективы дальнейшего карьерного роста, будет стремиться максимально дистанцироваться от принимаемых непопулярных решений. Поэтому руководящий аппарат Демпартии и не возражает, если такая уходящая политическая фигура как Джо Байден возьмет на себя и всю полноту ответственности за уже принятые провальные внутри- и внешнеполитические решения. В конечном счете, кого-то так или иначе придется «приносить в жертву», так пусть это будет политик, которому уже все равно.

Отчасти поэтому не стоит ожидать выдвижения на праймериз демократов сколько-нибудь перспективных игроков – все они будут нацеливаться на избирательную кампанию 2028 года. В текущем избирательном цикле сколько-нибудь серьезных конкурентов внутри партии у Байдена нет: политики, занимающие еще более либеральные позиции, не находят поддержки у основной массы демократов.

Пока об участии в праймериз демократов заявил Роберт Кеннеди-младший (представитель известнейшего политического клана). Однако его политические взгляды неизвестны широкой публике, а на одной звучной фамилии далеко не уедешь. Скорее всего, его решение о выдвижении своей кандидатуры будет пересмотрено ближе к началу 2024 года.

В свою очередь Республиканская партия будет стоять перед сложным выбором: эпатажный и достаточно возрастной Дональд Трамп и более системный, молодой Рон Десантис. При этом Трамп не устраивает умеренную часть функционеров Республиканской партии, опасающейся его радикализма в отношении «вашингтонского болота».

Активу Республиканской партии необходимо искать решение, которое бы позволило блокировать фальсификации выборов через механизм досрочного голосования по почте. Две предыдущие кампании (2020 и 2022 года) были «проиграны» именно по этой причине.

Успех кандидату от республиканцев может гарантировать только очень существенный отрыв от демократов за счет неопределившейся части избирателей – такой, при котором фальсификации по почте не будут играть существенного значения. Но для этого кандидат-республиканец должен выйти за рамки чисто республиканской политической повестки. Он должен заявить себя как национальный лидер.

Дональд Трамп вызывает животное отторжение у половины населения США, а потому при всех своих положительных качествах не может претендовать на роль подобного национального лидера.

Рон Десантис также не тянет на лидера национального масштаба. Он мог бы выстроить предвыборную кампанию на контрасте с возрастным Байденом, имитировать борьбу поколений политиков. Однако нет уверенности, что он будет бороться до конца и не «сольет» победу демократам в последний момент. В случае кулуарных соглашений между демократами и республиканцами, последние вполне могут «убедить» Десантиса проиграть Байдену.

В отношении Трампа таких опасений нет – он уже начинает рассматривать борьбу с демократами как личное дело (особенно, после возбуждения уголовного дела и реального риска оказаться в тюрьме).

Текущие социологические замеры показывают примерное равенство рейтингов Байдена и Трампа. Остальные потенциальные кандидаты существенно им проигрывают – сказывается фактор медийной «раскрученности». Ведь гипотетическая битва Байдена и Трампа – это, помимо всего прочего, гарантированное телевизионное шоу на несколько месяцев.

Для всего остального мира политическая борьба в США важна только как индикатор внешнеполитического курса «мирового гегемона» на следующие четыре года.

Победа Байдена будет означать сохранение текущих тенденций с упором на конфронтацию с Большой Евразией. И если в первые четыре года своего президентского срока Байден спровоцировал конфликт с Москвой, то в следующие четыре года США аналогичным образом войдут в открытый конфликт еще и с Китаем.

Победа кандидата от республиканцев порождает большее количество возможных вариантов внешнеполитического курса США: от сохранения текущего статус-кво, до введения полноценных санкций в отношении Китая.

В целом рассматриваемая в американском экспертном сообществе модель сдерживания Китая инвариантна по отношению к результатам президентских выборов – курс на конфронтацию общий как для демократов, так и для республиканцев. Разрядка отношений двух сверхдержав полностью перекладывается на политическую элиту Китая – по мнению американцев, Китай должен отступить от Тайваня и отказаться от попыток взлома существующего миропорядка. В складывающейся ситуации именно Китай управляет градусом напряжения и способен выбирать линию давления на США и Запад в целом.

Также вряд ли смена президентов приведет к смене политики Вашингтона в отношении Европы. Общая установка на уничтожение европейской энергоемкой промышленности сохранится. Более того, победа республиканцев может даже стимулировать появление новых инициатив по переносу производств из ЕС в США.

Для отношений России и США особых изменений не просматривается – победа демократов оставляет все как есть, а победа республиканцев, скорее всего, приведет к локальному всплеску напряженности. Интенсивность военной помощи Украине на некоторое время вырастет в расчете на то, что киевские формирования смогут добиться перелома в военных действиях.

Также нужно отметить, что за оставшиеся полтора года до выборов могут возникнуть и неожиданные случайности, так называемые «черные лебеди». От масштабного финансового кризиса на Западе, до личных факторов, связанных с преклонным возрастом основных претендентов на президентское кресло. Например, если через год Джо Байден уже физически не сможет выполнять президентские обязанности.

Подобные «черные лебеди» увеличат степень неопределенности выборов.

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