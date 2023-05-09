С Днем Великой Победы! 09.05.2023 17:00 Общество 309 0 Верховный Атаман Всемирного Союза Казачьих Атаманов Ю.Ф. Захаров: "Низкий поклон Ветеранам Великой Отечественной Войны и Вечная память в наших сердцах" Похожие материалы: Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы Единовременную матпомощь от Т1,5 млн пообещали каждому ветерану ВОВ ко Дню Победы Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества и Дню Победы в Астане Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана