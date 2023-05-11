«Почему Токаев ездил на парад в Москву». «Президент поступил по-мужски». «50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023». «Страна непрочитанных книг. На юге и юго-западе всё реже ходят в библиотеки». «Авторитаризм и экономическое развитие»

Сетевой Казахстан 11 мая 2023г.

KAZPRAVDA . KZ . Бигельды ГАБДУЛЛИН – «Почему Токаев ездил на парад в Москву» — Поездка президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА в Москву на парад Победы вызвала шквал различных суждений: кто-то поддерживает токаевский шаг, а кто-то гневно осуждает. Критикуют, в основном, молодые люди, которые малоинформированы в истории своей страны, не понимают тонкости ее геостратегии. На мой взгляд, поездку К. Токаева надо рассматривать с нескольких точек зрения. Прежде всего, молодым полезно было бы помнить, что этот парад – не простое бряцание оружием и показ молодцеватости русских солдат. Казахстан участвовал в Великой Отечественной войне Советского Союза в 1941-45 годах, будучи частью СССР. И наши отцы и деды внесли огромный вклад в победу над фашистской Германией. И цена той победы измеряется несколькими сотнями тысяч жизней казахстанцев!

TIME . KZ . «Данияр АШИМБАЕВ, политолог: Президент поступил по-мужски» — Визит Касым-Жомарта ТОКАЕВА в Россию накануне 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и его присутствие на военном параде на Красной площади вызвал негативную реакцию у отдельных «либералов» в стране. В социальных сетях, в первую очередь в Facebook, где в основном обитают сторонники прозападной идеологии и однополярного мира, начались демонстративные картинные заламывания рук и полились крокодильи слезы: «Ах, зачем он это сделал? Он ведь мог этого не делать! Стыдно теперь перед Украиной, да и вообще перед всем прогрессивным Западом» — и т. д., и т.п. — И тот факт, что Токаев поехал в Россию и посетил мемориалы памяти казахстанским воинам, погибшим в Великой отечественной войне, а таковых были десятки тысяч, говорит о том, что глава государства вопреки давлению — как внешнему, так и внутреннему — совершил мудрый и политически символичный мужественный поступок, приняв участие в праздновании этого великого Дня.

FORBES . KZ . «50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023» — Кроме Владимира Кима и Булата Утемуратова, казахстанские миллиардеры за минувший год нарастили свои капиталы, однако совокупное их состояние уменьшилось на $1,4 млрд. Это связано с тем, что в этот раз в нашем списке отсутствует Михаил Ломтадзе (№5 рейтинга 2022 года) – коллеги из американского Forbes решили относить его к Грузии, и аргументы, что бизнес миллиардера создан и базируется в Казахстане, успеха не возымели. А это ни много ни мало минус $3,8 млрд. Таким образом, общее состояние казахстанских миллиардеров в этом году составило $23,9 млрд (в 2022-м было $25,3 млрд). В 2012 году, когда увидел свет первый рейтинг богатейших бизнесменов Казахстана, столько «весил» топ-50 в целом.

KP.KZ . Виктор ВЕРК – «Говорим «партия», подразумеваем…» — Промоушен высокому собранию сделала одномандатная депутатка от правящей партии Amanat Анна Башинская (в девичестве Огневая) — наследница всех богатств алматинского «Зеленстроя», некогда руководимого ее отцом Романом Огневым, и многолетняя подрядчица акимата Алматы на благородной ниве озеленения некогда самого зеленого города СССР… Казалось бы, что еще нужно? Бизнес цветет… Но судьба-злодейка сыграла с ней злую шутку: оставив под интервью президента даже не своей страны, а совсем чужой Украины комментарий с предложением отказаться от Крыма и обратить взор на Турцию, она, возможно, сама того не желая, вторглась в неведомые не только алматинским, но и большинству казахстанских депутатов пределы геополитики. Сия езда в незнаемое стоила нашей героине не только депутатского мандата, а еще и партийного билета.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Авторитаризм и экономическое развитие» — Здесь важно то, что по мере развития индустриального общества, усложнения экономики, авторитарная форма правления становится барьером на пути экономического роста, потому что она сдерживает развитие индивида. Наша родная общественно-политическая система сдерживает, как может, индивидуальное развитие казахстанцев. И это главный фактор, который препятствует экономическому развитию. Но пока цены на нефть высокие, пока сырьевая рента покрывает потребности элит, это особо никого не волнует.

QMONITOR . KZ . «Страна непрочитанных книг. На юге и юго-западе всё реже ходят в библиотеки» — Год назад, тоже в апреле, в нашем издании была опубликована статья «Казахстан – страна, где не читают книги, обходят стороной театры и музеи» . В ней мы оперировали данными за 2019-й, поскольку посчитали, что «карантинные» 2020-й и 2021-й не могут быть показательными. На днях Бюро национальной статистики опубликовало цифры уже за 2022-й, сопроводив их фразой об «увеличении посещаемости учреждений культуры в связи с полным снятием ограничительных мер, вызванных пандемией». Так уж получилось, что данные были обнародованы незадолго до Всемирного дня книги, который отмечался 23 апреля. Поэтому сегодня речь пойдет о библиотеках.

CARAVAN . KZ . «Почему КТЖ надо держать на «голодном пайке»» — В 2022 году НК «КТЖ», по собственным заявлениям, поставила рекорд: впервые за свою историю грузооборот компании превысил 252 млрд тонно-км нетто. И самое главное: КТЖ научилась получать прибыль от пассажирских перевозок! Руководство компании постоянно плакалось, что перевозка людей не приносит предприятию прибыли. Из-за этого даже была проведена реформа железнодорожного транспорта. И вот результат: выручка НК от перевозки пассажиров в прошлом году составила 195 млрд тенге, а прибыль за год – 8,5 млрд тенге. Все это указано в консолидированной отчетности АО НК «КТЖ» за 2022 год. Может быть, наконец сыграл эффект масштаба. За год перевезено более 14 млн пассажиров, что на 21,4 % больше, чем в предыдущем. Пассажирооборот увеличился почти на треть. Авиаперевозки же подорожали, и люди вспомнили, что по «чугунке» тоже можно путешествовать.

TURANPRESS . KZ . Николай КУЗЬМИН – «Тридцать лет спустя» — Уезжают ли китайцы за границу в поисках лучшей жизни? Да, конечно, как и казахстанцы. По данным ЮНЕСКО, в списке стран происхождения наибольшего числа мигрантов Китай занимает третье место после Индии и Мексики. Но к нам они не спешат. Впрочем, угроза все же есть, но она совсем не там, где ее видят те, кого наши блогеры называют «пассионарной частью общества». Реальная картина выглядит так. С одной стороны – Казахстан, где много молодых амбициозных людей без шансов получить хорошую работу. С другой стороны Китай, где с каждым годом нарастает дефицит рабочей силы. Поэтому опасность совсем не в том, что китайцы ринутся распахивать наши бескрайние степи. И не в том, что они приедут работать на купленные ими месторождения. Нет, пахать и добывать уран будем мы, они все это будут просто покупать. А вот наши молодые люди поедут в Китай на учебу, потому что университеты там не просто на порядок лучше наших, они одни из лучших в мире.

ZAKON . KZ . «Асфальт сам себя не положит: какие существуют проблемы в автодорожной отрасли Казахстана» — В Алматы вновь объявили о ремонте дорожного полотна на нескольких улицах. Zakon.kz выяснил, как и на каких участках проведен ремонт дорог, а также узнал, какие задачи стоят перед дорожной отраслью страны.

NOVGAZ . COM . «Голеодор с красной повязкой на ноге» — Легендарному футболисту Тимуру Сегизбаеву, кумиру миллионов мальчишек Казахстана 12 мая исполнилось бы 82. По республике ходила молва, что Тимуру Сегизбаеву правой ногой было запрещено бить по мячу, потому что удар у него — смертельный. От того у него на ноге красная повязка. Многие поверили этому, увидев очередной матч «Кайрата» против Ташкентского «Пахтакора». Сегизбаев, действительно, вышел на игру с красной повязкой на ноге и так приложился по мячу, что подставивший свою голову игрок соперников Семенов рухнул, как подкошенный и его увезли со стадиона в карете «скорой помощи». Уже больше пяти лет Санжарыча, как его уважительно называли в спортивных кругах, нет с нами. Он был олицетворением эпохи в футбольной истории Казахстана.

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