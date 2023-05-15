Китай и Центральная Азия пообщаются тет-а-тет

Многовекторность уже не та

«В случае дальнейшего обострения отношений между Китаем и США Казахстан должен обеспечить прочный и надежный тыл для Пекина», – заявил историк Булат Султанов в ходе научной конференции «Центральная Азия и Китай: состояние и перспективы». Мероприятие проводилось в связи с предстоящим 18 – 19 мая саммитом на высшем уровне в Сиане, где главы центральноазиатских государств встретятся с председателем КНР по формуле С5+1. Организаторами выступили Казахстанско-Немецкий университет, Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Алматы и Экспертный клуб «Один пояс и один путь».

«Надеемся, что на саммите в Сиане будет принята «дорожная карта» более тесного сотрудничества в рамках построения сообщества единой судьбы», – высказал пожелание Булат Султанов, председатель правления ЭК «Один пояс и один путь». «Поддерживаем политику Китая по продвижению мира, равенства, свободы, многообразия мировых цивилизаций», – отметил он.

Сиань город во многом символичный. В свое время отсюда стартовал на запад Великий Шелковый путь. Там же 27 апреля прошла 4-ая встреча министров иностранных дел Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана с коллегой из Поднебесной, а вскоре президенты проведут переговоры с Си Цзиньпином.

Волард Роммель, президент Казахстанско-немецкого университета, в своем приветствии участникам конференции коснулся резких политических изменений в современном мире и войны на Украине в частности. «Центральная Азия будет в выигрыше вне зависимости от того, каким станет результат этой войны», – подчеркнул он. Надеемся, что немецкая школа геополитики не деградировала.

Исламбек Раимов, заместитель руководителя представительства МИД РК в г. Алматы, указал на достижение рекордного товарооборота между Казахстаном и Китаем: в прошлом году составил $70 млрд. Потом он привел слова Касым-Жомарта Токаева о том, что «в этой ситуации нам необходимо строить мосты, а не стены».

«Международная обстановка неустойчива и нестабильна. Игра ведущих держав становится все более ожесточенной, – акцентировала г-жа Цзян Вэй, генеральный консул КНР в Алматы. – Китай выступает за мир». Дипломат напомнила, что Си Цзиньпин совершил государственные визиты во все страны Центральной Азии.

«Механизм сотрудничества появился не случайно. Его цель: поддерживать взаимодействие в регионе», – указала г-жа генконсул. Она считает, что форум в Сиане «откроет новую эру в отношениях Китая и пяти стран Центральной Азии». «КНР будет поддерживать государства Центральной Азии в их развитии на основе национальных интересов», – особо выделила г-жа Цзян Вэй.

«Один пояс и один путь» – это китайский вклад в устойчивое развитие мира», – подчеркнул Ли Чжэньли, заместитель директора Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР. Он сообщил, что 151 страна и 32 международные организации подписали с Пекином договоры в рамках сотрудничества по «Поясу и Пути». В Китае продолжает расти число студентов из государств ЦА, расширяется сеть Институтов Конфуция и Мастерских Лу Баня.

«Образец добрососедства и дружественного сотрудничества», – так Ли Чжэньли охарактеризовал взаимоотношения Поднебесной со странами региона. Формат С5+1 он видит в качестве инструмента, призванного сделать взаимодействие более плодотворным.

Востоковед Адиль Каукенов начал свое выступление с сообщения о том, что ректор Университета Цинхуа (его в свое время окончил Си Цзиньпин) подписал меморандум о взаимопонимании с Международным университетом Астана. «Нам нужен Казахстано-Китайский университет», – заявил г-н Каукенов. В стенах Казахстанско-Немецкого университета предложение прозвучало особо знаково, поскольку уровень связей и взаимодействия между Республикой Казахстан и КНР гораздо выше, чем с ФРГ. По ходу мероприятия многие эксперты согласились с перезревшей необходимостью создания такого вуза.

Между Пекином и Астаной действует «взаимная поддержка суверенитета». «Казахстан поддерживает политику одного Китая и мирный план КНР по Восточной Европе», – отметил Адиль Куаукенов.

В 2022 году объем перевозок грузов из Китая через территорию Казахстана железнодорожным транспортом вырос на 1 млн тонн и составил 9,5 млн. Автомобильные перевозки достигли 980 тыс. тонн. Отмена визовых ограничений для граждан РК – подписание этого соглашения ожидается на саммите в Сиане – даст положительный импульс для туризма и деловой сферы.

Согласно документу, вынесенному в Казахстане 12 апреля на общественное обсуждение, граждане РК и КНР могут находиться на территории друг друга без регистрации до 30 дней. За 180 суток можно находиться в пределах 90 дней. Пребывание на сопредельной территории не дает права на работу – для этого нужно оформлять специальную визу.

«Углубление качества развития – глобальная задача развития наших отношений», – так сформулировал повестку Чжао Хуашэн, профессор Института международных исследований, Фуданский университет. «Слухи о китайской экспансии и угрозе есть, но разумные люди в это не верят. Потому что 30 лет нашего сотрудничества показали, что никакой угрозы нет», – заметил он.

«Двустороннее сотрудничество остается базовым, но вместе с тем мы переходим к региональному сотрудничеству», – продолжил Чжао Хуашэн. Он поспорил с бытующим на Западе мнением, будто у Поднебесной не хватает «мягкой силы». Сам эксперт так не считает: «Просто мягкая сила Китая не ставит другие государства в положение жесткого выбора, а это привлекает. КНР хочет поделиться своим опытом. Китай – страна с очень большим населением и сильным региональным разнообразием, а это тоже фактор мягкой силы. Пекин не заставляет партнеров отказываться от сотрудничества с другими партнерами».

Политолог Айдар Амребаев полемизировал с Булатом Султановым на тему должен ли Казахстан стать надежным тылом Китая. «Мы не готовы участвовать в конфронтационном формате», – считает он. При этом г-н Амребаев указал: «Принцип многовекторности в чистом виде не работает. Надо отдавать себе в этом отчет. Нужна фокусирующаяся многовекторность».

«Мы находимся между молотом и наковальней. Или вторичные санкции Запада за связи с Россией, или угроза мести России за разрыв с ней. Китай может помочь не выбирать между двумя злами», – полагает политолог. В формате С5+1 со стороны России, США, Японии Айдар Амребаев видит попытки больших государств формировать регион Центральной Азии под себя. «Кажется, что Китай является достаточно корректным партнером, который способен понимать сложности наших стран», – отметил он.

Булат Султанов на это ответил: «Я заинтересован в том, чтобы мы с Китаем были на правильной стороне Истории и у нас есть все предпосылки для этого».

Китаевед Светлана Кожирова выделила три этапа в отношениях постсоветских государств Центральной Азии с КНР. В 90-ые годы контакты формировались и налаживались. 2001 – 2012 гг. прошли под знаком Шанхайской организации сотрудничества. Ну а 2013 – 2023 годы – это Пояс и Путь. Текущий этап отмечен ростом экономического сотрудничества и культурных обменов.

Неожиданный переход к многостороннему формату г-жа Кожирова объясняет тем, что «Китай заинтересован в увеличении емкости центральноазиатского рынка». Рост влияния Поднебесной в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане легко объясним территориальным соседством (с Душанбе дополнительно решаются многие вопросы безопасности из-за Афганистана), но и с Узбекистаном у КНР в прошлом году объем взаимной торговли составил рекордные $8 млрд. В 2023-ем темпы роста еще выше.

«Туркменистан – специфическое государство, но и его повело в сторону Китая. Первое место по поставкам трубопроводного газа в КНР, – указала Светлана Кожирова. – Растущее влияние Китая вызывает беспокойство среди определенных кругов населения в странах Центральной Азии». Китаевед добавила, что война на Украине привела к росту влияния Поднебесной в регионе.

Профессор КазНУ Майра Губайдуллина в условиях ломки международного порядка большие надежды возлагает на ШОС в качестве пространства стабильности и предсказуемости.

«Сегодня Поднебесная готова работать со странами региона по новым моделям торговли, инвестиций, культурного обмена», – подчеркнул Еркин Байдаров, востоковед. Китай растет, а потому естественным образом расширяет сферу своего влияния. Перед государствами Центральной Азии тем временем стоит задача «выжить в качестве самостоятельных акторов международной политики».

Елена Садовская, специалист по вопросам демографии и миграции, остановилась на сфере туризма. По индексу конкурентоспособности в туристической отрасли за 2021 год Китай занимал 12-ое место из 117 стран-участниц, а Казахстан 66-ое. В допандемийный 2019-ый туристы из КНР потратили $277 млрд.

После того, как в Поднебесной сняли ковидные ограничения, за 7 дней китайского Нового года в КНР было совершено 302 млн внутренних поездок и еще 3 млн внешних выездов. Если туристическая отрасль Казахстана проявит старания и гибкость, то ее ожидает хороший приток клиентов со стороны восточного соседа. Эксперт привела слова Си Цзиньпина «Китаю нужно больше знать мир, а миру нужно больше знать Китай».

Еще г-жа Садовская посетовала на то, что «нет активно действующего Общества казахстанско-китайской дружбы». В год десятилетия Инициативы Пояса и Пути было бы символично такое общество организовать.

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