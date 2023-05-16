Султан Эрдоган

Ключевым событием мая стали выборы президента и парламента Турции. Их результаты будут оказывать долгосрочное влияние, в том числе, и на Казахстан

Турция является уникальной страной тюркского мира – власти страны реально считают голоса избирателей на выборах, в отличие от других тюркских государств. Поэтому интрига в избирательной кампании сохранялась до самого конца. Явного преимущества не имел ни действующий президент Реджеп Эрдоган, ни кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Дополнительную неопределенность исходу выборов придавали катастрофическое землетрясение в юго-восточных провинциях страны, а также неожиданная болезнь действующего президента. Последняя даже спровоцировала волну слухов об отравлении Эрдогана.

Нужно отметить несколько интересных политтехнологических решений, которые продемонстрировали основные кандидаты:

Во-первых, лидеры гонки выставили дублеров, разбивающих голоса соперника. Для Реджепа Эрдогана таким дублером стал бывший выходец из его же партии Синан Оган (сейчас возглавляет Альянс Ata). Для Кемаля Кылычдароглу – Мухаррем Индже (лидер партии Memleket). В последний момент оппозиции (или скорее ее западным кураторам) удалось убедить Индже снять свою кандидатуру за три дня до даты голосования. Расчет был сделан на то, что его голоса поддержки хотя бы частично перетекут к Кылычдароглу в первом туре, и уже полностью – во втором (предстоят 28 мая). Команде Эрдогана не удалось сделать это со своим кандидатом-спойлером – Оганом. В итоге действующий президент потерял несколько процентов голосов сторонников националистических партий.

Во-вторых, вся избирательная кампания проходила при ожесточенной борьбе «социологических рейтингов». Провластные социологические службы «рисовали» победу Эрдогана уже в первом туре. Прозападные социологические агентства аналогичный успех «предрекали» кандидату от оппозиции. И те, и другие таким способом пытались заранее подготовить электорат противника к поражению.

В-третьих, использованы и достаточно дорогие технологии манипулирования общественным мнением. Так, непосредственно перед датой выборов, была проведена спекулятивная атака на национальную валюту – турецкую лиру. В результате она просела до годовых минимумов. Цель подобной атаки заключалась в провоцировании недовольства населения проводимым президентом Эрдоганом экономическим курсом, демонстрацией неспособности власти стабилизировать экономические процессы. Данная тема очень болезненна для Турции – финансовую систему страны лихорадит уже несколько лет, люди теряют накопления на банковских и пенсионных вкладах.

На избирательную кампанию оказали большое влияние и внешние факторы:

США и Великобритания предпринимали усилия по координации шагов объединенной оппозиции, даже добились поддержки основного оппозиционного кандидата со стороны прокурдской партии. Что потенциально давало Кылычдароглу около 12-15% голосов национальных меньшинств. С своей стороны Москва оказывала поддержку действующему президенту Эрдогану – обеспечила выполнение так называемой «зерновой сделки» на период избирательной кампании, а также приурочила загрузку ядерного топлива в первый реактор АЭС «Аккую» к дате выборов.

В конечном счете, все это и привело страну ко второму туру выборов с явным преимуществом действующего президента. Можно прогнозировать, что 28 мая большая часть сторонников Синана Огана будет поддерживать Реджепа Эрдогана. Что лишь увеличит его отрыв от Кемаля Кылычдароглу.

Выборы президента отодвинули парламентскую избирательную кампанию на «второй план». Хотя результаты парламентских выборов будут не менее значимы для страны:

— Победа партии власти и провластной коалиции действующего президента обеспечит скоординированную работу исполнительной и законодательной ветвей власти по возвращению Турции в круг значимых региональных держав.

— Победа оппозиционной коалиции приведет к тому, что парламент будет блокировать реализацию президентских инициатив. И в таком случае, Эрдогану не остается ничего кроме объявления досрочных парламентских выборов через полгода (ранее распустить только что избранный парламент нельзя).

Предварительные результаты парламентских выборов оказались разгромными для оппозиции. Если пропрезидентский блок партий в целом подтвердил результаты президентского голосования – более 49% голосов, то оппозиционный «Народный альянс» получил всего 35,1%. Что почти на 10% меньше поддержки оппозиции в рамках президентского голосования.

Для Казахстана, как и многих государств Центральной Азии, выборы в Турции будут иметь основополагающее значение. Сохранение текущего политического курса президента Эрдогана подкрепляет и процессы дальнейшей тюркской интеграции. Победа Реджепа Эрдогана 28 мая будет означать, что страна продолжит выстраивать самостоятельную геополитическую линию, балансируя на интересах США, с одной стороны, и Китая плюс России и Ирана, с другой.

При смене лидера существовали риски того, что политическая элита Турции переключится на проамериканский и проевропейский вектор. В ущерб другим геостратегическим направлениям. Тогда и перспективы Организации тюркских государств становятся неопределенными. Полного «сворачивания» проекта, скорее всего, не произойдет. Но его приоритетность для турецкой элиты существенно снизится. Победа кандидата от оппозиции запускала бы процесс возвращения Турции к парламентской форме правления. Также восстанавливался курс страны на интеграцию в европейские структуры – заявка Турции на вступление в ЕС рассматривается с 1987 года.

Результаты выборов показали принципиальный раскол турецкого общества на светскую, прозападную, либеральную часть и религиозную традиционную «глубинку», в большей степени ориентированную на защиту именно национальных интересов страны.

И по большому счету эта базовая характеристика общественно-политических настроений из Турции будет постепенно воспроизводиться в других странах «тюркского мира». Турция, как доминирующий игрок, будет задавать общую идеологическую и мировоззренческую повестку другим тюркским политическим элитам.

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