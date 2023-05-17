«18-19 мая в китайском Сиане состоится первый саммит «Центральная Азия–КНР». «Время выбора в эпоху перемен». «Почему книги для детей и школьные учебники не воспитывают наших детей, а шокируют»

Сетевой Казахстан 17 мая 2023г.

QMONITOR . KZ . «Как странам ЦА уйти от «ловушек прошлого» и использовать сближение с КНР?» — 18-19 мая в китайском Сиане состоится первый саммит «Центральная Азия–КНР» с участием всех шести руководителей государств, который, по прогнозам экспертов, будет иметь эпохальное значение для развития более тесных отношений стран ЦА с великим соседом. О том, почему такое стратегическое сближение является очень важным и от чего будет зависеть его успех, в своей статье рассуждает директор Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МНВО РК Айдар АМРЕБАЕВ.

TURANPRESS . KZ . «Какие реформы и модернизации предстоит осуществить в оборонном комплексе страны?» — Действительно, очередной этап реформирования и модернизации ВС РК реализуется фактически уже без малого полтора года, а точнее – с января 2022 года, когда в стремительную отставку было отправлен предыдущий министр обороны Мурат Бектанов. Впоследствии, в феврале того же года Бектанов был арестован, и через год осужден приговором Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам на 12 лет лишения свободы. В числе прочего, экс-министру вменялось в вину бездействие в ходе январских беспорядков, объявление незаконных приказов и оставление без защиты стратегических военных объектов.

TIME . KZ . «Время выбора в эпоху перемен» — Западных санкций, хоть и, как их называют, вторичных, за торговлю и сотрудничество с Россией странам Центральной Азии избежать, судя по всему, не удастся. Пример с узбекскими цементным заводом “Ахангаран” и компанией Akkermann Cement CA, против которых США уже ввели ограничения, — яркое тому подтверждение. Поэтому государствам ЦА ничего не остается, как развивать сотрудничество с Россией и Китаем. Такое мнение высказали эксперты в ходе круглого стола на тему “Санкции в отношении России и экономики стран Центральной Азии” в Алматы.

«Пишите письма!» — Чуть ли не правовой диверсией называют Социальный кодекс те, кому он, по идее, должен облегчить жизнь. По мнению общественников-инвалидов, с вступлением документа в действие тысячи казахстанцев окажутся в отчаянном положении. Кодекс должен вступить в силу 1 июля.

FORBES . KZ . «Как парень из Петропавловска стал звездой мирового брейкинга» — Брейк-данс, также известный как брейкинг, является одним из самых популярных и впечатляющих танцевальных стилей в мире. Родившись в Нью-Йорке в конце 1960-х в культурной среде афро- и латиноамериканских молодежных сообществ, брейкинг быстро распространился по всему миру. Однако сегодня брейкинг – не просто неформальное течение, а спортивная дисциплина. Более того, в декабре 2020-го стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) включил брейк-данс в программу летних Игр 2024 года в Париже… Все эти вещи Амир познал отнюдь не в Гарлеме, а в родном Петропавловске. Его детство прошло на окраине областного центра Северного Казахстана, в районе под названием Рабочий поселок.

ZAKON . KZ . «Свободная вода: может ли отсутствие контроля за уличными водоматами привести к проблеме» — Вода из автомата, прошедшая все возможные фильтрации, считается чистой и не сравнится с водой из-под крана. Этот бизнес основан на доверии пользователя. Кто контролирует сферу продажи воды через вендинги и проверяет ее качество, выяснял корреспондент…

AZATTYQ . ORG . ««Пустует, в аварийном состоянии». Почему в Алматы почти полтора года не могут отремонтировать сгоревшее здание на площади Республики» — Когда говорят о зданиях, пострадавших или уничтоженных во время Январских событий, всегда в первую очередь вспоминают городской акимат, резиденцию президента, реже здание телеканала «Казахстан». И почти никто и никогда не говорит о не менее узнаваемом объекте — о бизнес-центре на площади Республики. В отличие от перечисленных строений его судьба до сих пор не определена.

«Слежки за мусульманами, преследование «нетрадиционных». (Не)свобода вероисповедания в Казахстане» — Среди наиболее значительных проблем в сфере свободы религии в Казахстане государственный департамент США называет ограничение прав религиозных меньшинств и лишение людей свободы в связи с их религиозными взглядами.

LITER . KZ . «Читающие в темноте: как житель Семея обучает незрячих Корану» — Все понимают, насколько важно незрячему человеку иметь реальную возможность не просто ощущать листы бумаги, книги, слушать аудио, а читать их самому. Такой шанс появился у горожан Семея. Ведь теперь, чтобы ознакомиться с Кораном, не нужно будет просить кого-нибудь его прочитать. Система чтения и письма слепым методом, названная в честь знаменитого французского ученого Луи Брайля, существует более двухсот лет. Коран на этот лад был переведен только некоторое время назад.

CARAVAN . KZ . «Почему книги для детей и школьные учебники не воспитывают наших детей, а шокируют» — Дочери-первокласснице для усиления техники чтения мы купили книжку «Десять историй по слогам», и, надо сказать, буквы на страницах крупные, слова разбиты на слоги, читать её удобно. Если бы еще не нелогичные и коряво написанные тексты. Самый «смешной» здесь про ослика и мышонка. Перескажу вкратце. Ослик в лагуне рвал цветы, когда из травы выскочил мышонок. Он спросил ослика, зачем он собирает букет. Может, он отнесет его маме? Ослик сказал, что букет предназначен не для мамы, и пригласил мышонка пойти с ним. Далее цитирую: «Они пришли к ослику домой. Ослик повел мышонка к вольеру во дворе, в котором сидел кролик». Оказалось, что сегодня день рождения кролика, и букет предназначался ему.

KAZPRAVDA . KZ . ««У родителей без квартир и машин отберут детей» – новая рассылка переполошила казахстанцев» — В WhatsApp казахстанцы рассылают сообщение с призывами голосовать против нового приказа, размещенного на портале «Открытые НПА»… В тексте проекта нет ничего о том, что казахстанские семьи должны иметь несколько квартир и машин, а также поголовно быть бизнесменами. Также в нем вообще не говорится об изъятии детей из семей или о принудительном психиатрическом лечении.

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