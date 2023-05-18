Что волнует душу казаха в середине мая

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Все будем казахами?» — Полемика вокруг идеи называть граждан Республики Казахстан казахами, а не казахстанцами началась не сегодня. Но именно сегодня она приобретает конкретные очертания. Ровно полмесяца назад она вновь стала живо обсуждаться в общественном мнении и вряд ли теперь затихнет… Как известно, 1 мая в Казахстане традиционно и широко отмечается как День народного единства в Казахстане. Президент страны Касым-Жомарт Токаев по традиции выступил с речью, обращенной ко всем гражданам страны на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана – «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие». Ее можно прочесть как на государственном (казахском) языке, так и на русском

Разумеется, эти теплые и ясные пассажи, обрисовывающие облик Казахстана как территории межнационального согласия и единения, гарантом которой выступает и является государствообразующая нация, вселяют в уверенность в завтрашнем дне у всего независимого Казахстана. И коли речь зашла о гражданской нации, о таком приоритете, то логично было бы, что все граждане РК стали бы… «казахами». Надо сказать, что эта идея давно витает в воздухе. Сейчас видно в связи со многими обстоятельствами внешней и внутренней политики она стала явно актуализироваться. Аккурат перед речью президента ее озвучили в стенах парламента ряд депутатов. Допустим, мажилисмен Айдос Сарым пояснил на обоих рабочих языках, что за последнее время в Казахстане серьезно поменялась этнодемографическая ситуация, и перед властью стоит задача по перезагрузке идентичности граждан, которая бы объединяла всех. Сарым заявил, что выступает за то, чтобы отходить от термина «казахстанцы» к термину «казахи» для всех граждан республики. Также он отметил, что сейчас важно, «чтобы сами казахи поняли и приняли свою историческую ответственность перед страной. Перестали вести себя как национальное угнетенное меньшинство и взяли на себя миссию по объединению всех остальных вокруг себя. При этом этот процесс, по мнению мажилисмена, должен происходить без ущемления граждан по языку, национальности и культурным потребностям». Депутат напомнил, что Казахстан – одна из немногих стран, где комфортно проживают представители различных национальностей. Государство финансирует работу школ разных языков, а по количеству русских школ республика – лидер в СНГ после России.

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Не будем ворошить сонм статей и заметок, которые так или иначе, косвенно или прямо соприкасаются по поводу вероятного избавления от термина «казахстанец», а обратимся к социальным сетям, к такой, как например facebook. Считается что в ней обычно «тусят» люди, уже имеющие некий интеллектуальный, жизненный багаж. Там легко можно встретить действующих и отставных политиков, в том числе и оппозиционных, депутатов, министров, крупных бизнесменов (и не крупных тоже!), журналистов, представителей научной среды и т.д. На своей «стене» депутат Мажилиса Самат Нуртаза (такой же билингв как и его коллега А. Сарым – прим.) написал: «Михаил Ломтадзе – қазақ. Владимир Ким – қазақ. Александр Машкевич – қазақ. Геннадий Головкин – қазақ. Роман Скляр – қазақ. Ислам Байрамуков – қазақ. Максим Рожин – қазақ. Геннадий Шиповских – қазақ. Алексей Цой – қазақ. Осының несі жаман? Неге қарсы шығып жатырсыздар?». Тут и без перевода ясно, о чем идет речь, разве что кроме двух последних строчек: «Что в этом плохого (имеется в виду в том, что банкир Ломтадзе и знаменитый боксер Головикн – казахи?)? Почему нашлись противники такой идеи?».

Кого же имеет в виду Самат Нуртаза? Удивительно, но имеется в виду Мухтар Тайжан, считающийся видным национал-патриотом. В другом своем посте депутат пишет: «Когда наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев призывает народ к единому целому, в текущие нелегкие времена объединяя тем самым общество, чтобы проще было противостоять тем же внешним угрозам, некие люди не принимают слова главы государства, а наоборот, говорят: «Все не могут быть казахом!», «другие нации имеют право (имеется в виду не называться «казахом»! – прим.»). Один из них – Мухтар Тайжан. Ну а что говорил этот человек несколько лет назад… Ведь в архиве все хранится». А затем идет цитата от 2013 года, принадлежащая Мухтару Тайжану, написанная, кстати, на русском языке: «Кыргызстанцы, узбекистанцы, туркменистанцы, таджикистанцы – таких понятий нет. Так почему же есть понятие казахастанцы? С научной точки зрения в Казахстане живет один народ – это казахи, остальные – диаспоры, у которых есть собственные национальные государства. А у нас больше другой страны нет. Все граждане Казахстана должны это правильно понять. Поэтому Казахстан должен стать национальным государством казахского народа». Воистину, архивы все хранят. И есть разница между гражданской нацией и тем, за что 9 лет тому назад ратовал М.Тайжан, который помимо своего национал-патриотизма старался всегда быть просвещенным либералом.

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В Алматы на ХVI съезде Союза писателей Казахстана утвердили новый состав правления союза, а его председателем избрали общественного деятеля и журналиста Мереке Кулкенова…

Наиболее подробно в серии небольших заметок ход съезда, мнения писательской среды освещал интернет-сайт газеты «Жас Алаш». Все они были сдержанными и чего-то скандального они не несли. Прямо 12 мая, в день проведения съезда депутат Мажилиса, известный литератор и журналист, основатель издания «Казак унi» высказался в том духе, что надо прекратить всякие дрязги в социальных сетях по поводу кандидатов и съезда в целом, а то это уже выходит за всякие рамки и становится событием важнее, чем выборы президента страны. При этом он поднял свою любимую тему и подковырнул писательское сообщество за то, что они практически не поднимает вопросы по проблемам языка (разумеется, казахского). Но тут же сказал, что он против идей вообще закрыть Союз писателей как структуру. В такое время Союз нужен – заявил он.

Другой известный литератор и много выступающий на разные темы воспитательно-патриотического толка Марат Токашбай сказал, что такое большое собрание, на котором писатели выслушают отчет за пятилетнюю работу, наметят новые планы, крайне важно. Он против всех тех лишних разговоров, бурливших в творческой среде накануне съезда – сегодня необходимо единство помыслов и спокойствие сказал он. Прославленный поэт и драматург Иран Гайып прямо на собрании, не найдя в зале заместителя прежнего председателя и своего коллегу, поэта Акберена Елгезека, заявил: «Ол осында отыруы керек еді, қайда, неге мұнда отырмайды?» – «Он должен был быть здесь. Почему его тут нет (в смысле на собрании)». Далее «Жас Алаш» напоминает: «Осыдан бір ай бұрын Ақберен Елгезек «құрылтайдың спектакліне қатыспаймын, өзінің фейсбук парақшасында жариялаған болатын» – «За месяц до курултая (собрания) Акберен Елгезек в фейсбуке написал, что он не будет «участвовать в спектакле под названием курултай». Об этой ситуации мы тоже упоминали в одном из своих обзоров…

Как бы то ни было тема смены руководства в СП еще будет отдаваться эхом в казахскоязычных СМИ и мы еще узнаем немало подробностей по данному поводу.

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«Айдос Сарым заступился за казашек» — Депутат Айдос Сарым прокомментировал вопрос безвизового режима с Китаем. Его мнение опубликовала Altyn-orda.kz. По мнению депутата, не стоит казахских девушек приравнивать к овцам. Он призвал соотечественников не боятся безвизового режима.

В казахстанском обществе бурно обсуждается вопрос китайской экспансии, пользователи социальных сетей обеспокоены желанием Казахстана и Китая ввести безвизового режим для граждан двух стран. Одни считают, что из-за этого в Казахстан ринутся граждане Китая и увеличится количество браков между казахскими девушками и китайскими парнями. По мнению депутата Айдоса Сарыма, живя страхами XII века, казахстанцы могут лишиться многого.

«Если мы правильно воспитаем наших девушек, будем прививать им правильный патриотизм и культуру, то никто никуда не денется. Я бы сказал то же самое нашим мальчикам. Мы не пали до такого уровня, чтобы от нас сбегали девочки. У каждого человека есть совесть, выбор. Например, я читал пост, где утверждается, что в Китае 18 млн холостяков, они могут завтра забрать в жены наших девушек. По мне, глупо так считать», — сказал депутат.

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Интервью казахстанского депутата Жигули Дайрабаева опубликовали в издании Adyrna.kz. В этом интервью Жигули Дайрабаев рассказал, почему в последнее время много шума вокруг его персоны. По его мнению, это дело рук его «друзей», но он не намерен опускаться на их уровень, и намерен приносить пользу во благо государства.

По данным издания, вокруг депутата мажилиса от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаева много скандала. Вначале этот скандал был связан его сыновьями, затем появились жители Меркенского района Жамбылской области, его земляки в социальных сетях обвинили депутата в земельном скандале и в незаконном оформлении недвижимости. По мнению самого депутата, если и были допущены определенные юридические ошибки, то это будут решать правоохранительные органы. В целом, депутат знает, кто стоит за всеми этими скандалами, но он не обижается на них. Он решил поступить по заветам казахского поэта Абая Кунанбаева, который призывал казахов любить и уважать друг друга. Поэтому депутат заявил, что не намерен опускаться на уровень своих «друзей».

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Ару ТЕНТЕКАЛИ — «В Казахстане стали обсуждать возможность законодательного запрета советской символики» — На портале Zhasalash.kz была опубликована статья Серика Жолдасбая о недавних маршах с советской символикой в честь 9 мая в Казахстане.

В честь Дня Победы граждане из разных регионов страны провели военный парад с флагом Советского Союза. В обществе активно обсуждается, насколько правильно выходить с флагом Советского союза в независимом Казахстане.

«Когда дело доходит до людей, которые выходят с красным флагом Советского Союза, то почему у компетентного органа оказываются связаны руки? Вот этот вопрос мы задали самому Марату Ахметжанову», ― сказал автор.

«Поскольку мы живем в правовом государстве, это разрешено, поскольку на него нет ограничений в законе. Так как их действия вызвали общественный резонанс, стражи органов внутренних дел провели пропагандистскую, агитационную, предупредительную работу. Это необходимо урегулировать законом. Если поднимется такой вопрос, депутаты предложат и примут. Если будет ограничение и действия будут незаконными, мы применим соответствующие действия в рамках закона», ― рассказал министр.

По словам автора, этот вопрос стоит задать в мажилис о возможном законодательном запрете использования советской символики.

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На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Нуртая Ерназара о ХVI курылтае писателей Казахстана. Автор рассказал, как громко провели курылтай. Он отметил, что на его памяти это был самый спокойный курылтай, который пытались закончить как можно скорее. Не нашлось времени даже для дискуссий.

«На вопрос Несипа Жунисбаева о том, почему председатель не избирается делегатами и зачем тогда их присутствие, ответили, что по уставу делегаты не имеют права избирать председателя. И теперь союз, который недоволен нынешним обществом, повествует о своих горестях и переживаниях, но не может перечить правительству и просит подаяния у различных акимов, будет продолжать свое существование. В обществе, не говорящем на казахском, никогда не загорится звезда писателей и поэтов, пишущих на казахском. Бедняки и несчастные, у которых есть только название союз», ― высказался Нуртай Ерназар.

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На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Диаса Нуракына о благосостоянии народа Казахстана.

Автор напомнил, что недавно был опубликован список 50 самых богатых людей страны. 49 из них остались в рейтинге.

«А недавно вышла статистика бедных в Казахстане. В этом году в число этих бедняков вошли еще 40 тысяч человек. Наши амбиции войти в число 30 развитых стран с каждым годом становятся все более неисполнимыми», ― посетовал он.

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Гульзат АКЖОЛОВА – «Мечты сбываются: внучка отправила 80-летнюю бабушку в путешествие по Европе» — Нургайни апа побывала в трех странах Европы. А долгая дорога к путешествию началась много лет назад. С мечты ее внучки Назиры, пишет Мassaget.kz.

По словам Назиры, путешествие бабушки она планировала с раннего детства.

«Когда я была маленькой, лет шести-семи, заболела гриппом. В то время моя «дау мама» (бабушка) ухаживая за мной, сидела рядом день и ночь. Чтобы немного отвлечься от болезни, мы начали мечтать, и я спросила ее, куда она хотела бы поехать. Она ответила: «Париж, Венеция». Помню, я сказала, что надо же красивое платье и обувь, чтобы поехать туда. С тех пор я мечтала показать бабушке эти два города», – вспоминает Назира.

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«Деньги есть — школы нет: в ЗКО аким отдал свой кабинет ученикам» — Партия AMANAT вроде добилась выделения средств на ремонт школы, но не проконтролировала их своевременное поступление, пишет Жас Алаш.

Школьники села Амангельды Таскалинского района Западно-Казахстанской области вынуждены учиться в помещении акимата, а сам аким переехал чуть ли не в подсобку. Но все же места в его кабинете не хватило, поэтому под «классы» отдали и сцену местного дома культуры.

«У нас в классах не так много детей — десять, двенадцать, пятнадцать… Вот почему учеников можно поместить в кабинете акима, а в Доме культуры «школьную территорию» просто отгородили занавесками. Совместно с акимом делаем все, что в наших силах, чтобы не прерывать учебный процесс», — говорит директор школы Анар Габдуллина.

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