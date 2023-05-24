«Этнополитика в РК: нужно начать с разговора о скрытой дискриминации и застарелых обидах». «Уехать или вернуться? Актуальные тренды социологии миграции в Казахстане». «Как налоговая централизация тормозит развитие регионов РК»

Сетевой Казахстан 24 мая 2023г.

QMONITOR . KZ . «Этнополитика в РК: нужно начать с разговора о скрытой дискриминации и застарелых обидах» — Судя по последним выступлениям президента РК, государство в ближайшее время намерено стать активным игроком на поле этнополитики, чтобы продвигать такие ценности, как гражданское единство, общенациональная идентичность и этносоциальная целостность страны. О том, насколько успешными могут быть эти усилия, каков сегодня этнополитический фон и какие ключевые проблемы в сфере межнациональных отношений необходимо решить в первую очередь, мы беседуем с Толганай УМБЕТАЛИЕВОЙ, политологом, кандидатом политических наук, генеральным директором Центральноазиатского фонда развития демократии.

IA — CENTR . RU . «Уехать или вернуться? Актуальные тренды социологии миграции в Казахстане» — В Казахстане сохраняется тенденция роста трудовой и академической миграции, в том числе в молодежной среде. В то же время республика является одной из немногих стран Центральной Азии, принимающих трудовых и этнических мигрантов на своей территории. Долгосрочные миграционные тренды Казахстана – с учетом ситуации по всему региону ЦА – проанализировали специалисты кафедры политологии факультета журналистики и политологии ЕНУ им. Л. Н. Гумилева (Астана) – докторант Лаура Демесинова и доцент Гаухар Абдрахманова в статье для научного журнала «Казахстан-Спектр».

FORBES . KZ . Жаныбек АЙГАЗИН – «Теряя финансовую независимость: как налоговая централизация тормозит развитие регионов РК» — Необходимо признать, что региональное развитие страны происходит неравномерно, несмотря на усилия по совершенствованию межбюджетных отношений, передаче налоговых доходов в региональные бюджеты (КПН за МСП), поддержки местного самоуправления с приданием статуса районным и поселковым бюджетам, увеличения размеров трансфертов в нижестоящие бюджеты. Все усилия по выравниванию уровня развития регионов не увенчались успехом: разница ВРП на душу населения регионов за последние 10 лет расширилась с 9,3 раз до 11,8 раз в 2021 году. Региональное развитие нашей страны определяется унитарной формой государственного устройства, административно-территориальной организацией, экономической специализацией областей и сложившимися межбюджетными отношениями.

ROSBALT . RU . Талгат КАЛИЕВ, политолог – «Возможен ли рецидив январского протеста в Казахстане?» — К сожалению, вероятность повторения январских событий в Казахстане не только остается высокой, но и возрастает с каждым днем. Чему способствует целый ряд объективных факторов. Главным из которых является сохранившаяся в массах так называемая блуждающая энергия протеста. Сама природа массовой психологии чрезвычайно сложна для рационального анализа, что никогда не позволяло точно прогнозировать сценарии и траектории эволюции протестных настроений. Но одновременно с этим диагностирование их наличия относится к категории едва ли не осязаемых физически.

TENGRINEWS . KZ . «Угрозы жизни, забастовки в Жанаозене и проблема с водой. Интервью акима Мангистауской области» — Редакция Tengrinews.kz продолжает общаться с акимами казахстанских регионов. В этом интервью глава Мангистауской области Нурлан НОГАЕВ вспоминает январские события, высказывается о забастовках в Жанаозене и отвечает на вопрос, что останется после него — Если я скажу, что не было страшно, «я выполнял свой долг», я буду лукавить. Да, страшно, конечно, было. Там разные выкрики с разных сторон. Угрозы. Прямые угрозы жизни были.

TIME . KZ . «БАКАДные ценники» — Когда откроют Большую Алматинскую кольцевую автодорогу, сколько будет стоить проезд, кто и как сможет оформить льготный абонемент. Итак, свершилось: 15 июня обещают официально запустить движение по новой трассе. Эту пока ориентировочную дату на брифинге в Алматы назвал заместитель председателя комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Жамбыл БАКТИЯР. На Большую Алматинскую кольцевую автодорогу можно заехать с семи направлений: крайнее — с запада на пересечении с трассой в сторону поселка Узынагаш, с востока — с магистралью на Талгар.

«Вот эта улица… Здесь будет дом?!» — BI Group на проезжей улице в Алматы вырыла котлован для очередного “человейника”, при этом дольщикам уже проданы несуществующие квартиры. Очередной строительный скандал в южной столице дошел до стен парламента. Депутат мажилиса Бакытжан БАЗАРБЕК, юрист по земельному праву, специально прилетел из Астаны на встречу с жителями микрорайона, чтобы выяснить, как акимат Алматы умудрился продать застройщику участок с улицей общего пользования.

TURANPRESS . KZ . «Запретят ли в Казахстане энергетики?» — Еще в нулевых годах алкогольный энергетический напиток был непременным атрибутом модного образа. Сегодня же любой младший школьник запросто покупает баночку не алкогольного, но не менее вредного стимулятора. Между тем, очередное наступление на энергетики готовится не только в Казахстане, но и в масштабах всего ЕАЭС.

LITER . KZ . «Повально продают квартиры: как живут экибастузцы после ЧП» — Аварию на ТЭЦ в Экибастузе можно назвать одной из крупнейших в Казахстане. Практически всю зиму горожане вынуждены были мерзнуть в собственных квартирах, запасаться обогревателями и молиться, чтобы из батарей опять не хлынула вода. Журналист поговорила с местными жителями о жизни угольного моногорода после многочисленных аварий. Введенная в эксплуатацию в 1956 году Экибастузская ТЭЦ этой зимой пережила несколько аварий. Специалисты отмечают, что порыв был не менее в 40 местах энергоузла. Последовавшие за аварией отключения тепла, воды не могли не отразиться на жизни простых жителей.

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