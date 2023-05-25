Что волнует душу казаха в конце мая

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Обиды и склоки…» — Как мы и писали в предыдущем обзоре, эхо от смены руководства в самом большом творческом союзе, самой большой общественной организации, объединяющей людей творчества, в данном случае – литераторов РК, еще рокочет в общественном мнении, в масс-медиа…

Так, в еженедельнике «Қазақ әдебиеті», печатном органе Союза писателей РК, вышла большущая подборка мнений многих маститых членов СП. Эти мнения предваряло большое вступительное слово от главного редактора казахскоязычной «Литературки» Даурена Куата. Вся эта огромная полоса называлась «Әдебиет әлемжелінің бетінде жасалмайды» – «Литература создается не в социальных сетях». Судя по всему, Д. Куата некоторым возмутила та горячность критических суждений в адрес СП, которая выплескивалась в социальных сетях и различных пабликах – как перед съездом, так и в канун его проведения.

Уже стало общим местом громогласно ставить вопросы о самом существовании такой организации как Союз писателей, каждый год возникает масса обиженных, которые надеялись на премии, звания. В общем, претензий к существованию, к функционированию Союза писателей как организации всегда много, но в выборный год это волна нарастает до небес. И главред «Қазақ әдебиеті» намекает, что писатели вообще-то должны писать художественные произведения, стихи, прозу и оцениваться по мастерству, а не заниматься склоками и наездами на СП. Он достаточно высоко оценивает пятилетнюю работу бывшего председателя правления Союза писателей Улугбека Есдаулета, учитывая к тому же такой непреложный факт, что именно на эти годы выпала ковидная пандемия…

После такого введения были приведены мнение таких литераторов, которых Даруен Куат считает болеющими за казахскую литературу профессионалами. Это: поэты Бақытжан ҚАНАПИЯНОВ, Ханбибі ЕСЕНҚАРАҚЫЗЫ, Байбота Қошым-Ноғай, Серік АҚСҰҢҚАР, Әбубәкір ҚАЙРАН, Қорғанбек АМАНЖОЛ, Әлия ІҢКӘРБЕК, Хамит ЕСАМАН, Бауыржан ӘЛІҚОЖА, Біржан АХМЕР, Сүндет СЕЙІТОВ, прозаики и драматурги Сұлтанәлі БАЛҒАБАЕВ, Қуандық ТҮМЕНБАЙ и др.

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Не менее любопытной выглядит бурление в среде кинематографистов Казахстана. Там соль интриги заключается в том, что немалая часть киношников возмутились результатами конкурса Государственного центра поддержки национального кино. Состоялся даже целый митинг, участники которого теперь вынуждены платить штрафы. Об этом событии еще накануне, 12 мая, помимо многих других сообщал и один из самых популярных ютуб-каналов «Уакыт корсетеды», пригласив актера кино и театра Азамата Шарғына.

До этого еще в начале мая на этом ютуб-канале вышло несколько передач с сыном и первой женой известного политического и государственного деятеля РК, покойного ныне Заманбека Нуркадилова. После чего пошел хейт (в данном случае – склока, скандал) со стороны Макпал Жунусовой в адрес первой супруги З. Нуркадилова. Певица заявила о якобы недостойном поведении первой супруги. Свое возмущение выразила и первая супруга Нурбике и дочь Куралай. Причем скандал выплеснулся за пределы казахскоязычных медиа в русскоязычные источники. И о затишье говорить явно рано… Ютуб-канал «Уакыт корсетеды» стал заметным источником определенных тем, которые или сами по себе становятся информационно ёмкими и одновременно горячими, либо подхватывают назревающие острые темы (бунт киношников)…

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Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Война в Украине ослабила Россию и сделала Китай главным партнером Казахстана» — На портале Аdyrna.kz было опубликовано высказывание Асхата Қасенғали об экономическом сотрудничестве между Казахстаном и Китаем.

По словам автора, на данный момент переговоры между Казахстаном и Китаем являются самой обсуждаемой темой.

«Президент в ходе рабочей поездки подписал 23 документа. Нынешняя встреча была посвящена наращиванию экономических связей между Казахстаном и Китаем. При этом растет товарооборот и торговля между двумя странами, в прошлом году эта сумма достигла 31 млрд долларов. Раньше для нас главным партнером в экономике была Россия, а теперь ее заменяет сосед с Востока», ― отметил автор.

По его словам, причиной этого является война России в Украине, так как санкции мирового сообщества позволили ослабить влияние Москвы на страны Центральной Азии.

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На портале Sn.kz было опубликовано высказывание Қуаныша Еділхантегі о способе захоронения, который начал распространяться в регионе Каркаралы.

В Каркаралы начали рекламировать новый способ захоронения людей. По нему могила копается не очень глубоко, поверх кладут деревянный щиток, а тело кладут на правое плечо.

Над ним не возводят мазар, а кладут лишь камень с именем. По словам автора, на распространяемом видео одна 95-летняя бабушка уже была захоронена таким образом, по согласию детей и родственников.

«Все это они интерпретируют как недопущение расточительности. И что это значит? Идея арабизации вышла на новый уровень и перешла к действию. Для арабов, которые хоронят усопших в песке, неважно, строить ли мазары или нет, поскольку наутро их все равно покроет песком. Я считаю, что почитание умерших должно оставаться неизменным. Это традиции, идущие от предков, сакские курганы, насыпная почва со временем превратились в куполообразные мазары в форме юрты и стали национальным брендом», ― отметил автор.

По мнению Қуаныша Еділхантегі, такие же мазары, которые сохранились на территории Китая спустя столетия, свидетельствуют о принадлежности этих земель древним тюркам.

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На портале Аbai.kz было опубликовано открытое письмо певца и композитора Ерлана Төлеутая о работе министерства культуры и спорта.

«На правах человека, который страдает от безразличия министерства культуры и спорта, заявляю, что его уже можно ликвидировать и создать новое министерство «массовой культуры». Также нужно оставить его работать на русском языке, потому что это министерство не работает во благо казахской культуры. Оно поддерживает в основном тех артистов, которые деморализуют нацию, и бессознательно осуществляют экспансию зарубежной музыки, поддерживая и прославляя чужую культуру», ― посетовал автор.

По мнению Төлеутая, еще одним свидетельством является то, что на всех государственных и народных праздниках выступают только звезды эстрады.

На всех гостелеканалах непрерывно работают дни и ночи различные развлекательные программы, посвященные пропаганде «фанерщиков».

По его словам, практически нет программ по продвижению национального искусства. Он также добавил, что в правительстве награждают, восхваляют и зовут на приемы тех же «фанерных» звезд и спортсменов. А деятели других сфер искусства, науки и образования: театра и кино, искусства домбры (не говоря о тех, кто прославился с советских времен) никогда не были на приеме у главы государства.

«Это означает, что Казахстану не нужны новые лица. У нас прославляют только тех, кто выиграл мировые спортивные состязания. Потому что им нужен кратковременный результат! А проблемы национальной науки и культуры остаются проигнорированными», ― заявил музыкант.

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Гульзат АКЖОЛОВА – «Выборы прошли — платных дорог стало больше» — Раньше мы хвастались, что «территория страны обширная», теперь грустим, поскольку добраться из одного конца Казахстана до другого становится все дороже, пишет Жас Алаш. Лето – это время, когда казахи берут отпуск, едут на отдых или проведать родственников. И похоже, что с в этом году это сильно ударит по карману простых людей. Потому что билеты на поезд, одно из средств сообщения, стали дороже… Если ехать на машине, то к расходам на бензин прибавилась плата за дорогу. Билет на поезд стал дороже, на самолет и без всякого повышения очень многим не по карману. Похоже, что для казахстанцев, которые раньше мечтали об отдыхе за границей, теперь становится мечтой, попутешествовать по своей стране.

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«Программа стыда: строители остались без денег, люди без жилья» — Приостановка ипотечной программы «7-20-25» негативно сказывается на всех, пишет портал Massaget.kz. Льготная программа 7-20-25 помогла многим обзавестись собственным жильем. Однако довольно быстро после запуска программы в нее стали вводить ограничения, которые сократили круг возможных претендентов. Более того, ограничения коснулись и сумм, которые государство выделяет на реализацию программы.

Например, многодетная мать Зейнегуль Алубаева хотела взять двухкомнатную квартиру в 2022 году и вложила 11 миллионов 200 тысяч тенге, надеясь недостающую сумму получить по программе. Однако лимит, выделенный на регион, исчез в мгновение ока.

«Нам сказали подать заявку онлайн. Мы пошли в банк в 9:30 — сказали, программа откроется в 10:00. И как только открыли, мы начали подавать заявку. Это заняло меньше минуты, но мы все равно не успели», — рассказала женщина.

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«Писатель не должен быть оппозиционером»: Мереке Кулкенов стал главой Союза писателей», — сообщает Qamshy.kz. Мереке Кулкенова избрали председателем Союза писателей. Ранее сообщалось, что бывший руководитель данной организации Улыкбек Есдаулет отказался от занимаемой должности.

Во время своего выступления новоизбранный руководитель Союза писателей Мереке Кулкенов заявил, что писатели не должны быть в оппозиции.

«Быть в оппозиции, это значит, быть против главы государства», — заявил Кулкенов.

По данным издания, новый руководитель Союза писателей хвалил Токаева и сказал, что он уделяет внимание писателям и что будут созданы хорошие условия для писателей.

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