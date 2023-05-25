От каких болезней больше всего вакцинируются в мире?

О вакцинации от различных болезней осведомлены 89% населения мира, эффективность отмечают 63%, а безопасность — всего 61%

По итогам совещания, проходившего 20–23 марта текущего года, Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) пересмотрела дорожную карту по определению приоритетов использования вакцин COVID-19, чтобы отразить в ней воздействие штамма «омикрон» и высокий уровень популяционного иммунитета, достигнутый в результате инфицирования и вакцинации.

До пандемии COVID-19 в мире уже существовал ряд инфекционных заболеваний, от которых десятилетиями вакцинировали детей. Так, согласно данным ВОЗ, в 2021 году в мире больше всего малышей было охвачено БЦЖ-вакциной от туберкулёза: 84% детей. С 90-х годов от туберкулёза вакцинировалась большая часть детей — например, в 1980 году доля вакцинированных составляла всего 15%, а в 1990-м — уже 81%.

От дифтерии, столбняка и коклюша, как и от кори, в 2021 году вакцинировались 81% детей.

Наиболее часто несовершеннолетних жителей Земли вакцинировали также от гепатита В, полиомиелита и гемофильной палочки: от 71% до 80% детей. Две трети детского населения были привиты от краснухи. Меньше всего детей вакцинировали от ротавируса и жёлтой лихорадки.

На сегодняшний день в мире на высоком уровне сформировался коллективный иммунитет от кори (92%–94%), ветряной оспы и свинки (90%–92%), краснухи (83%–86%), полиомиелита (80%–86%), коклюша (82%), оспы (71%–83%), COVID-19 (65%) и дифтерии (62%).

Средний уровень демонстрирует коллективный иммунитет по таким болезням, как ВИЧ/СПИД (50%–80%), атипичная пневмония (50%–75%), простуда (50%–67%). На низком уровне сформировался коллективный иммунитет от эболы (всего 44%) и грипп (лишь 23%).

Согласно докладу Wellcome Global Monitor 2018, в ряде регионов мира провели опрос относительно мнения населения о вакцинации. В результате выяснилось, что 89% населения мира были осведомлены о вакцинах. Наиболее высокий показатель осведомлённости зарегистрировали в Северной Америке, а также в Австралии и Новой Зеландии (по 98%), низкий уровень осведомлённости наблюдался в странах Южной Африки (всего 44%).

При этом всего 61% респондентов считали, что вакцины безопасны. Самый высокий уровень доверия к вакцинам был отмечен у населения Южной Азии (85%), самый низкий — у жителей Западной Европы (всего 36%).

Эффективными вакцины считали 63% населения мира.

Важность вакцинации для детей отметили 76% опрошенных. Наиболее серьёзно к вакцинации детей относились жители Центральной Африки: важной её считали 92% населения. В Южной Европе и Восточной Азии только 60% населения отметили важность вакцинирования для детей.

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Информация предоставлена Ranking.kz

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