Способен ли Евросоюз конкурировать с КНР в Центральной Азии? 25.05.2023 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 524 0 Востоковед Адиль Каукенов о геополитических предложениях от Пекина и Брюсселя Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Базы знаний о протестах в Центральной Азии нет В Индии и Центральной Азии обеспокоены вопросами охраны мигрирующих видов птиц «Запад создает антикитайский фронт в Центральной Азии». «Саммит ЕАЭС: интеграция на фоне распадающейся на части мировой экономики». «Политико-экономическое маневрирование Казахстана между Китаем и Евросоюзом» Казахстан проигрывает Китаю по безвизу и воде «Формула власти в Центральной Азии: Семья + лояльность = стабильность?». «На сегодня практически любое более или менее значимое для семьи мероприятие оценивается как причина для тоя». «Мажилис превращается в репрессивную машину?»