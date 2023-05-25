«Запад создает антикитайский фронт в Центральной Азии». «Саммит ЕАЭС: интеграция на фоне распадающейся на части мировой экономики». «Политико-экономическое маневрирование Казахстана между Китаем и Евросоюзом»

Сетевой Казахстан 25 мая 2023г.

IA — CENTR . RU . «Ашимбаев: Запад создает антикитайский фронт в Центральной Азии» — По итогам саммита «Китай – Центральная Азия», прошедшего в Сиане 19 мая, Пекин подписал более 150 различных соглашений со странами Центрально-Азиатского региона на общую сумму $50 млрд. Самые большие инвестиционные предложения достались, безусловно, Узбекистану – Ташкент получит от Пекина 25 млрд долларов. Астана расположилась на втором месте – 23 млрд. Следующий саммит «Китай – ЦА» пройдет в Казахстане в 2025 году. О том, чем запомнился саммит и что осталось вне фокуса внимания мировых СМИ, Ia-centr.ru рассказал казахстанский политолог Данияр АШИМБАЕВ.

«Саммит ЕАЭС: интеграция на фоне распадающейся на части мировой экономики» — В Москве 24–25 мая проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Совет — высший орган Евразийского экономического союза. Лидеры страны ЕАЭС обсуждают энергетическую и продовольственную безопасность, технологическую и финансовую независимость, устранение регуляторных и торговых барьеров и развитие транспортной инфраструктуры. Стремительно меняющаяся реальность требует новых работающих механизмов интеграции. Подробнее — в материале Ia-centr.ru.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Дорожные войны» — На днях состоялся круглый стол, посвященный казахстано-грузинским отношениям, которые, как известно, в связи с войной в Европе получили новый импульс к развитию. Мероприятие было организовано казахстанским посольством в Тбилиси и главой аналитического центра «Geocase» Виктором Кипиани.

Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Политико-экономическое маневрирование Казахстана между Китаем и Евросоюзом» — На прошлой неделе прошли такие важные для Казахстана международные мероприятия, как государственный визит президента страны Касым-Жомарта Токаева в Китай, саммит «Центральная Азия – Китай» с участием руководителей соответствующих государств и второй Экономический форум «Центральная Азия – Европейский Союз». По итогам каждого из них достигнуты определенные результаты, в том числе рассчитанные на ближайшую перспективу.

FORBES . KZ . «Тимур Турлов о казахском языке, гражданстве, поглощениях и бизнесе в Украине и России» — Эксклюзивное интервью основателя Freedom Holding Corp. для Forbes.kz. Основатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур ТУРЛОВ (№5 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan) в интервью обозревателю Forbes.kz рассказал о приобретении инвестбанка в США, потере российского бизнеса, планах на украинский рынок, изучении казахского языка и влиянии «кейса Мухоряпова», а также об инвестициях в стартапы.

QMONITOR . KZ . «Есть ли смысл держать писателей и их Союз на иждивении государства?» — В середине мая состоялся съезд Союза писателей Казахстана, на котором избрали нового председателя этого общественного объединения: 69-летнего Улыкбека Есдаулета сменил 72-летний Мереке КУЛКЕНОВ, который ранее был одним из его заместителей. Это представители одного поколения литераторов – того самого, которое вступило во взрослую жизнь ещё задолго до перестройки и привыкло считать, что писатели должны находиться под патронажем и даже опекой государства, как было в советскую эпоху. Но насколько такая позиция адекватна современным реалиям?

«Живопись по-казахски: почему сегодня полезно вспомнить о номадическом романтизме?» — Изобразительное искусство часто воспринимается как довольно праздное занятие. А между тем странноватая картина нередко может ответить на вопросы, заданные авторитетными политическими аналитиками и уважаемыми общественными деятелями. Тема национальной идентичности и идеи бодро обсуждалась в Казахстане весь прошлый год. В центре международного интереса в последнее время – экологическая повестка. И, конечно, мало кому придет в голову искать ответы на эти современные вызовы в Музее им. Кастеева. А зря. Картины шестидесятников, создателей номадического романтизма, могут кое-что подсказать.

TENGRINEWS . KZ . «7 лет ожидания: почему развязку в Алматы до сих пор не достроили» — В Алматы на транспортной развязке на пересечении Сейфуллина — Жансугурова до сих пор не наблюдается активных ремонтных работ. Спустя год после последнего визита корреспонденты вновь выехали на строительную площадку и зафиксировали необычную ситуацию. Подробнее читайте в нашем фоторепортаже. Пересечение проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова является одним из самых оживленных перекрестков в мегаполисе. Каждый час здесь проезжают тысячи машин. В этой связи городские власти еще 10 лет назад задумались о строительстве автомобильной развязки.

CARAVAN . KZ . «Миллиарды рублей в банках Казахстана: почему стране нужно от них избавляться» — Вывоз российской валюты из Казахстана вызывает интерес и вопросы о причинах и актуальности такого решения, ведь оно также может иметь несколько обусловленностей и последствий, которые важно рассмотреть и проанализировать.

AZATTYQ . ORG . ««Чёрная метка до конца жизни». Тысячи казахстанцев подают заявки на банкротство, большая часть получает отказы» — Во время многотысячных митингов в январе 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать закон о банкротстве физических лиц для «стабилизации социально-экономической ситуации». Закон, который обсуждался ещё с 2014 года, приняли через год. Азаттык разбирался, насколько массовый характер носит процедура банкротства и может ли она помочь казахстанцам вылезти из долговой ямы.

LITER . KZ . «Вместо гаек миксер и скалка: как хобби павлодарца переросло в заработок» — Кто сказал, что печь торты прерогатива девушек? Данияр Смагулов из Павлодара, проработав более восьми лет оператором технологической установки на заводе, решил попробовать себя в другой сфере. И выбор его пал на профессию кондитера. Liter.kz узнал, как Данияр решился совмещать работу и кулинарные творения.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Телохранитель» — Из далекой Бельгии пришла печальная весть: скончался Петр Афанасенко. Младому и дерзкому поколению казахстанцев, которое по объективным и субъективным причинам не знает о всех перипетиях политической жизни конца 90-х — начала 2000-х, возможно, это имя мало что говорит. В 1994-1997 годах Петр Афанасенко был начальником службы охраны премьер-министра Акежана Кажегельдина. Эти годы он, как офицер и истинный патриот, посвятил службе, в первую очередь, государству, которое поручило ему, как и другим, обеспечивать охрану высших руководителей страны.

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