Турция остаётся для Казахстана важнейшим торговым партнёром и инвестором

Турция заняла четвёртое место в списке торговых партнёров Казахстана

Выборы на пост президента Турции стали одним из самых обсуждаемых политических событий международной новостной повестки мая. Результаты первого тура показали, что действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет серьёзную конкуренцию в виде оппозиционной коалиции, выдвинувшей Кемаля Кылычдароглу. Судя по высказываниям экспертов и политологов из ЦА, для большинства центральноазиатских стран возможная смена лидера в Турции даёт неопределённость в перспективах совместных проектов, взаимной торговли и положения мигрантов. Перед вторым туром выборов, который пройдёт в этой стране 28 мая, редакция Finprom.kz выделила главные направления сотрудничества Казахстана и Турции.

За последние три года Турция поднялась в списке ведущих торговых партнёров Казахстана с 6-го на 4-е место. В прошлом году удельный вес казахстанско-турецких взаимных операций составлял 4,7% от всей внешней торговли РК. Этому способствовал резкий — на 54,4% — рост взаимного товарооборота. В 2022 году страны обменялись товарами на 6,3 млрд долл. США.

В торгово-экономических отношениях Турция для Казахстана — это, в первую очередь, покупатель наших товаров, а лишь потом — поставщик. Три четверти взаимной торговли — 74,9% — составляет казахстанский экспорт. В прошлом году за продажу различных товаров наша страна получила от Турецкой Республики 4,8 млрд долл. США — сразу на 60,3% больше, чем в 2021-м. Этому способствовали рост физических объёмов поставок и удорожание продукции.

Импорт из этой западноазиатской страны за прошлый год тоже вырос. Казахстан импортировал из Турции 316 тыс. тонн различных товаров на 1,6 млрд долл. США (плюс 39,3%). Это информация из таможенной статистики Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

Судя по структуре экспорта, Казахстан может заинтересовать Турцию в основном лишь сырьевыми товарами. Нефть и нефтепродукты занимают 70,3% всего стоимостного объёма экспорта из РК, или 3,3 млрд долл. США. В прошлом году Турция нарастила закупки казахстанского чёрного золота почти на четверть. Из-за роста цен на нефть на мировых рынках рост в стоимостном выражении составил 79,5%.

Перестройка мировых торговых цепочек из-за войны, развязанной Россией в Украине, привела к тому, что Турция потеряла часть своих поставщиков угля из ЕАЭС и обратилась за этим товаром к Казахстану. Так считают аналитики АО «Центр развития торговой политики „QazTrade“», составившие обзор внешней торговли Казахстана за 2022 год. Таможенная статистика подтверждает: объём экспорта угля в Турцию в тоннах за январь–декабрь прошлого года вырос на 58,2% в натуральном выражении и в 4 раза в деньгах.

Кроме того, Турция является активным покупателем казахстанских цветных металлов. В 2022-м эта страна закупала у нас цинк, медь, алюминий и свинец. Суммарный объём экспорта превысил 1 млрд долл. США (плюс 22,3% к 2021 году).

Если Турция закупает у нас сырьё, то мы у неё — в основном продукцию обрабатывающей промышленности. Почти треть денежного объёма импорта приходится на одежду и текстильные изделия. В прошлом году казахстанцы потратили на турецкие вещи 459,6 млн долл. США — в 2,5 раза больше, чем в 2021-м.

Большие объёмы поставок в статистических отчётах значатся также по пряже, ниткам, тканям и другим изделиям лёгкой промышленности, обуви, коврам. Мы покупаем в Турции лекарства и духи, мебель и сумки. Турецкие компании снабжают Казахстан промышленным оборудованием, техникой для сельского хозяйства и другими товарами высокого передела.

Отношения Казахстана с Турцией никогда не были напряжёнными или конфликтными. Обе страны в течение последних 30 лет придерживались конструктивного диалога и поддерживали идеологию дружбы тюркских народов. На этом фоне страны развивали и различные совместные проекты. При этом Турция инвестиционно вкладывалась в Казахстан гораздо больше, чем РК в экономику Турецкой Республики.

По данным Министерства иностранных дел РК, за период с 2005-го по июнь 2022 года турецкие компании инвестировали в различные проекты на территории нашей страны 4,5 млрд долл. США. Казахстан, со своей стороны, потратил на развитие предприятий в городах Турции 1,1 млрд долл. США.

На территории Казахстана зарегистрировано более 5 тыс. иностранных компаний с участием капитала из Турции. Больше всего турецких бизнесменов в нашей стране интересуют строительство и торговля: в РК числится 1,6 тыс. и 1,4 тыс. юрлиц в этих сферах. Эти две отрасли занимают 59,4% от общего количества турецких компаний в Казахстане.

Активно растёт и число иностранных предприятий с участием турецких учредителей в таких сферах, как обрабатывающая промышленность (393), гостиничный и ресторанный бизнес (319), экспертная деятельность (158).

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