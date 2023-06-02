«Почему деградирует отечественная наука, а вместе с ней и всё общество». «Интересно, что, согласно опросу, больше всего казахстанцы хотят дружить с Турцией». «О геополитике, логистике и казахстанском интересе»

Сетевой Казахстан 2 июня 2023г.

QMONITOR . KZ . «Если бы Ньютон и Эйнштейн работали в РК…» — Согласно результатам исследования, проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики, одного из ведущих вузов РФ, доля граждан, безусловно уверенных во вреде научных исследований, подскочила в России аж до 17 процентов! Думается, проведи социологи такой же опрос в Казахстане, наверняка бы обнаружилась куда более тревожная цифра… О том, почему деградирует отечественная наука, а вместе с ней и всё общество, эксперты дискутируют на страницах нашего издания вот уже несколько лет. Сегодня к обсуждению этой чувствительной темы мы пригласили академика НАН РК Николая БУКТУКОВА.

IA — CENTR . RU . Рахим ОШАКБАЕВ – «Центральная Азия хочет быть по-настоящему Центральной» — Страны Центральной Азии, как и все, сталкиваются с новыми вызовами. В них происходят серьезные изменения в политике, государственном управлении, экономике. Однако не меньшие изменения происходят и в общественном мнении, что хорошо видно на примере Казахстана… Казахстанцы хотят дружить со всеми соседями – и прежде всего с Китаем и Россией. Об этом свидетельствуют результаты ответа на вопрос «С какими странами Казахстану надо развивать дружеские отношения?». Жители Казахстана не видят себя «страной одного союзника», среди них нет внешнеполитической позиции, которой придерживается большинство населения. Интересно, что, согласно опросу, больше всего казахстанцы хотят дружить с Турцией.

RATEL . KZ . Ярослав РАЗУМОВ – «О геополитике, логистике и казахстанском интересе» — С момента обретения независимости в Казахстане стали рассматривать географическое положение страны как важный экономический ресурс. Еще в «Стратегии 2030» говорилось о большой возможности, которая «вытекает из нашего географического положения на перекрестке дорог в евроазиатском регионе, процесс глобализации мировых экономических и политических процессов выдвигает этот фактор в число ключевых». Больше, чем об этом, у нас говорилось только об «огромной нефти». Нельзя сказать, что «гора родила мышь», определенный рост доходов от развития международного транзита произошел, но совсем не тот, что ожидался. Не в последнюю очередь причиной становилась геополитическая ситуация вокруг страны. Но не только. Об этом мы побеседовали с известным казахстанским политологом Рустамом БУРНАШЕВЫМ.

KZAIF . KZ . «Как оседлать «Пурпурную лошадь»» — Есть такой народный титул – властитель дум, который намного престижнее многих официальных званий. К его обладателям можно в полной мере отнести кинорежиссёра и сценариста Ермека ТУРСУНОВА. И не только потому, что он снимает яркие картины, но ещё и потому, что он не боится высказывать своё мнение. Недавно в Алматы в национальной библиотеке прошла презентация его сборника рассказов «Пурпурная лошадь». Эта книга показала, что краткость – сестра и режиссёрского таланта.

TIME . KZ . «Вадим ГУБАНОВ, репетитор: Математика не виновата в том, что её плохо преподают» — Почему раньше дети усваивали школьную программу в школе, а теперь приходится платить за дополнительные занятия? — Я по образованию инженер, дип­лома педагога не имею. Думаю, моя успешность как репетитора объясняется именно этим. Если считать, что школа сейчас загнана в угол, то загнали ее туда люди с педагогическим образованием. Ну а я пришел к ним на помощь.

ZAKON . KZ . «Спасите меня: психолог рассказала, как защитить ребенка от буллинга» — Сегодня буллинг – одна из самых актуальных проблем в обществе. К сожалению, это понятие плотно укоренилось в жизни, а факты травли практически ежедневно тиражируются в соцсетях. Психолог-консультант Динара Маскеева рассказала, что делать, если ребенок подвергается издевательствам.

AZATTYQ . ORG . ««Я съедала 15 тысяч калорий и не чувствовала насыщения». История девушки, поборовшей булимию» — 2 июня — Международный день борьбы с расстройствами пищевого поведения (РПП). Историю своего выздоровления от булимии Азаттыку рассказала жительница Усть-Каменогорска Арина Атаева. РПП начались у нее около десяти лет назад. Борьба с ними продолжалась больше пяти лет. «Булимия — это не про вызывание у себя рвоты в борьбе с лишним весом, — говорит Арина. — РПП — это депрессия в виде сложных отношений с едой. Если не уделять проблеме внимания, человек может свести счеты с жизнью».

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