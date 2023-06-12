Казахстанец – чемпион Азии по велоспорту, две победы баскетбольной «Астаны» на международном турнире, Елена Рыбакина в «большой тройке» женского тенниса и футбольная сборная РК накануне важных матчей

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Велоспорт: после «золота» – олимпийская лицензия?

На проходящем в Таиланде чемпионате Азии среди велосипедистов-шоссейников разыгрываются не только медали, но и путёвки на Олимпиаду. Последние достанутся победителям и, возможно, серебряным призёрам в групповых гонках у мужчин и у женщин. Нашим девушкам тяжело рассчитывать на завоевание квоты, а вот парни имеют все шансы. Если они решат эту задачу, то мужская сборная РК, скорее всего, получит возможность делегировать на летние Игры в Париж двоих участников – вторую лицензию она должна добыть через общемировую квалификацию. А если в рейтинге наций Казахстан с нынешней 21-й позиции поднимется повыше, то, не исключено, нашей команде достанется ещё одна.

Но мужская групповая гонка на чемпионате Азии состоится завтра, а на сегодня разыгран комплект наград только в «разделке». Лучшее время показал наш Евгений Фёдоров, который преодолел дистанцию почти на две минуты быстрее (это большое преимущество), чем занявший второе место китаец Чинь Хао. «Бронзу» завоевал монгол Джамбал Саинбайяр, а второй казахстанец, Игорь Чжан, финишировал с 4-м результатом. Напомним, что Фёдоров в прошлом году добился большого успеха, став чемпионом мира среди молодёжи в групповой гонке.

На снимке: Евгений Фёдоров (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

В женской «разделке» первенствовала опытнейшая Ольга Забелинская из Узбекистана. Эта 43-летняя спортсменка, выступая за Россию, стала призёром двух Олимпиад, но потом решила сменить гражданство. «Серебро» досталось кореянке Ан-Рюм На, а «бронзу» завоевала казахстанская гонщица Рината Султанова.

Баскетбол: две победы на старте

В Дубае (ОАЭ) проходит турнир с участием восьми сильнейших клубных команд Западной Азии – West Asia Super League (WASL). Он входит в официальный календарь Международной федерации баскетбола. От Казахстана в нём участвует «Астана», в составе которой есть три «легионера» из дальнего зарубежья – американцы Маркелл Джонсон и Карвел Андерсон, плюс словенец Мартин Крампель. Кроме них, в заявке значатся Рустам Мурзагалиев, Дмитрий Гаврилов, Вадим Щербак, Максим Марчук, Роман Марчук, Руслан Айткали, Аскар Майдекин, Олег Балашов и Валерий Симонов. Главный тренер – Олег Киселёв.

На снимке: Мартин Крампель против Артёма Пустового (фото с сайта Международной федерации баскетбола)

На групповом этапе соперниками нашей команды стали победитель трёх последних чемпионатов Ирана (эта страна является одной из сильнейших в Азии) «Шардари Горган», чемпионы Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов. В другой квартет попали «Аль-Манама» из Бахрейна, индийский «Ченнан Хитс», а также два лучших клуба Ливана – «Аль-Рияди» и «Бейрут». По две сильнейшие из каждой группы выйдут в полуфинал.

В своём стартовом матче «Астана» встретилась с хозяевами турнира – баскетболистами команды «Шабаб Аль-Али» (ОАЭ). Первые две четверти прошли с преимуществом подопечных Киселёва, которые к большому перерыву выигрывали 13 очков. Потом эмиратовцы стали сокращать разницу в счёте, но всё же казахстанский клуб одержал победу – 80:73. Наиболее результативным в его рядах стали Джонсон – 21 очко, Андерсон – 17, Гаврилов – 16, Мурзагалиев – 11. А у соперников лучшими были «легионеры» из Украины и США: 216-сантиметровый центровой Артём Пустовой набрал 27 очков (плюс сделал 14 подборов), а Дэйн Миллер – 18.

Вчера нашей команде противостоял «Шардари Горган». Матч получился напряжённым и завершился в пользу «Астаны». Итоговый счёт – 87:81. Наибольшее количество очков принесли Андерсон – 24, Джонсон – 19, Крампель – 17, Гаврилов – 13.

Две победы в двух матчах – отличный задел для выхода в полуфинал. Завтра «Астана» сыграет с командой из Кувейта.

Лёгкая атлетика: тот же результат, но теперь без медали

В минувшую пятницу в Париже прошёл очередной этап «Бриллиантовой лиги». Как и на предыдущем, состоявшемся в столице Марокко, казахстанская прыгунья в высоту Надежда Дубовицкая (единственная из наших легкоатлетов, которую приглашают организаторы этой престижной серии коммерческих соревнований), показала результат 1 метр 87 сантиметров. Но если неделей раньше это принесло ей бронзовую медаль, то на сей раз она довольствовалась лишь 9-м местом. Уровень конкуренции на парижском турнире оказался существенно выше – сразу восемь участниц преодолели планку на отметке 1.91, которая не покорилась Надежде, после чего продолжили борьбу на других высотах.

В итоге победительницей стала австралийка Николя Олислагерс, которая два года назад, выступая под девичьей фамилией Макдермотт, завоевала «серебро» Олимпиады, проиграв только россиянке Марии Ласицкене, ныне вынужденной следить за международными соревнованиями со стороны. Её результат – 2 метра ровно (таков, кстати, и личный рекорд Дубовицкой). Ставшие серебряным и бронзовым призёрами американка Яшти Каннингэм и сербка Ангелина Топич взяли 1.97. Лидер нынешнего мирового сезона украинка Ярослава Магучих, выигравшая предыдущий этап, в Париж не приехала.

Теннис: Елена Рыбакина – уже 3-я в рейтинге

В новом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Елена Рыбакина поднялась на 3-ю позицию, сместив с неё американку Джессику Пигула, которая пропустила вперёд себя ещё и француженку Каролину Гарсиа. У представительницы Казахстана 5090 очков, тогда как у Гарсиа – 5025, у теннисистки из США – 4905. То есть, разрывы между ними небольшие. А вот располагающаяся на 6-й строчке Онс Жабер из Туниса отстаёт почти на тысячу очков – 3961.

Лидирует же по-прежнему полька Ига Швёнтек, которая в минувшую субботу второй год подряд выиграла открытый чемпионат Франции. В её активе 8940 очков. На втором месте идёт белоруска Арина Соболенко – 8012. Кстати, после победы Швёнтек на «Роллан Гаррос» кое-кто из экспертов заговорил о появлении в мировом женском теннисе «большой тройки» (на протяжении предыдущих лет лидеры в нём менялись как в калейдоскопе), имея в виду, что на всех последних крупных соревнованиях побеждали в основном Швёнтек, Соболенко и Рыбакина.

В июне болельщиков ждут турниры на травяных кортах, кульминацией которых станет Уимблдонский. Напомним, что в прошлом году его выиграла Рыбакина. Причём тогда WTA приняла решение не начислять рейтинговые очки (из-за отказа организаторов допустить к участию российских и белорусских теннисистов). А значит, Елене не нужно будет «защищать» большое количество очков, что значительно облегчит для неё борьбу за сохранение места в топ-3.

Футбол: на матчи в Европу – с новичком

В конце этой и в начале следующей недели национальная сборная Казахстана проведёт два матча отборочного турнира к чемпионату Европы – на выезде она встретится с командами Сан-Марино и Северной Ирландии. Напомним, что в первых двух поединках, которые наши футболисты провели весной с.г. в Астане, они сначала уступили словенцам (1:2), а затем одержали сенсационную победу (3:2) над датчанами, главными фаворитами группы Н, причём проигрывая за 15 минут до финального свистка с разницей в два мяча. Что касается наших ближайших соперников, то они в первом туре играли друг с другом, и тогда северные ирландцы забили в ворота команда Сан-Марино два безответных мяча. А во вторых своих матчах они потерпели поражения соответственно от финнов (0:1) и словенцев (0:2).

На сегодня турнирный расклад выглядит так: Словения – 6 очков, Дания, Казахстан, Финляндия и Северная Ирландия – по 3, Сан-Марино – 0. Сборные, занявшие в группе первые два места, отберутся на чемпионат Европы напрямую, а команда, ставшая третьей, получит право продолжить в «плэй-офф» борьбу за путёвку на Евро-2024.

В состав нашей дружины, которая отправится на предстоящие матчи, включены 27 футболистов. Семеро из них представляют «Астану», четверо – «Ордабасы», по трое – «Кайрат» и «Актобе», двое – «Тобол», по одному – «Шахтер» и «Кызылжар». Остальные играют в зарубежных клубах: Ян Вороговский – в бельгийском «Моленбеке», Нуралы Алип – в санкт-петербургском «Зените», Марат Быстров – в грозненском «Ахмате», Лев Скворцов – в подмосковных «Химках», Бактиёр Зайнутдинов – в московском ЦСКА, Александр Зуев – в самарских «Крыльях Советов».

Кстати, последний приглашён в сборную Казахстана впервые. Он родился и вырос в Костанае, но потом родители решили переехать в Россию. Этот футболист, поигравший за московский «Спартак», юношескую и молодёжную сборные РФ, вызван вместо ключевого опорного полузащитника нашей команды Аслана Дарабаева, который не успел восстановиться после травмы. По этой же причине тренерский штаб не может рассчитывать на Бауыржана Исламхана.

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