Страна горит по швам 15.06.2023 09:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 134 0 Айдар Алибаев об очередном провале власти перед очередным вызовом Похожие материалы: Все очень плохо, горит уже больше 50 тыс. га – источник о лесном пожаре в области Абай Токаев поручил задействовать все имеющиеся ресурсы для борьбы с пожаром в Абае Работающим в зоне пожара в Абае нужны продукты для поднятия глюкозы в крови — СМИ Токаев не стал увольнять Уранхаева из-за пожара – до него за регион отвечал Даниал Ахметов Министерская «золотая» малышня должна уступить кресла профессионалам