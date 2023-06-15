Что волнует душу казаха в середине июня

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ – ««Остатки колониального мышления»: почему российские артисты продолжают собирать полные залы в Казахстане» — На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Сабита Рысбаева о российских артистах, которые устраивают концерты в Казахстане.

«Вчера в столицу приехала российская группа «Руки Вверх». Зал был полон. Через 10 дней приедет другая группа из России. Билеты от 30 000 до 150 000. Там тоже практически не осталось свободных мест. Как люди могут тратить столько денег и ходить на концерты артистов той страны, которая воюет в Украине?» ― задался вопросом автор.

Рысбаев также связал это явление с колониальным менталитетом.

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На портале было опубликовано высказывание кандидата химических наук, доцента кафедры «Химия и фармацевтическая инженерия» ГОУ им. М. Ауэзова Мырзабая Нарманова о воспитании молодого поколения.

По словам автора, в сегодняшнюю эпоху глобализации воспитание патриотической и интеллектуальной нации является важной задачей. Потому что воспитывая сознательное поколение, у которого сформирован иммунитет к невежеству и старым устоям, радикализму, иждивенчеству и коррупции, мы формируем будущее нашей страны.

«Формирование интеллектуальной нации ― это воспитание нового поколения в новой формации. Ну а для этого нужно действовать в трех основных направлениях. Первое направление ― развитие качества образования в соответствии с современными требованиями. Второе направление ― развитие науки и наращивание научного потенциала. Третье, приоритет системы инновационного развития», ― подчеркнул Мырзабай Нарманов.

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На портале Zhasalash.kz была опубликована статья Айтбалы Сүлейменқызы о проблемах казахского языка в Карагандинской области.

«Состояние нашего родного языка в Караганде совсем поникшее. Собрания в государственных учреждениях идут на русском. Киоски в городе заполнены русскоязычными изданиями. Из года в год становится все меньше людей, получающих образование на государственном языке. Как бы то ни было, наши соотечественники, будто столкнулись с духовным упадком», ― посетовала автор.

По ее словам, подтверждением этому являются и карагандинские радиостанции. На сегодняшний день в Караганде существуют семь радиостанций и все они работают в коммерческом направлении.

«Искушенных слушателей может раздосадовать, что на этих радиостанциях почти нет программ, которые имеют духовную ценность или выходят с новостями, рассказывающими о повседневной жизни области. При этом ареал распространения очень узкий и не выходит за территорию города. От областного радио, которое на протяжении 74 лет вещало по частоте «Казахского радио», сегодня не осталось и следа. Под давлением авторитарной политики голос области окончательно замолчал в 2008 году, в канун своей 75-летней истории», ― говорится в статье.

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Виктор МАЙЛИН – «О чем говорят артисты легкого жанра?» — Бауржана Ибрагимова знает весь Казахстан… И прежде всего – казахскоязычный Казахстан. Он является одним из основоположников эстрадного юмористического жанра в современном Казахстане. На этой ниве он завоевал популярность и стал народным любимцем еще в советскую эпоху, благодаря легендарному шоу «Тамаша», которое проходило во Дворце им. Ленина в Алма-Ате и в записи транслировался по Центральному казахскому телевидению. В годы суверенитета он основал свой театр «Бауыржан-шоу», которому в 2023 году исполняется уже 31 год. Были определенные перерывы в творчестве – в десятых годах представил зрителям новое шоу в обновленном формате «Бауыржан FEST». На прошлой неделе народный артист Республики Казахстан, профессор, генеральный директор Театра казахской эстрады, актер Бауржан Ибрагимов стал гостем сразу двух видео-подкастов и рассказал много интересного.

Первым с ним встретился Нурсеит Жылыкышбай, создатель и владелец одного из самых популярных казахскоязычных ютуб-каналов «УАҚЫТ КӨРСЕТЕДІ…» (492 тыс. подписчиков; 161 видео). Как выяснилось из расспросов журналиста, Бауржан Сабзалыевич давно и вовсю занимается производством (построил завод), сельским хозяйством (выращивал картошку в Павлодарской области, а теперь собирается это делать масштабно в Туркестанской). Любопытны его характеристики по персоналиям и по политике.

Нурсеит задал ему такой интересный вопрос, предварив его небольшим предисловием, обращаясь к интервьюируемому: мол, вы тесно общались со многими известными людьми республики, включая самого президента Нурсултана Назарбаева, знакомы с его братом Булатом. Каково же ваше общение стало после Кантара? На что Б. Ибрагимов очень спокойно ответил, что в последний раз он встречался с первым президентом нашего государства в 2017 на новогоднем мероприятии. Назвал Нурсултана Абишевича очень по-казахски компанейским и живым человеком, который при таких встречах всегда зазывал Бауржана к себе домой. Далее народный артист и, как выясняется, бизнесмен, сказал, что первый президент видимо слишком много уделял внимания позициям Казахстана на мировой арене, старался чтобы его узнали в мире как руководителя страны… И в той или иной мере упустил какие моменты, касающиеся непосредственно внутреннего развития государства. Такое впечатление, что «с ходу захотели стать Америкой»…

Но ошибки были не только у него, а в целом у руководителей Казахстана, когда они решили, что рыночная экономика, капиталистические отношения сами по себе станут таковыми, что вытянут страну на новые рубежи. В этой связи он также вспомнил бывшего премьер-министра суверенного Казахстана Акежана Кажегельдина, который ошибочно заявлял, что казахам надо бросать разводить скот, это вчерашний день, у них есть нефть и полезные ископаемые, этого должно хватить на безбедную жизнь республике… А ведь сельское хозяйство, тем, что жили множество поколений, не стоило так зачеркивать, пренебрегать им. Завтра если представить ситуацию, что нет нефти и газа у страны – нас спасет именно сельское хозяйство. Но только развитое. А в погоне за капиталистическим раем – оно было угроблено.

Буквально спустя несколько дней спустя после появления у Нурсеита Жалкышбая наш герой появился на другой видео-площадке – в программе ЖанаLike. Тут Б.Ибрагимов рассказал журналисту о других видных личностях текущей истории Казахстана. Рассказал о Заманбеке Нуркадилове, как о настоящем батыре, человеке смелом, не говорящим дважды. Отметил его честность и благородство. Очень тепло отозвался он и об Имангали Тасмагамбетове. Охарактеризовав его как выдающегося руководителя, о котором в бытность его акимом Атырауской области тамошний народ говорил о нем как о будущем президенте. Тут он заметил, что народ это говорит без задней мысли – а как интерпретировались такие мнения, доходя до властных коридоров, сказать трудно…

Вспомнил он и о своих отношениях с видными представителями казахстанского рэкета, чьи имена гремели в девяностых годах прошлого столетия – о которых спросил его ведущий программы… Он назвал свое знакомство приятельскими отношениями – никто не влезал в чужие дела, каждый занимался своими делами. Он отметил, что у тех ребят тоже были свои заслуги – они жестко пресекли все попытки влезть в серые схемы на барахолках и базарах заграничных вояжеров. На вопрос: а сидел ли он сам в тюрьме? Б. Ибрагимов сказал, что он четыре месяца был под следствием и все это время сидел в камерах военной прокуратуры и военной части в Отаре. Как «политический» – следствие велось по событиям декабря 1986 года. Допросы и холодная камера, где застывал чай в стакане – все, что он видел в эти долгие 4 месяца. Никаких прогулок или работ, на какие отправляли, например, других солдат с гауптвахты или находившихся под следствием военнослужащих, кем в 1986–1987 году был Бауржан Ибрагимов… Спасли солдата и начинающего артиста от уголовной статьи и отбывания срока в дисциплинарном батальоне отцы-командиры…

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Известная певица, прославившаяся своим необычно звонким голосом, Жанар Айжанова в последние 10 и более лет расширила свое амплуа. Сейчас она является характерной киноактрисой, выступает в юмористических скетчах, отрывки из ее творчества полным полно в тик-токе, в других социальных сетях. Ютуб-канале ЖанаLike проинтервьюировал Жанар Айжанову за несколько дней до Бауржана Ибрагимова… По всей видимости данный видео-подкаст специализируется на творческой богеме.

Жанар рассказала о своей жизни, о той трагедии, что случилась у нее в жизни, у нее скоропостижно ушел в мир иной первый муж. Она осталась с дочерью. Спустя 12 лет во второй раз вышла замуж. Счастлива, что новый избранник нашел общий язык с ее единственной дочерью. Сама она оптимистичный, открытый человек. Со смехом вспомнила, как в свое время за ней ухаживал Бекболат Тлеухан, с которым как с коллегой у нее остались хорошие отношения. Напомним, что Б. Тлеухана – тот самый великий исполнитель традиционной казахской музыки, который был депутатом Парламента и имеет тесные связи с семейным кланом первого президента Казахстана…

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