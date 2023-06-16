«Что не так с проектом о возврате незаконно выведенных активов?». «Кормила ли Россия Казахстан? Сколько получают казахстанцы в пересчёте на советские рубли». «Всё о БАКАД: строительные технологии, скорость перемещения, способы оплаты»

Сетевой Казахстан 16 июня 2023г.

AZATTYQ . ORG . ««Расплывчатые формулировки». Что не так с проектом о возврате незаконно выведенных активов?» — Мажилис одобрил во втором чтении законопроект «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и направил его в сенат. Представители казахстанской общественности считают, что законопроект, если будет принят в текущем виде, позволит коррупционерам уйти от ответственности и создаст условия для легализации нелегально полученных активов. Может ли этот документ в его нынешнем виде стать инструментом для возврата украденных у страны богатств? Эти и другие вопросы мы задали Бахыту ТУКУЛОВУ, юристу, который специализируется на экономических спорах.

CARAVAN . KZ . «Кормила ли Россия Казахстан? Сколько получают казахстанцы в пересчёте на советские рубли» — Но главная причина нынешней бедности наших граждан — это кредиты. По данным Ассоциации финансистов сумма кредитов физических лиц составляет более 12 трлн тенге… Сейчас же у большинства семей от 20 до 40% общего дохода уходит лишь на выплату процентов по займу. Другими словами, с каждых заработанных 100.000 тенге, человек платит по 20-40 тысяч, только за то, что когда то брал в долг у банка. Естественно, прожить на остаток практически невозможно и люди снова влезают в долги. По статистике каждый третий заёмщик был вынужден взять новый кредит, чтобы погасить долги по старому. Нередко эта цепочка может тянуться до бесконечности.

KZ.KURSIV.MEDIA. «С какими проблемами сталкивается казахстанский бизнес при передаче активов преемникам» — «Буду ждать долго, как английский принц», – шутит 32-летний Артур Андреев при обсуждении вопроса, когда именно его мама, глава компании, собирается передать сыну семейный бизнес. Специалисты говорят, что ребенка в бизнес-преемники надо готовить с рождения, в компании он должен пройти все карьерные ступени, чтобы затем возглавить ее. Что еще нужно знать предпринимателям при передаче активов наследникам…

EXCLUSIVE . KZ . «Насколько важна проблема получения россиянами казахстанских ИИН» — Мажилсмен Мурат АБЕНОВ выступил с депуатским запросом, суть которого сводилась к проблеме выдачи иностранным гражданам (читай, россиянам) ИИН нашими банками второго уровня. Однако, если вдуматься, дело касается не только отдельных «релокантов и дезертиров», пожелавших с удобствами переждать войну в дружественной стране. Тут надо рассматривать эту проблему глубже и шире.

TIME . KZ . «В час по капле» — Многие алматинцы начали жить по заветам одного из прежних акимов города Бауыржана БАЙБЕКА: посуду моют в тазиках, этой же водой смывают в туалете, душ принимают по-солдатски. Водовозы теперь ждут словно манну небесную. Засуха сравняла всех — страдают жители элитных ЖК, таунхаусов, частного сектора, бывших дач в Наурызбайском и Бостандыкском районах.

LITER . KZ . «Последняя капля: жители Карасайского района собираются перекрывать БАКАД из-за проблем с водой» — Жители села Кыргауылды более пяти лет обращаются с просьбой в акимат Карасайского района Алматинской области с просьбой помочь разобраться с сезонной проблемой поставки воды в жилые дома в летний период и хотят прибегнуть к крайней мере — перекрыть Большую алматинскую кольцевую автомобильную дорогу в день ее открытия 16 июня…

INFORMBURO . KZ . «Всё о БАКАД: строительные технологии, скорость перемещения, способы оплаты» — Первое время пользование БАКАД для автомобилистов будет бесплатным. 16 июня, состоится официальное открытие БАКАД – Большой алматинской кольцевой автомобильной дороги. Долгожданный проект призван хотя бы отчасти разгрузить задыхающийся от смога и автомобильных заторов Алматы от транзитного транспорта. БАКАД закольцевал 14 сельских населённых пунктов трёх районов Алматинской области – Карасайского, Илийского и Талгарского.

ZAKON . KZ . «Дорога домой: жители пострадавших сел в Абайской области покидают эвакопункты» — Эвакуированные из сел Абайской области мечтают вернуться домой, но здесь их ждет масса проблем, как новых, так и старых, которые до сих пор не решены. Корреспондент выяснил у людей из зоны бедствия, на что они рассчитывают и что собираются делать.

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