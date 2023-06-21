«Не по Сеньке шапка? Парламентарии «забыли» о праве на законодательную инициативу». «Международная рейтинговая система – нужный инструмент или бесполезный фетиш?». «Как Жакип Асанов создал почву для антикредитного террора»

Сетевой Казахстан 21 июня 2023г.

QMONITOR . KZ . «Не по Сеньке шапка? Парламентарии «забыли» о праве на законодательную инициативу» — В странах Запада большинство законопроектов инициируют их парламенты. В соседней России в прошлом году Госдума приняла на рассмотрение 197 законопроектов, разработанных самими депутатами, — это 30 процентов от общего их числа (еще 390 внесло правительство, 29 – глава государства). У нас же в Казахстане законы по инициативе парламентариев принимаются крайне редко. С чем это связано – с тем, что «наверху» их ограничивают в этом плане, или же им самим так удобно? Есть ли необходимость в повышении законотворческой активности депутатов? Что для этого нужно?

TURANPRESS . KZ . Евгений КОСЕНКО — «Международная рейтинговая система – нужный инструмент или бесполезный фетиш?» — В общем, получается, что пока это вопрос не самого близкого будущего (как, очевидно, и демонополизации рынка рейтинговых услуг путем развития национальных рейтинговых агентств). И соответственно, в обозримой перспективе сложившиеся «рейтинговые стереотипы» по-прежнему не потеряют своей актуальности и все будет упираться в степень их восприятия со стороны казахстанского истеблишмента. То есть, говоря по-иному, станет ли очередное международное рейтинговое исследование лишь справочной информацией и подспорьем для проведения необходимых преобразований или, как бывало ранее, будет возведено в абсолютный культ, когда рейтинг существует только ради рейтинга, а все остальное лишь его скромное приложение.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Как Жакип Асанов создал почву для антикредитного террора» — Всего два года назад, в сентябре 2021 года, алматинец Игорь ДУЖНОВ расстрелял пять человек: судебных исполнителей и полицейских, погиб случайный прохожий, попавший под прицельный огонь. Мы очень подробно разобрали эту историю и выяснили, что никакой стрельбы могло не быть, если бы тогдашний председатель Верховного суда Жакип АСАНОВ обратил внимание на неоднократные письма судьи Ербола АК-КУОВА, который предупреждал, чем закончится кредитная вакханалия… Микрофинасовые организации должны отлить Жакипу Асанову прижизненный памятник из золота в полный рост. На сегодняшний день суды отказывают в исках по делам МФО, и невозможно оспорить исполнительную надпись, по которой ростовщики расправляются с заемщиками руками судебных исполнителей.

TENGRINEWS . KZ . ««Он написал: «Если я умру, виноваты врачи». Откровения алматинского реаниматолога» — Отделение реанимации — это то место, куда пациенты нередко поступают в критическом состоянии. Врачи здесь буквально борются за жизни людей. Об одном таком специалисте Мурате Дарибаеве, которому нередко приходилось в прямом смысле вытаскивать казахстанцев с того света, мы уже не раз писали на нашем портале. Мурат был одним из тех, кто оказался на передовой во время пандемии 2020 года. Тогда летом в одной только алматинской больнице в отделении реанимации регистрировали до 12 смертей в сутки. Позже за свою работу врач был награжден медалью «Халық алғысы». В том же году наш герой спас пассажира, которому внезапно стало плохо в самолете, летевшем из Алматы в Актау.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему и кто постоянно рискует жизнями тысяч алматинцев?» — Около 5000 алматинских домов построено в зоне риска схода лавин, оползней и селей. Количество жителей этих домов – 26 тысяч человек. Но специалисты считают: такие постройки подвергают риску не только тех, кто в них живет, но и остальных горожан.

INFORMBURO . KZ . Курманбек ЖУМАГАЛИ, генеаральный директор «Медиахолдинг 31» — «Нужно исключить монополию в составлении рейтингов телеканалов и пересмотреть затраты на отечественное кино» — Известно, что телеканалы оказывают прямое влияние на общественное сознание, транслируя новости, кинофильмы, сериалы, мультфильмы, аналитические и развлекательные проекты. И сегодня мы наблюдаем, что наряду с качественным контентом эфир отечественного ТВ заполонили бессодержательные программы и ток-шоу. Они вроде не оказывают вреда, но уж точно не приносят пользы. При этом они пользуются спросом у аудитории, демонстрируя высокие рейтинги.

LITER . KZ . «Хотели подзаработать в Чехии: как астанчане лишились миллионов» — Работа за границей в последнее время набирает все большую популярность. При этом не обязательно знать иностранный язык, иметь квалификацию или большие деньги на банковском счете. В соцсетях можно встретить много положительных отзывов о работе за границей. Только выбирая агентство по трудоустройству, можно остаться без работы и без денег. Как сотни астанчан потеряли миллионы тенге…

AZATTYQ . ORG . ««Люди сами наговаривают на уголовную статью, но обвиняют в этом меня». Зачем украинский блогер ищет сепаратистов в Казахстане?» — В интервью Азаттыку украинский блогер Василь Гончар, известный в интернете как пан Василь, рассказывает, зачем он вычисляет потенциальных сепаратистов в Казахстане и как относится к звучащим в свой адрес обвинениям в провокациях, и рассуждает о том, что общего у казахов и украинцев.

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