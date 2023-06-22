Что волнует душу казаха во второй декаде июня

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Шумная и непонятная скандальная история с широкоизвестным эстрадным исполнителем в самом разгаре…» — Плодятся как грибы после дождя. И вновь речь о различных видео-подкастах. А мы ведем речь прежде всего о тех, которые имеют параметры информационных (новостных, аналитических). В основном, они расположены на youtube.com. Открываешь один и тут же тебе выскакивают новые, ранее неведанные. Вот, например, активно набирающий подписчиков (их сейчас уже без малого под 50 тысяч) канал, названный по имени и фамилии молодой женщины, которая «пилит» сюжет за сюжетом, – Рысбала Икрамбай. Ее тегают, просмотры ее сюжетов бывают разные, от пары тысяч до 10 тысяч, а есть и «жирные», которые переваливают за сто тысяч.

Разумеется, такие сюжеты касаются каких-то громких, резонансных новостей. Одной их таких стало задержание известного казахстанского исполнителя эстрадных песен Торегали. Для наших русскоязычных читателей поясним, что по популярности этот певец входит несомненно в первую тройку и соперничает со своим закадычным приятелем – Кайратом Нуртасом. Его эстрадные номера в youtube.com набирают многомилионные просмотры… Так вот, на прошлой неделе Торегали мчался на своем джипе, его догнали полицейские и… Скандал. Рысбала Икрамбай, она же youtube-канал, пробралась в больницу и выдала сюжет про звезду эстрады, которого теперь обвиняют в употреблении веществ, изменяющих сознание. Т.е. он вверг себя в наркотическое состояние, в котором не просто преступно, а вдвойне преступно находиться за рулем транспортного средства, что по ПДД само по себе является средством повышенной опасности…

Дежурный врач громко и внятно (кстати, на русском языке) объясняет собравшимся и прежде всего мужчине, который ведет себя как адвокат, что причин чтобы задерживать в стационаре Торегали не имеет смысла – ничего страшного с ним не происходит. Потом слышен диалог «адвоката» с медсестрой. Тот требует от нее удалить все видео про его подопечного. На что она твердо объясняет, что все видео она не может удалить, потому как снятые ею кадры необходимы для администрации больницы, в приемном покое которой и идет съемка по всей видимости со стороны – и блогеров, телеканалов (?), больничных работников… Камера выхватывает лицо нарушителя, который ведет себя странным образом, но вроде не буянит. А само сумбурное видео, длительность которого оказалась меньше 5 минут, набрало более ста тридцати тысяч просмотров. Эта история явно перешла и на текущую неделю и будет предметом широких обсуждений в соцсетях и т.д.

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Популярный информационный портал Ulysmedia тоже имеет свой youtube-канал. Они выпускают каждый раз недельный блок, в котором делают обзор происшедших новостей. Показывает, точнее комментирует смонтированное видео журналист Самал Берiккызы. Во многих комментариях под каждым выпуском данного канала можно встретить комментарии, представляющие собой комплименты в адрес ведущей этих блоков. В одном из комментариев отдают ей должное за то, что она двуязычна и ей не составляет труда вещать хоть на казахском, хоть на русском. Но в основном она дает свою информационную продукцию на государственном языке. На этот раз она остановилась на уходе на пенсию акима Восточного Казахстана Даниала Ахметова, посла в Чехии Марата Тажина, на обстановке в Абайской области – в общем, на всех значимых новостях прошлой недели…

Особенно сильно Самал Берiккызы прошлась по министру экологии, обратив внимание на то, что за молодого министра подали голоса защиты ряд «квази-блогеров». Такая манипуляция подводит зрителя к пониманию, что по всей видимости для Ulysmedia дороги другие блогеры, которые не подпадают под их определение: «квази-»… Сообщая про приход Е. Кошербаева на место акима вместо Д. Ахметова ведущая напомнила, что он является сватом Дариги Назарбаевой и в связи с чем упомянула первого президента. Так же первый президент был упомянут и в связи с окончанием дипломатической миссии Марата Тажина. Мол, бывший идеолог бывшего президента… Сюжет же с некогда министром культуры Арыстанбеком Мухамедиулы, над которым проходит суд по хищению экспедиционных денег (заграничный тур «Золотого человека» по зарубежным выставкам– Ред.) оказался самым живым. Были кадры того, как общался подсудимый с журналистами, сказав им следующее: он не считает себя преступником, многие деятели культуры в курсе этого и его поддержали Бибигуль Тулегенова и Асанали Ашимов. Выглядит Мухамедиулы очень бодро, держит, что называется, марку. Слог четкий и осмысленный, ни о какой унылости нет и речи.

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Ну а Нурсеит Кылышбай, представляющий «УАҚЫТ КӨРСЕТЕДІ…», на неделе выдал вторую часть беседы с народным артистом Бауржаном Ибрагимовым. Она оказалась не менее интересной, чем первая. Если первая набрала уже свыше 200 тысяч просмотров, то вторая, вышедшая в Всемирную паутину, уже перевалила за 117 тысяч. Оказывается, совсем не так давно Бауржан где-то что-то нелицеприятное сказал о Турсынбеке Кабатове, участнике всеказахстанской лиги КВН, давно завоевавшем телевизионную славу, а теперь и в Интернете – славу юмориста. Можно сказать, что он близок к такому современному жанру, как стендап.

Как выяснилось, ничего плохого Бауржан Сабзалыевич не говорил о своем младшем коллеге. Но коллеги ли они? 61-летний Буржан поправил человека, назвавшего Турсынбека… актером. Он ответил: «Кабатов – кэвэнщик, анекдотчик, но никак не актер». То, чем сейчас занимаются стендаперы и бывшие кэвэнщики – мы это тоже делали, развлекали публику. Давным-давно! – говорит гость программы «УАҚЫТ КӨРСЕТЕДІ…». Перед спектаклем, перед длинными номерами, где основой было именно актерство, создание образа. Были театральные костюмы.

У Турсунбека есть аудитория своя, он успешен в своем амплуа – но не надо называть его актером. Такова позиция Бауржана Ибрагимова в этом вопросе. Как говорится, ему виднее – но есть ли разница в терминах «актер» и «артист»? Ведь Турсынбек Кабатов – юморист, артист легкого жанра… Впрочем, наверное, все-таки есть какие-то профессиональные различия. И выпускнику двух вузов, один из которых специализированный, Театральная академия им. Жургенева, который закончил Б. Ибрагимов, дают право ему так резюмировать…

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Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Необходимо закрыть все русскоязычные школы в Казахстане и сделать их смешанными» — На портале Аbai.kz была опубликована статья о необходимости законопроекта по преобразованию русскоязычных школ в смешанные.

Автор отметил необходимость использовать малайзийскую практику массового закрытия школ с китайским и индийским языком обучения, носители которых составляли 50 процентов населения.

По словам автора, в данной ситуации лучшим решением является преобразование русскоязычных школ в смешанные школы.

«Смешанная школа ― это школа, в которой в зависимости от ее возможности 70, 50 и 30 процентов предметов проходят только на казахском языке. Благодаря этому переходу мы станем единой нацией. Хотелось бы, чтобы депутаты воплотили в жизнь концепцию смешанных школ, которая сможет сплотить русскоязычные этнические группы вокруг титульной нации. А в нынешнее время обучение казахскому языку в русскоязычных школах является простым.

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На портале Аdyrna.kz было опубликовано высказывание Меруерт Махмұтовой про законопроект «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

«На сайте Мажилиса законопроект «О возврате государству незаконно приобретенных активов» загружен только на русском языке, на казахском его нет. Получается, что они не уважают наш государственный язык? Написав, что казахский вариант все-таки есть, снизу оставили ссылку. Но, как оказалось, это не сам законопроект, а только связанные с ним изменения, которые будут внесены в другие законы. Получается, депутаты предлагали законопроект на русском языке?» ― высказалась автор.

Она также задалась вопросом, почему не были загружены другие документы, а также комментарий правительства, связанные с законопроектом,

«Почему нет комментариев к закону, написанных государственными учреждениями? И почему эту информацию должны публиковать частные сайты и зарабатывать на этом?» ― отметила Меруерт Махмұтова.

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На портале Аdyrna.kz было опубликовано высказывание Ақаша Серғалиұлы о проблемах обучения в медресе.

«Если не взять под строгий контроль обучение в медресе, то будут и дальше нарушаться права детей и происходить издевательства над ними. Особенно следует ограничить открытие медресе в домах и частных зданиях», ― подчеркнул Ақаш Серғалиұлы.

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«Сумка дочери акима Абайской области стоила жизни 14 человек» — «Сумка за 21 млн тенге: дочка акима области Абай разозлила пользователей соцсетей», — пишет Alashainasy.kz. По данным издания, пользователей социальных сетей разозлили дорогие украшения и брендовые сумки 20- летней дочери акима.

20-летняя дочь акима Абайской области Нурлана Уранхаева опубликовала в социальных сетях фотографии своих украшений: ожерелья стоимостью 15 миллионов тенге, кольца за 8 миллионов тенге и еще одного ожерелья бренда Cartier за 14 миллионов тенге. Стоимость попавшей на фото брендовой сумки превышает 21 миллион тенге.

«Недавно аким Нурлан Уранхаев рассказывал, что его заработная плата составляет 1 миллион 900 тысяч тенге, но поход его дочери с сумкой стоимостью 21 миллион тенге разозлил пользователей сетей», — пишет газета.

Пользователи соцсетей прокомментировали ее поход следующим образом: «Ее развлечения стоили жизни 14 человек», «Этими сумками скольких людей можно было бы обеспечить», «Теперь понятно, куда тратились деньги, предназначенные безопасности народа».

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Депутат мажилиса Казбек Иса потребовал приостановить систему смешанных школ. По его мнению, необходимо приостановить внедренную советской империей систему. Его требование опубликовала газета Qazaquni.kz. Свой депутатский запрос Казбек Иса адресовал министру просвещения Гани Бесенбаеву и теперь уже экс-акиму ВКО Даниалу Ахметову.

В своем обращении депутат описал состояние единственной казахской школы в городе Риддер Восточно-Казахстанской области. Эта школа находится в плачевном состоянии, потому что строили ее в начале прошлого столетия, знания там получают 550 детей. В самом Риддере 16 общеобразовательных школ, в 12 школах дети получают образование на русском языке, три смешанных школы и единственная казахская школа, здание которой на грани развала.

«Почему акимы городов и областей не защищают государственные интересы? Мы требуем ответа на этот вопрос. Как нам избавится от чиновников с рабским мышлением, которые начинают говорить о необходимости открытия смешанных школ, когда речь заходить об открытий казахских школ? Все-таки независимости нашего государства разве не 32 года?! Надо приостановить систему, внедренную советской империей, приостановить систему смешанных школ! В первую очередь дети должны почувствовать первые шаги Справедливого Казахстана!» — написал Казбек Иса.

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