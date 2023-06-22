Повторится ли в этом году дефицит сахара в Казахстане?

До тех пор, пока в стране не решены основные проблемы сахарной отрасли, этот вопрос зависит от импортёров

Впервые за последнюю пятилетку посевная площадь сахарной свёклы в Казахстане в текущем году выросла почти вдвое — с 10,2 тыс. до 19 тыс. га. Прирост составил 87,1%. Территория, засеянная семенами этого корнеплода, была резко увеличена из-за сахарного коллапса, который наблюдался в Казахстане летом прошлого года. Дефицит сладкого песка, возникший из-за проблем с ввозом в страну импортного продукта, поставил вопрос развития собственного производства ребром. В пожарном режиме был разработан Комплексный план развития сахарной отрасли на 2022–2026 годы. В нём написано, что обеспеченность внутреннего рынка сахаром за счёт переработки отечественного сырья в Казахстане составляет всего 7% (данные за 2021 год). Остальное — импортное сырьё для переработки и импортный же готовый сахар-песок.

Нехватку своей сахарной свёклы Министерство сельского хозяйства РК — автор плана — предлагает закрывать, увеличивая каждый год посевные площади минимум на 6,5 тыс. га. Итого к 2026 году засеянные семенами свёклы территории должны составлять 38 тыс. га. Для этого предстоит сделать ещё очень многое, ведь в Казахстане из-за засушливого климата сахарную свёклу нужно выращивать на орошаемых полях, а с этим у нас проблемы. По данным экспертов МСХ, повышать площади орошаемых пашен мешают дефицит воды, изношенность оросительных сетей и другие сложные инфраструктурные вопросы.

В плане указано, что ближайшие три года в стране будут расширяться площади под влагосберегающие технологии. А чтобы обеспечить фермеров поливной водой власти запланировали проводить доразведку месторождений подземных вод и работать над потерями, проводя реконструкцию оросительных сетей.

Сами фермеры считают, что добиться полноценного обеспечения сахарной отрасли своим сырьём можно, лишь увеличив посевные площади свёклы до 120–150 тыс. га, то есть минимум в три-четыре раза больше плановых показателей министерства. Такие данные в ответ на опубликованный план МСХ привёл в своём комментарии к плану председатель правления Казахстанского делового совета АПК Канат Абильмагжанов. Он отмечает, что занять такую огромную территорию сельхозземель на юге только под свёклу не получится — земля занята под более высокорентабельные плодовые и бахчевые культуры, которым на севере не подходит климат. Но можно выращивать свёклу в центральных, восточных и северных регионах, где имеются большие территории. В Павлодарской и Северо-Казахстанской областях уже даже проводили опытные посевы.

Правда, есть одно «но». В случае выращивания этой культуры в северных областях потребуется там же сразу создавать сахарные кластеры — объединять фермерство с переработкой, ведь этот привередливый корнеплод нежелательно перевозить из-за существенных потерь при загрузке и разгрузке. К тому же перевозка — дорогое удовольствие.

Судя по ответам экспертов профильного ведомства, в перспективе у МСХ действительно есть планы по увеличению числа свеклосеющих регионов. Один из вариантов — территория, близкая к каналу «Иртыш-Караганда».

Пока же нехватка воды для этой влаголюбивой культуры и высокие затраты на полив делают фермерский бизнес на выращивании свёклы низкорентабельным. Председатель ассоциации свекловодов Жамбылской области «Аулие-Ата» Саха Манатов в интервью республиканским СМИ рассказывал, что в 2021 году из-за проблем с поливной водой его компания полностью потеряла урожай сахарной свёклы с пашни в 220 гектаров. Поэтому уже на следующий год он уменьшил площадь посевов почти втрое.

Статистика показывает, что общее сокращение территории пашен под сахарную свёклу в прошлом году составило 30%, а годом ранее — ещё на 4,5%. Это, в свою очередь, отразилось на валовом сборе корнеплода — показатель имеет минусовую динамику уже четыре года подряд. В 2022 году урожай свёклы составил 305,7 тыс. тонн, это на 8% меньше предыдущего сезона. А если сравнить прошлогодний сбор с пиковым показателем четырёхлетней давности, то разница составит уже почти 40%. Напомним, в 2018 году на полях собрали сразу 504,5 тыс. тонн свёклы.

При сборе в 305,7 тыс. тонн свёклы производство сахара в РК составило 281,8 тыс. тонн. Первое впечатление о высоком проценте переработки будет ошибочным. Свёкла — это культура, которая даёт невысокий выход готовой продукции. Так, из одной тонны корнеплода можно получить только 100–150 кг сахара. Поэтому переработка 305,7 тыс. тонн сырья может дать лишь чуть больше 34 тыс. тонн сахара (расчётные данные). Основная часть сладкого песка в Казахстане производится из импортного сырья.

По этой причине цифры по производству сахара не коррелируют с сельхозстатистикой: при падении показателей по сахарной свёкле, в сфере переработки последние два года в Казахстане отмечается рост. В 2022 году, как уже было упомянуто, на четырёх казахстанских сахарных заводах было выпущено 281,8 тыс. тонн сахара, что на четверть больше предыдущего года. В 2021-м Бюро национальной статистики АСПиР РК рапортовало о динамике в 60,9%. Наращивали производство точно не за счёт казахстанской свёклы.

В первом квартале этого года выпуск сахара-песка в стране составил уже 67,7 тыс. тонн, с ростом на 76,2% к аналогичному периоду 2022-го.

И даже с учётом импортируемого сырья отечественное производство закрывает только 50,8% потребности казахстанцев. Зарубежные поставщики завозят 49,2% от необходимого объёма сахарного песка. Таким образом, о продовольственной независимости в сахарной отрасли Казахстану пока говорить не приходится, поэтому вопрос о возможном дефиците сахара в РК этим летом напрямую зависит от решений политиков других стран. Главным импортёром сладкого продукта в нашу страну является Российская Федерация. Именно указ российских властей временно запретить экспорт сахара из РФ повлиял на дефицит продукта в РК и резкие ценовые скачки. Никаких упоминаний о том, что подобные ограничения со стороны России будут вводиться и этим летом, в российских СМИ нет. Сейчас в соседней стране нет ажиотажного спроса на сахар-песок и ценовая ситуация относительно спокойная.

Впрочем, последнее утверждение относится и к Казахстану. В мае годовой рост цен на сахар в стране был самым низким за последнее время — всего 1%. Предыдущие месяцы били все рекорды продовольственной инфляции. Например, в августе прошлого года, в период дефицита и ажиотажа, годовой рост цен достигал 91,9%.

В этот же период — летом прошлого года — эксперты БНС фиксировали самые высокие розничные цены на сахар-песок: до 555 тг за кг. Судя по наблюдениям покупателей, в розничных магазинах стоимость главного кондитерского продукта доходила аж до 900 тг, писали Tengrinews.kz. Об этом говорится в запросе депутатов мажилиса парламента заместителю премьер-министра. Сейчас ситуация стабилизировалась. По последним данным, средняя цена на сахар в середине июня (оперативные данные по ценам на социально значимые товары) составляла 444 тг за кг.

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Информация предоставлена Еnergyprom.kz

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