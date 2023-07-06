Что волнует душу казаха в начале июля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Токаев получил хорошую репутацию в мировом сообществе после мятежа Пригожина» — На портале Аdyrna.kz было опубликовано высказывание Қуаныша Еділхантегі о том, как ситуация в России благоприятно повлияла на имидж Токаева.

— По словам Лукашенко, который выступил посредником, Пригожин пришел к соглашению и развернул свою армию обратно. Переговоры продолжались в течение всего дня. С Путиным связывались каждый раз. Таким образом, восстание закончилось безрезультатно. Является ли это спектаклем? Мне кажется, нет. Пригожин, казалось, действительно хотел вытеснить Путина, но, оценив свои возможности, понял, что проиграет. Поэтому вполне возможно, что они в течение дня решили вернуться на свои изначальные позиции, ставя условием отсутствие преследований и закрытие уголовных дел, ― высказался автор.

Он также задался вопросом, сможет ли Путин простить такое.

— Если назвать это спектаклем, то кто получил от него выгоду? Я думаю, что ни одна из сторон ничего не выиграла. Выиграл только Токаев. Назвав это внутренним делом России и отказавшись от помощи, Токаев приобрел более или менее хорошую репутацию перед мировым сообществом, ― подытожил Қуаныш Еділхантегі.

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На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Диаса Нұрақына о проблеме с рабочими местами в Казахстане.

— Президент на каждом совещании дает поручение “открыть рабочие места и дать удочку в руки народа”. Но наши чиновники привыкли делать все наоборот. Иногда задаешься вопросом, не саботаж ли это. Например, тысячи людей, занимающиеся утилизацией автомобилей в стране, уже полтора года сидят без работы. Потому что места приема старых автомобилей во всех регионах остановились после январских событий. А в каждом из них работают как минимум 20-30 человек,― заявил автор.

По его словам, эти же граждане неоднократно направляли письма в министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, в Фонд зеленого развития. Но непосредственно ответственные учреждения не прислушались к просьбе населения.

— Хуже всего то, что с прекращением приема старых автомобилей вырос экспорт железа за рубеж. То есть старая техника, как черное железо, отправляется в Китай и Россию. Конечно, по низкой цене. Я видел места приема автомобилей в Таразе. Гора железа, лежавшая с прошлого года, была перенесена на металлоприемные пункты. Теперь один старый комбайн, уехавший в Китай, возвратится к нам как четыре Haval H6, ― посетовал автор.

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Виктор МАЙЛИН — «Пестрый мир: Потрясатель Вселенной оказался украинцем…» — Чингиз-хан и казахи – это особая тема… Последние великолепно показали себя на фронтах Второй мировой войны, но если вы заглянете в современные казахскоязычные СМИ, социальные сети, частные паблики, и т.д., вы там практически не встретите каких-то широких упоминаний о подвигах казахов, да и в целом об тех годах. Если вспоминают, то какие-нибудь родственники, районы, области – грубо говоря, срабатывает невидимая сетка землячества или трайбализма. Если особых хлопот не проявляет никто, ничего и не будет. Только сейчас, например, решается проблема с памятником дважды Герою Советского Союза летчику-штурмовику Талгату Бигельдинову…

Да что там говорить, никаких подробностей о Советском Казахстане в целом, кроме Голодомора, засилья русских и других тем, подающихся в определенном свете – нет. Ну разве что где то дежурно мелькнет Бауржан Момышулы. Причем вспоминают его послевоенную жизнь, когда он писательствовал и в этом качестве что-то где-то говорил, крылатое, резкое, запоминающееся… А вот чего хватает и в ненормальном избытке, так это различных повествований о том, какие оказывается могучие были предки казахов, что они ведут родословную от самого Великого Потрясателя Вселенной, кагана Евразии Чингиз-хана. Ладно, если бы это были добротные, системные, подлинно научные исторические изыскания. Так нет же – СМИ заполонила голимая «героическая» публицистика про далеких предков.

Но на гребне такой волны случаются вообще довольно занимательные коллизии… Судите сами. Известный публицист Өмірзақ МҰҚАЙ в издании казахских литераторов «Qazaq adebieti» в материале «Уа, пәлі! Шыңғыс хан украин екен…»– «Вот это поворот… Оказывается, Чингиз хан является украинцем…» сообщает, что на Украине нашлись чудаки (в тексте «украинские националисты/патриоты»), которые считают Чингиз-хана …украинцем. Как и почему – вопрос другой. Автор пишет, что фигура Чингиз-хана как бы очень удобна для притязаний на родство с ним, чем, скажем, фигура Гитлера. Привязывая к себе Потрясателя Вселенной и нарекая его… «Богданом»(!) – украинцы впадают в полную несуразицу и крушат саму логику. Получается, каган завоевывал, рубил и резал собственный народ, «учитывая, что кочевники сделали с Киевом (и, уже добавим от себя – не только с Киевом). С чего бы это? Или это какая-то месть?» – вопрошает автор.

Поэтому Өмірзақ МҰҚАЙ, при всем его уважении к героическому украинскому народу, доблестно сражающегося с врагом, находит странным украинские притязания и в иронично-сатирическом ключе показывает некий абсурд в желании не только украинцев, но остальных приписать к себе великого завоевателя. На одном крупном международном форуме писателей один казахский писатель во всеуслышание (с трибуны?) провозгласил, что Чингиз-хан – не просто казах, а конкретный выходец из одного из казахских родов! Делегация монгольских писателей отреагировало выходом из зала, где шло собрание. Натуральный демарш.

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Не единожды мы так или иначе касались феномена казахскоязычных ютуб-каналов, которые достаточно быстро набирают подписчиков, а лучшие из них спокойно бьют по этому показателю самые крутые русскоязычные. Но сказать, что они «пилят» одни и те же темы, что у них вот прямо полностью совпадают герои их интервью, никак нельзя. Ну вот, например, есть политологи, которые частые гости на таких авторских ютуб-каналах, вроде люди, почти одинаковые по своей специализации, и там и там те же самые политологи, эксперты по широкому либо узкому спектру вопросов. На казахских каналах есть и политологи, и эксперты и… например, известные артисты, эстрадные исполнители, актеры и артисты большей частью правда прославившиеcя не на классических сценах, а в малых, сатирически-юмористических разговорных жанрах.

И такие персонажи довольно частые гости и они по смотрибельности, как нынче говорят, кликабельности, не уступят политобозревателям и т.д. Хитом первого полугодия стала, например, певица Динара Альжан, каждая из двух частей ее интервью на подкасте «…УЫКЫТ КОРСЕТЕЫ» перевалила за 1 млн. обращений к ролику. Потом был Бауржан Ибрагимов, с которым сделал двухчастную передачу Нурсеит Жылкышбай. Но не отстает он его и Nartay Aralbayuli, который свое имя и фамилию и сделал названием ютуб-канала.

Гостем одной из его передач стал Аскар Наймантаев, знаменитый еще с советской эпохи эстрадно-юмористической телепрограммы «Тамаша», несколько лет тому назад открывших в провинции, в Нарынкольском районе Алматинской области два театра и еще один театр в Чундже. Чем же интересны такие люди из артистической среды? Можно либо представить какого-нибудь актера русского драматического театра, чтобы он появился в эфире того же Гиперборея, да еще говорил на политические темы? Это просто не принято. Ведущий Гиперборея-то может и позадавал бы различные вопросы – но скорее всего, никто из труппы драмтеатра не пошел бы на такое интервью. Это просто не принято… Таким образом, можно прийти к выводу: казахскоязычный и русскоязычный социумы имеют отличия и это показывает вышеобрисованная картина.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – «В Казахстане предложили перестать требовать от других национальностей учить казахский язык» — На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Сабита Рысбаева о том, что нужно перестать требовать от других диаспор учить казахский язык.

«В последнее время, если вы являетесь славянином, владеющим казахским языком, ваша карьера растет очень быстро. Некоторые таким образом становятся даже депутатами. Хорошо, если ты много работаешь в этой сфере и хорошо говоришь по-казахски. А некоторые за исключением того, что владеют казахским, не очень понимают отрасль», ― высказался автор.

Он рассказал, как его позвали на программу по телеканалу «Еларна», где ведущими были девушка другой национальности и Алмас Алтай. Ему показалось, что девушка не в достаточной мере владеет материалом, поскольку читала с суфлера.

«Кажется, что единственное ее преимущество перед другими дикторами — владение разговорным казахским. И в других местах я заметил аналогичное поведение. Нам еще не надоело пытаться обучать казахскому представителей других национальностей? Если учат – хорошо, если нет — и не надо», ― заявил автор.

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На портале Аdyrna.kz было опубликовано высказывание Жылбека Сенбекұлы о новом законопроекте в Украине. По словам автора, в Украине на государственной службе английский язык будет использоваться как «язык международного общения».

«Президент Украины Зеленский предлагает такой законопроект. Наше правительство, которому будто нет жизни без русского языка, едва ли сделает такой шаг» ― заключил Жылбек Сенбекұлы.

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