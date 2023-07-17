Успех казахстанских стрелков на этапе Кубка мира, всего четыре медали с чемпионата Азии по лёгкой атлетике, неоднозначный старт наших клубов в новом еврокубковом сезоне и завершение теннисного Уимблдонского турнира

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Стендовая стрельба: Асем Орынбай – 3-я в миксте, 4-я – в «личке»

На этапе Кубка мира, который проходит в Италии, одной из стран-лидеров в этом виде стрелкового спорта, казахстанцы стали бронзовыми призёрами в олимпийской дисциплине – смешанных соревнованиях (микст) в ските, то есть в стрельбе на круглом стенде. Отличились Асем Орынбай и Эдуард Ещенко.

На снимке: Асем Орынбай и Эдуард Ещенко – крайние справа на пьедестале почёта (фото с сайта Международной федерации стрелкового спорта)

В квалификации приняли участие дуэты из 42-х стран. Согласно регламенту, два лучших из них получали право разыграть в очном противостоянии «золото», а два следующих должны были затем выйти на поединок за «бронзу». Четыре команды, включая нашу, сумели поразить по 146 тарелочек (все остальные настреляли меньше), а по дополнительным показателям казахстанская пара стала 4-й. Таким образом, Асем и Эдуард в поединке за третье место встретились с итальянцами Кьярой Кайнеро и Элией Сдручиолли. Первые три из шести раундов завершились вничью, после четвёртого казахстанцы вышли вперёд на два очка, а в оставшихся двух позволили соперникам лишь сократить разницу в счёте – 44:43. В итоге они получили бронзовые медали. «Золото» же досталось стрелкам из США, «серебро» – чилийцам.

Нельзя не отметить и высокое 4-е место Асем Орынбой в личных соревнованиях женщин на круглом стенде. Она сумела преодолеть квалификационный раунд, в котором приняли участие 73 спортсменки, а в решающей стадии ей немного не хватило для того, чтобы попасть в призовую тройку.

Лёгкая атлетика: для Казахстана четыре медали – это мало

В столице Таиланда прошёл чемпионат Азии. От Казахстана на него поехали более трёх десятков атлетов, которые выступили в 30 дисциплинах из 45. Итоговый результат, показанный нашей сборной, вряд ли можно назвать положительным: она завоевала лишь четыре медали – одну золотую, две серебряные и одну бронзовую. При этом в её составе были все сильнейшие, за исключением Надежды Дубовицкой, – и даже если бы она участвовала, то вряд ли бы что-то сильно изменилось, поскольку в её виде, прыжках в высоту, Казахстану и так достались золотая и серебряная медали.

На снимке: казахстанские прыгуньи в высоту на пьедестале почёта (фото с официального сайта чемпионата Азии по лёгкой атлетике)

«Высотница» Кристина Овчинникова и стала единственной нашей соотечественницей, завоевавшей звание чемпионки Азии. Она и её подруга по команде Елизавета Матвеева (кстати, одни одногодки, но если первая уже отметила своё 22-летие, то второй это ещё предстоит) сумели преодолеть планку на отметке 1 метр 86 сантиметров. Поскольку Кристина затратила на достижение окончательного результата меньше попыток, то ей и вручили награду высшей пробы. А Елизавета получила «серебро». Третьей стала давно выступающая на международных соревнованиях 36-летняя узбечка Светлана Радзивил – 1.83. К слову, в Бангкок не приехала лучшая прыгунья из соседней страны Сафина Садуллаева, которая на последней Олимпиаде вошла в топ-6, а на прошлогоднем чемпионате мира – в топ-5 (оба раза она взяла высоту 1.96).

Ещё одно «серебро» в копилку нашей сборной принёс Шадрак Коэч: уроженец Кении, получивший в начале прошлого года казахстанское гражданство, пришёл вторым на финиш 10-километровой дистанции, уступив японцу Рену Тазаве. Наконец, опытнейший Иван Иванов завоевал «бронзу» в споре толкателей ядра – дальше, чем он, отправили снаряд индус и иранец.

Назовём также некоторые другие результаты наших спортсменов, заслуживающие внимания. Немного не хватило для того, чтобы стать призёрами чемпионата континента, Аделине Земс (4-е место в беге на 400 метров с барьерами) и Георгию Шейко (5-е в спортивной ходьбе на 20 км). Ольга Сафронова в «гладком» беге на 200 метров и Давид Ефремов барьерном на 110 метров заняли 6-е места. Что касается девушек из Кении, то Дейзи Джепкемей финишировала 7-й стипль-чезе, а Каролин Кипкируи не закончила дистанцию бега на 10.000 метров.

В итоговом медальном зачёте сборные Казахстана и Узбекистана поделили 8-9 места – у них одинаковые и количество, и качество наград. А доминировали на чемпионате японцы, завоевавшие 37 наград, включая 16 золотых. В первую тройку вошли также Китай и Индия. Спортсмены этих трёх стран увезли в сумме 86 медалей из 135 разыгранных, в том числе 30 золотых из 45.

Футбол: натужное начало «европейского похода»

Казахстанские клубы вступили в новый еврокубковый сезон. Почин сделала «Астана», встретившаяся в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов – наиболее престижного европейского клубного турнира – с тбилисским «Динамо». Фаворитом в этом противостоянии считалась наша команда, располагающая куда более солидным бюджетом, а значит, и лучшими возможностями для формирования боеспособного состава. Однако в домашнем матче «Астана» довольствовалась ничьей – 1:1.

До перерыва хозяева поля владели игровой инициативой и усилиями двух футболистов сборной Казахстана забили довольно быстрый гол. Очень активный «вингер» Ян Вороговский, совсем недавно перешедший в столичный клуб из бельгийского «Моленбека» (туда он отправился три года назад из алматинского «Кайрата»), прострелил с левого фланга в штрафную, где Абат Аимбетов умело разобрался с защитниками и с вратарём. Впрочем, однажды гости могли сравнять счёт, но мяч попал в штангу. Во втором тайме грузинская команда стала действовать смелее и вскоре забила ответный гол. После этого «Астана» много атаковала, однако так и не смогла преодолеть оборону соперника. 19 июня команды встретятся снова, но теперь уже в Тбилиси. Победитель этого противостояния встретится затем с хорватским «Динамо» из Загреба, а проигравший продолжит борьбу в третьем по статусу турнире – Лиге конференции.

В последней выступают три казахстанских клуба. Два из них, «Актобе» и шымкентский «Ордабасы», начнут со второго квалификационного раунда. А вот костанайскому «Тоболу» пришлось играть в первом, где его соперником стала финская команда «Хонка». Матч в Костанае прошёл со значительным преимуществом хозяев поля, но в итоге они одержали верх со скромным счётом 2:1. К тому же они оказались в роли отыгрывающихся: единственный за все 90 минут удар в створ ворот «Тобола» привёл к голу. Это произошло незадолго до перерыва. А во втором тайме сербский полузащитник костанайской команды Мильян Вукадинович забил два мяча. Ответная игра запланирована на 20 июля.

Теннис: Рыбакина сохранила 3-ю позицию в рейтинге

Елене Рыбакиной не удалось отстоять завоёванное ею год назад звание чемпионки Уимблдонского турнира. На сей раз казахстанской теннисистке пришлось зачехлить ракетку после 1/4 финала, причём остановила её та самая Онс Жабер из Туниса, которую она победила в прошлогоднем титульном поединке.

На снимке: Онс Жабер и Елена Рыбакина (фото с сайта news.cgtn.com)

Напомним, что в ходе первой недели Рыбакина выиграла у американки Шелби Роджерс (40-я в рейтинге WTA), француженки Ализ Корнье (74-я) и британки Кэйти Бултер (89-я). В четвёртом круге она встретилась с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя (13-я), которая ранее выбила из турнирной сетки нашу Юлию Путинцеву. Елена сразу прибрала инициативу к своим рукам, но при счёте 4:1 в её пользу южноамериканка отказалась продолжать игру, сославшись на травму.

В первом сете поединка с Жабер казахстанская теннисистка сумела взять гейм на чужой подаче, но вскоре соперница ответила тем же. В итоге дело дошло до тай-брейка, в котором удачливее оказалась Рыбакина. Во второй партии девушки брали геймы на своих подачах, но в десятом Елена сплоховала, и счёт в матче сравнялся. А в третьем сете её игра совсем расклеилась. Как следствие, поражение – 7:6, 4:6, 1:6. После этого поймавшая кураж Жабер в полуфинале одолела вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, которая в случае завоевания титула победительницы Уимблдона поднялась бы на самую верхнюю строчку рейтинга. Казалось, теперь теннисистка из Туниса непременно выиграет турнир и заодно сместит Рыбакину с 3-й позиции в «табели о рангах», поскольку её соперницей в финале оказалась чешка Маркета Вондроушова (42-й). Но Жабер проиграла.

В итоге Елена осталась на 3-й строчке рейтинга, довольно много уступая полячке Иге Свёнтек и уже упомянутой Арине Соболенко. Между Рыбакиной и тремя следующими теннисистками – американкой Джессика Пегула, француженкой Каролиной Гарсия и Онс Жабер – разрыв относительно небольшой. А Вондроушова впервые в своей карьере ворвалась в топ-10.

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